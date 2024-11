Advierten que una sola picadura de abejas o avispas puede generar una reacción grave

Rosario vive con conmoción la muerte de un hombre de 56 años que fue picado por un enjambre (aún no se determinó si fueron abejas o avispas), cuando se acercó a orinar en un árbol, en Casiano Casas y Whasington . En pocos minutos quedó cubierto de insectos ante la desesperación de los vecinos que se acercaron para intentar ayudarlo. Trasladado por un servicio de emergencia, ingresó al Hospital Eva Perón en grave estado, fue intubado y permaneció cuatro días en terapia intensiva hasta que falleció . Si bien no trascendió si el paciente tenía antecedentes alérgicos, los médicos advierten que no necesariamente hay que tener una condición previa para que el organismo genere un shock anafiláctico y se produzca una reacción grave, por la picadura de abejas o avispas.

"El paciente que falleció pudo haber sido alérgico o no, y eso es imposible determinarlo ahora. Pero una primera cuestión a considerar es que alguien puede ser alérgico de adulto sin que haya tenido antecedentes en otras etapas de la vida. De todos modos, por la cantidad de picaduras (se habla de más de 150) no hace falta ser alérgico para que se produzca un shock anafiláctico, y un desenlace fatal. El grado de toxicidad del veneno, tanto de abejas como de avispas, también depende de la dosis y en este caso, sin dudas fue altísima", dijo a La Capital el médico alergista Gonzalo Chorzepa.

En diciembre de 2021, una niña de once años, que hacía canotaje en el club Bancario, sufrió una reacción alérgica severa tras haber sido picada por una abeja. La respuesta inmunitaria fue tan grave que pudo ser mortal. Afortunadamente cerca del lugar había una ambulancia del Sies y pudieron colocarle la adrenalina, el tratamiento adecuado en estos casos. Por ese motivo, los integrantes del comité de Alergia e Inmunología de la Sociedad de Pediatría de Rosario organizaron en ese momento charlas para explicar a la población sobre cómo actuar y qué tener en el botiquín de emergencias que debería estar en todas las colonias de vacaciones, lugares de prácticas de deportes al aire libre y también en las escuelas.

Si bien, como sucedió con el hombre que fue ferozmente atacado por los insectos, personas de todas las edades pueden sufrir consecuencias graves, en los niños es aún más preocupante ya que hay una relación entre la toxicidad recibida mediante la picadura y el peso corporal.

Gonzalo Chorzepa comentó que "es bastante frecuente en esta época que las guardias reciban pacientes que han sido picados y tuvieron reacciones importantes; en muchos casos me los derivan luego para estudiarlos y analizar más detenidamente qué pudo haber pasado".

Cómo evitar ataques

El médico destacó que en nuestra ciudad y en la zona, "las abejas, las avispas y las hormigas coloradas, que pueden producir reacciones importantes son muy comunes, entonces es necesario estar en alerta cuando se planean actividades al aire libre, no molestar a los insectos y evitar ropa brillante o de colores llamativos y no usar perfumes porque eso los atrae".

"En general pican como defensa, ya sea propia o de sus nidos. Por eso no hay que acercarse a las colmenas de abejas o nidos de avispas, no pisarlos (suelen estar en los alrededores de fuentes de agua o piscinas), no caminar por sectores donde hay abundantes flores y no beber líquidos muy azucarados si uno está cerca de un lugar donde vio abejas o avispas porque les atraen estos jugos", agregó.

También es importante no intentar matar ni espantar a una abeja o avispa si se posa en el cuerpo sino hacer movimientos lentos hasta lograr que se aleje.

"Las personas que ya tienen antecedentes de reacciones fuertes por picaduras de abejas o de avispas, o quienes son alérgicos en general, deberían hacer una consulta con un profesional para saber qué hacer ante situaciones de riesgo y también poder determinar de manera más específica a qué son alérgicos, algo que puede conocerse mediante un interrogatorio, más los análisis específicos", dijo el alergista.

Reacciones graves por picadura

Las abejas, las avispas amarillas, los avispones y las hormigas coloradas tienen aguijones especiales en la parte de atrás del cuerpo con los que pueden inyectar veneno en la piel. "Eso puede causar inflamación, enrojecimiento, dolor, ardor en la zona, que suele desaparecer en un rato o unas horas". La reacción más grave es la anfilaxia "y provoca dificultad para respirar, sibilancia, ronquera, inflamación de la garganta o en párpados, boca, manos y pies. Eso exige la llamada urgente de una ambulancia", señaló el médico.