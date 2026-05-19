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Timbúes invita a descubrir su historia a través de visitas guiadas por el Circuito Histórico del Casco Urbano

El recorrido a pie por Timbúes revela la historia de la localidad, sus sitios emblemáticos y su vínculo con la comunidad Chaná-Timbú y los colonos europeos

19 de mayo 2026 · 14:50hs
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Las visitas se realizarán los sábados a las 16 y los domingos a las 10 y a las 15.30

Las visitas se realizarán los sábados a las 16 y los domingos a las 10 y a las 15.30, con un máximo de 15 personas por grupo. Las reservas podrán efectuarse hasta el miércoles previo a la fecha elegida, al mediodía.

La localidad de Timbúes continúa fortaleciendo su propuesta turística y cultural con la apertura de reservas para las visitas guiadas del Circuito Histórico del Casco Urbano, una experiencia destinada al público en general que propone un recorrido por la identidad, la historia y el patrimonio local.

La iniciativa invita a vecinos y visitantes a conocer los principales puntos de relevancia histórica de la localidad mediante un recorrido a pie por edificios emblemáticos, obras de arte y espacios que forman parte de los 151 años de historia timbuense.

Timbúes y los pueblos originarios

Siendo tierra de pueblos originarios e inmigrantes europeos, Timbúes conserva una identidad marcada por la herencia compartida entre las comunidades Chaná-Timbú y los colonos del viejo continente, además de una riqueza natural única, rodeada por los ríos Carcarañá, Coronda y Paraná.

Reservas para el circuito

El circuito estará a cargo del guía turístico local, Javier Tijera, quien acompañará a los participantes en un recorrido de aproximadamente una hora y media, pensado para todo público.

Las visitas se realizarán los sábados a las 16 y los domingos a las 10 y a las 15.30, con un máximo de 15 personas por grupo. Las reservas podrán efectuarse hasta el miércoles previo a la fecha elegida, al mediodía.

Desde la organización recordaron que para participar es obligatorio asistir con DNI y presentar el código QR enviado por correo electrónico al momento de la inscripción.

El pago y la reserva del circuito se realizan de manera online a través del portal oficial de Timbúes: timbues.gob.ar

Para más información, los interesados pueden comunicarse vía telefónica o WhatsApp al 3412509570.

>>Leer más: Las banderas de 54 localidades, fueron protagonistas en una muestra cultural en Timbúes

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