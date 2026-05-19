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Secuestran 30 vehículos en operativos de tránsito en barrios de Granadero Baigorria

Los controles se realizaron durante el fin de semana en puntos estratégicos y apuntaron a reforzar la seguridad vial. Detectaron faltas de documentación y uso indebido de casco

19 de mayo 2026 · 11:37hs
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Los operativos de control incluyeron puestos de saturación en distintos barrios de Baigorria. En el despliegue participaron agentes municipales junto a fuerzas provinciales y policiales.

Los operativos de control incluyeron puestos de saturación en distintos barrios de Baigorria. En el despliegue participaron agentes municipales junto a fuerzas provinciales y policiales.

Un total de 30 vehículos, entre autos y motos, fueron secuestrados durante un amplio operativo de control de tránsito desplegado el fin de semana en distintos barrios de Granadero Baigorria.

Los procedimientos se llevaron adelante bajo la modalidad de saturación en sectores considerados clave de la ciudad. Las actuaciones se concentraron en infracciones vinculadas a la falta de documentación habilitante y la ausencia de casco en motociclistas, dos aspectos centrales en materia de seguridad vial.

Controles de tránsito y seguridad vial

Los operativos fueron planificados por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad junto al área de Tránsito local y contaron con el acompañamiento de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la policía.

Desde la administration local señalaron que este tipo de controles se mantendrán de forma sorpresiva y se extenderán a otros barrios, con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la convivencia en la vía pública.

>>Leer más: Granadero Baigorria se transformó en un pulmón verde por la cantidad y variedad en su arbolado

Nueva exigencia para motos

A partir de esta semana, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) implementa un nuevo examen práctico más estricto para los aspirantes a la licencia de conducir motovehículos en los 106 centros emisores de la provincia, incluido el de Baigorria.

El objetivo es reducir la tasa de siniestros viales a través de una mayor exigencia en la acreditación de habilidades básicas de manejo. Según estadísticas provinciales, el 41% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito son motociclistas, registrándose la mayoría de los casos en áreas urbanas.

¿Cómo es el nuevo examen práctico?

El proceso general sigue siendo el mismo (curso, psicofísico y teórico), y la prueba de manejo tiene ahora tres instancias clave obligatorias: frenado de emergencia, se evaluará la capacidad de detener el vehículo de forma abrupta en línea recta, controlando que no se bloqueen las ruedas ni se produzcan derrapes; y Zigzag, una prueba en un espacio delimitado por conos para evaluar el equilibrio y la postura del conductor.

Esas dos instancias ya se aplican en Granadero Baigorria y ahora se suma una prueba nueva, llamada el Ocho: un circuito técnico en forma de sinfín diseñado para evaluar el uso de la mirada y el control del giro.

Durante estas pruebas, los inspectores municipales evaluarán minuciosamente aspectos técnicos como la postura general, el agarre del manillar con ambas manos, la aceleración, la desaceleración y el correcto apoyo de los pies en los pedalines.

Para turnos e inicio del trámite:

Los vecinos que necesiten tramitar o renovar su licencia de motos en Granadero Baigorria pueden pedir su turno a través de WhatsApp: 341-2723615. Para más información: https://baigorria.gob.ar/licencia-de-conducir/

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