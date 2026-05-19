Timbúes invita a descubrir su historia a través de visitas guiadas por el Circuito Histórico del Casco Urbano

El recorrido a pie por Timbúes revela la historia de la localidad, sus sitios emblemáticos y su vínculo con la comunidad Chaná-Timbú y los colonos europeos

Las visitas se realizarán los sábados a las 16 y los domingos a las 10 y a las 15.30, con un máximo de 15 personas por grupo. Las reservas podrán efectuarse hasta el miércoles previo a la fecha elegida, al mediodía.

La localidad de Timbúes continúa fortaleciendo su propuesta turística y cultural con la apertura de reservas para las visitas guiadas del Circuito Histórico del Casco Urbano , una experiencia destinada al público en general que propone un recorrido por la identidad, la historia y el patrimonio local.

La iniciativa invita a vecinos y visitantes a conocer los principales puntos de relevancia histórica de la localidad mediante un recorrido a pie por edificios emblemáticos, obras de arte y espacios que forman parte de los 151 años de historia timbuense.

Siendo tierra de pueblos originarios e inmigrantes europeos, Timbúes conserva una identidad marcada por la herencia compartida entre las comunidades Chaná-Timbú y los colonos del viejo continente , además de una riqueza natural única, rodeada por los ríos Carcarañá, Coronda y Paraná.

El circuito estará a cargo del guía turístico local, Javier Tijera , quien acompañará a los participantes en un recorrido de aproximadamente una hora y media, pensado para todo público.

Las visitas se realizarán los sábados a las 16 y los domingos a las 10 y a las 15.30, con un máximo de 15 personas por grupo. Las reservas podrán efectuarse hasta el miércoles previo a la fecha elegida, al mediodía.

Desde la organización recordaron que para participar es obligatorio asistir con DNI y presentar el código QR enviado por correo electrónico al momento de la inscripción.

El pago y la reserva del circuito se realizan de manera online a través del portal oficial de Timbúes: timbues.gob.ar

Para más información, los interesados pueden comunicarse vía telefónica o WhatsApp al 3412509570.

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