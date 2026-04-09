Un domingo de cultura, identidad y comunidad para celebrar los 128 años de General Lagos

El próximo 12 de abril la localidad será epicentro de una gran fiesta popular con espectáculos gratuitos de alto nivel y una gran feria

Este festival no solo celebrará un nuevo aniversario, sino que también reafirmará el valor del trabajo colectivo y la construcción de identidad a través de la cultura.

La Comuna de General Lagos se encuentra dando los detalles finales en la organización de los festejos alusivos a su 128 aniversario que se celebrará el próximo domingo en la rotonda que lleva por nombre la fecha del cumpleaños de la localidad: “12 de Abril”.

Desde la organización adelantaron que ese día, desde el mediodía el espacio estará habilitado con una gran feria de emprendedores, buffet, juegos para los más chicos y la presencia de artistas locales y regionales . “Nos preparamos para vivir una jornada llena de identidad, encuentro y celebración, con una propuesta que reúne a instituciones, emprendedores y artistas en un mismo espacio”, indicaron.

El festejo iniciará a las 10 con un desfile de instituciones locales desde la intersección de las calles José Hernández y Mitre. Más de 30 instituciones participarán de esta iniciativa que aporta color, historia y tradición a la celebración.

Una vez finalizado el desfile, comenzará el festival en la Rotonda 12 de Abril. El espectáculo iniciará a las 12.30 y por el escenario pasarán más de 70 artistas , entre los que estarán Valentina da Silva Alves; Mati y Jaz ; Oropel; A Pura Cumbia; Grupo Pampa; Nuestro Camino; DJ Gaby Perez y como gran cierre se programó el show de La Delio Valdez.

Desde la Comuna de General Lagos aclararon que se tratará de “un evento popular, que convoca a vecinos de la localidad y toda la región” y que por esa razón la entrada es libre y gratuita.

El potencial de General Lagos

Indicaron que los visitantes podrán recorrer una gran feria con 125 emprendedores y disfrutar de las diferentes opciones gastronómicas que se ofrecerán. Además, habrá un buffet a beneficio de un club local, fortaleciendo el espíritu solidario del evento.

Desde la organización estiman que el pico de afluencia del público será a partir de las 17, previo al show de la Delio Valdez, pero que esperan una importante convocatoria de personas durante toda la jornada.

Este festival no solo celebrará un nuevo aniversario, sino que también reafirmará el valor del trabajo colectivo y la construcción de identidad a través de la cultura.

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