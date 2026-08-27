El Senado nacional aprobó casi 70 pliegos para el Poder Judicial

Destacan los de Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal porteña, que deberá entender en dos causas sensibles para el gobierno: la estafa $Libra y las presuntas coimas en la Andis. Preparativos para la reforma electoral

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola durante la audiencia pública en el Senado de la Nación.

Luego de que La Libertad Avanza (LLA) se anotara dos triunfos legislativos en la Cámara de Diputados, al conseguir la media sanción de Inocencia Fiscal II y la nueva carta orgánica del Banco Central (BCRA), el Senado retomó la actividad legislativa y logró aprobar este jueves 67 pliegos judiciales. Entre ellos, los de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi , propuestos para la Cámara Federal porteña, que deberá entender en dos causas que le preocupan al gobierno: el caso $Libra y las denuncias por supuesto cobro de coimas en la Andis .

Durante el debate, el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA), destacó que se cumplieron todos los pasos y comparecieron los candidatos al cuerpo que él lidera y destacó que, incluso, los senadores opositores les hicieron preguntas a los postulantes.

Luego de un largo discurso, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, apenas cuestionó el nombramiento de Bertuzzi. “Nos vamos a oponer expresamente por lo que es de público conocimiento de su actuación dentro del Poder judicial y al resto, obviamente, nuestro bloque va a acompañar” , fundamentó el formoseño.

Así, todos los pliegos reunieron 66 respaldos. En tanto, el de Bertuzzi cosechó 43 votos positivos y 23 en contra . Asimismo, apenas inició el debate, la Cámara alta le dio estado parlamentario a una nueva veintena de pliegos.

El único senador que se diferenció del peronismo fue el exministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández, Martín Soria. Este no votó a favor de la primera tanta de pliegos sino que se ausentó. Volvió a su banca para rechazar, junto con su bloque, la postulación de Bertuzzi.

Además, la Cámara alta avanzó con 5 tratados internacionales: con Ucrania, por traslado de personas sentenciadas; la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur; el de Extradición con Chile; el relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales y el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Aelc y el Mercosur. Todos reunieron 65 votos a favor.

Reforma electoral

“Justamente este miércoles estuvimos hablando con varios senadores para hacer una convocatoria a la comisión para discutir el proyecto de reforma política”, dijo Bullrich luego de que la chubutense Edith Terenzi pidiera que se apuraran varias iniciativas, entre ellas Ficha Limpia.

La Libertad Avanza convocará en 15 días a discutir en comisión el proyecto de reforma política, que tiene como puntos centrales la eliminación de las Paso y Ficha Limpia para que los dirigentes condenados no puedan ser candidatos en las elecciones nacionales.

Si bien el texto, que incluye Ficha Limpia, eliminación de las Paso y cambios a la ley de partidos políticos, entre otros ítem, fue presentado hace meses, la comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el libertario Agustín Coto apenas mantuvo un único encuentro informativo por ese tema, el 13 de mayo pasado.

Por falta de votos, su tratamiento quedó suspendido y las negociaciones pasaron a manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien viene manteniendo encuentros con los gobernadores dialoguistas para acercar posiciones en torno a la reforma política.

El oficialismo no pudo avanzar debido a que los aliados rechazan la eliminación de las Paso. Y ese es un punto central para el gobierno, que no quiere que se realicen las elecciones primarias y no descarta, llegado el caso, una suspensión de esos comicios para definir los candidatos de cada partido o alianza política.