Ansés completa el calendario de pagos de diciembre: quiénes cobran los últimos días del año

El organismo inicia el lunes el pago de los últimos grupos de beneficiarios. En esta nota, los beneficiarios y las fechas específicas

19 de diciembre 2025 · 11:51hs
Las asignaciones que restan por cobrar en 2025 según la terminación del DNI

Las asignaciones que restan por cobrar en 2025 según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ingresa en la etapa final del calendario de pagos de diciembre, que se extenderá durante la última semana completa del año y marcará el cierre del esquema mensual de cobros para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

El cronograma se desarrolla en un contexto particular, ya que incluye las celebraciones de Nochebuena y Navidad, y culmina el martes 30 de diciembre, cuando el organismo dará por finalizado un nuevo anuario de pagos.

Durante este mes, los haberes previsionales registran un aumento del 2,34%, en línea con el último dato de inflación difundido por el INDEC y conforme al esquema de movilidad mensual vigente desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Además, jubilados y pensionados cobran en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se acredita junto con el haber mensual. A esto se suma el bono de hasta $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima.

>> Leer más: Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

Quiénes cobran en la última semana del calendario

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de diciembre

  • DNI terminados en 9: martes 23 de diciembre

Prestación por desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 26 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 29 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 30 de diciembre

