La Capital | La Región | cultura

Un domingo de cultura, identidad y comunidad para celebrar los 128 años de General Lagos

El próximo 12 de abril la localidad será epicentro de una gran fiesta popular con espectáculos gratuitos de alto nivel y una gran feria

9 de abril 2026 · 10:38hs
Este festival no solo celebrará un nuevo aniversario

Este festival no solo celebrará un nuevo aniversario, sino que también reafirmará el valor del trabajo colectivo y la construcción de identidad a través de la cultura.

La Comuna de General Lagos se encuentra dando los detalles finales en la organización de los festejos alusivos a su 128 aniversario que se celebrará el próximo domingo en la rotonda que lleva por nombre la fecha del cumpleaños de la localidad: “12 de Abril”.

Desde la organización adelantaron que ese día, desde el mediodía el espacio estará habilitado con una gran feria de emprendedores, buffet, juegos para los más chicos y la presencia de artistas locales y regionales. “Nos preparamos para vivir una jornada llena de identidad, encuentro y celebración, con una propuesta que reúne a instituciones, emprendedores y artistas en un mismo espacio”, indicaron.

Cultura y comunidad

El festejo iniciará a las 10 con un desfile de instituciones locales desde la intersección de las calles José Hernández y Mitre. Más de 30 instituciones participarán de esta iniciativa que aporta color, historia y tradición a la celebración.

Una vez finalizado el desfile, comenzará el festival en la Rotonda 12 de Abril. El espectáculo iniciará a las 12.30 y por el escenario pasarán más de 70 artistas, entre los que estarán Valentina da Silva Alves; Mati y Jaz ; Oropel; A Pura Cumbia; Grupo Pampa; Nuestro Camino; DJ Gaby Perez y como gran cierre se programó el show de La Delio Valdez.

Desde la Comuna de General Lagos aclararon que se tratará de “un evento popular, que convoca a vecinos de la localidad y toda la región” y que por esa razón la entrada es libre y gratuita.

El potencial de General Lagos

Indicaron que los visitantes podrán recorrer una gran feria con 125 emprendedores y disfrutar de las diferentes opciones gastronómicas que se ofrecerán. Además, habrá un buffet a beneficio de un club local, fortaleciendo el espíritu solidario del evento.

Desde la organización estiman que el pico de afluencia del público será a partir de las 17, previo al show de la Delio Valdez, pero que esperan una importante convocatoria de personas durante toda la jornada.

Este festival no solo celebrará un nuevo aniversario, sino que también reafirmará el valor del trabajo colectivo y la construcción de identidad a través de la cultura.

>>Leer más: General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

Noticias relacionadas
La ruta nacional 34 permaneció ocho días cortada por el colapso de una alcantarilla a la altura de Lehmann. La solución llegó de la mano de la provincia y es provisoria hasta tanto se ejecute una reparación definitiva.

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras ocho días de corte en Lehmann

Los vecinos de San Cristóbal prendieron velas la noche del ataque.

El tiroteo en una escuela de San Cristóbal destapó 15 casos parecidos en Argentina

El ataque a tiros ocurrió el 30 de marzo en San Cristóbal.

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community

El Chevrolet Cruze quedó dado vuelta cerca de Bigand.

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido

Ver comentarios

Las más leídas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Lo último

Quién es la escribana de Manuel Adorni: perfil de Adriana Nechevenko, mencionada en el escándalo

Quién es la escribana de Manuel Adorni: perfil de Adriana Nechevenko, mencionada en el escándalo

Tres árbitros argentinos viajarán al Mundial 2026 y marcarán un récord inédito

Tres árbitros argentinos viajarán al Mundial 2026 y marcarán un récord inédito

Jazz en Rosario: Gustavo Telesmanich presenta Pulsión en el ciclo Riviera Living Jazz

Jazz en Rosario: Gustavo Telesmanich presenta "Pulsión" en el ciclo Riviera Living Jazz

San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido

Hay hermetismo sobre el delito que le atribuyó la fiscal. No hubo declaraciones públicas por parte de ninguno de los actores del proceso

San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido
La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas
La Ciudad

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida
POLICIALES

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Transporte en Rosario: la Municipalidad volvió a la carga por los fondos de la Sube
La Ciudad

Transporte en Rosario: la Municipalidad volvió a la carga por los fondos de la Sube

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Ovación
Cuidemos a Central: el pedido a los hinchas canallas en esta Copa Libertadores
Ovación

"Cuidemos a Central": el pedido a los hinchas canallas en esta Copa Libertadores

Cuidemos a Central: el pedido a los hinchas canallas en esta Copa Libertadores

"Cuidemos a Central": el pedido a los hinchas canallas en esta Copa Libertadores

Que 20 años no es nada: a dos décadas del debut de Jorge Broun en el arco de Central

Que 20 años no es nada: a dos décadas del debut de Jorge Broun en el arco de Central

Ian Glavinovich y su vuelta en reserva: Hacía un año que no jugaba, estoy feliz

Ian Glavinovich y su vuelta en reserva: "Hacía un año que no jugaba, estoy feliz"

Policiales
Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta
POLICIALES

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

La Ciudad
La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín
La ciudad

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

El próximo rival de Newells tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
Ovación

El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Política

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Política

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
la ciudad

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles
La Ciudad

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLITICA

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
POLICIALES

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil
Economía

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido
La Región

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido

WhatsApp incorpora los nombres de usuario: no será necesario mostrar el número de teléfono
informacion general

WhatsApp incorpora los nombres de usuario: no será necesario mostrar el número de teléfono

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Transporte en Rosario: garantizan frecuencias y hay versiones muy distintas sobre fondos hacia la tarjeta Sube
LA CIUDAD

Transporte en Rosario: garantizan frecuencias y hay versiones muy distintas sobre fondos hacia la tarjeta Sube

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación