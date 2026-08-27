La Capital | Política | Senado

El Senado nacional aprobó casi 70 pliegos para el Poder Judicial

Destacan los de Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal porteña, que deberá entender en dos causas sensibles para el gobierno: la estafa $Libra y las presuntas coimas en la Andis. Preparativos para la reforma electoral

27 de agosto 2026 · 16:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola durante la audiencia pública en el Senado de la Nación.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola durante la audiencia pública en el Senado de la Nación.

Luego de que La Libertad Avanza (LLA) se anotara dos triunfos legislativos en la Cámara de Diputados, al conseguir la media sanción de Inocencia Fiscal II y la nueva carta orgánica del Banco Central (BCRA), el Senado retomó la actividad legislativa y logró aprobar este jueves 67 pliegos judiciales. Entre ellos, los de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, propuestos para la Cámara Federal porteña, que deberá entender en dos causas que le preocupan al gobierno: el caso $Libra y las denuncias por supuesto cobro de coimas en la Andis.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA), destacó que se cumplieron todos los pasos y comparecieron los candidatos al cuerpo que él lidera y destacó que, incluso, los senadores opositores les hicieron preguntas a los postulantes.

Luego de un largo discurso, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, apenas cuestionó el nombramiento de Bertuzzi. “Nos vamos a oponer expresamente por lo que es de público conocimiento de su actuación dentro del Poder judicial y al resto, obviamente, nuestro bloque va a acompañar”, fundamentó el formoseño.

Rechazo del peronismo

Así, todos los pliegos reunieron 66 respaldos. En tanto, el de Bertuzzi cosechó 43 votos positivos y 23 en contra. Asimismo, apenas inició el debate, la Cámara alta le dio estado parlamentario a una nueva veintena de pliegos.

El único senador que se diferenció del peronismo fue el exministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández, Martín Soria. Este no votó a favor de la primera tanta de pliegos sino que se ausentó. Volvió a su banca para rechazar, junto con su bloque, la postulación de Bertuzzi.

Además, la Cámara alta avanzó con 5 tratados internacionales: con Ucrania, por traslado de personas sentenciadas; la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur; el de Extradición con Chile; el relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales y el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Aelc y el Mercosur. Todos reunieron 65 votos a favor.

Reforma electoral

“Justamente este miércoles estuvimos hablando con varios senadores para hacer una convocatoria a la comisión para discutir el proyecto de reforma política”, dijo Bullrich luego de que la chubutense Edith Terenzi pidiera que se apuraran varias iniciativas, entre ellas Ficha Limpia.

La Libertad Avanza convocará en 15 días a discutir en comisión el proyecto de reforma política, que tiene como puntos centrales la eliminación de las Paso y Ficha Limpia para que los dirigentes condenados no puedan ser candidatos en las elecciones nacionales.

Si bien el texto, que incluye Ficha Limpia, eliminación de las Paso y cambios a la ley de partidos políticos, entre otros ítem, fue presentado hace meses, la comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el libertario Agustín Coto apenas mantuvo un único encuentro informativo por ese tema, el 13 de mayo pasado.

Por falta de votos, su tratamiento quedó suspendido y las negociaciones pasaron a manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien viene manteniendo encuentros con los gobernadores dialoguistas para acercar posiciones en torno a la reforma política.

El oficialismo no pudo avanzar debido a que los aliados rechazan la eliminación de las Paso. Y ese es un punto central para el gobierno, que no quiere que se realicen las elecciones primarias y no descarta, llegado el caso, una suspensión de esos comicios para definir los candidatos de cada partido o alianza política.

Noticias relacionadas
Daniel Vila es un empresario mendocino y una de las figuras más relevantes del sector de medios y de las telecomunicaciones del país.

Distinguen a Daniel Vila y la Fundación Grupo América por su compromiso solidario

El frente Unidos intentará este jueves en el Senado darle sanción definitiva a la reforma electoral en Santa Fe.

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral

Diego Santilli recibió a Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora en su despacho de la Casa Rosada.

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

pullaro se reunio con monteoliva: avanzamos en nuevos desafios y objetivos

Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos"

Ver comentarios

Las más leídas

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Lo último

El Senado nacional aprobó casi 70 pliegos para el Poder Judicial

El Senado nacional aprobó casi 70 pliegos para el Poder Judicial

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Despliegan operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro tras el fuerte temporal

Despliegan operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro tras el fuerte temporal

Despliegan operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro tras el fuerte temporal

Hay 29 viviendas afectadas y hubo que evacuar a dos familias. Las imágenes de lo que dejó el paso de las ráfagas de viento y el granizo por la zona

Despliegan operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro tras el fuerte temporal
Tremendo temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas
La Región

Tremendo temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas

Supermercados de Rosario evalúan quitar los descuentos con Modo: ¿qué cambió?
Economía

Supermercados de Rosario evalúan quitar los descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
Política

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Salud

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Ovación
Desde que se fue de Newells, Cocoliso González está encendido y no para de hacer goles
Ovación

Desde que se fue de Newell's, Cocoliso González está encendido y no para de hacer goles

Desde que se fue de Newells, Cocoliso González está encendido y no para de hacer goles

Desde que se fue de Newell's, Cocoliso González está encendido y no para de hacer goles

El Maradona persa: de ser camionero en Irán a convertirse en el doble de Diego

El Maradona persa: de ser camionero en Irán a convertirse en el doble de Diego

Newells quebró una racha negativa con Banfield y va por otra peor con Estudiantes

Newell's quebró una racha negativa con Banfield y va por otra peor con Estudiantes

Policiales
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

La Ciudad
Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad y anticipan nuevas movilizaciones

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos
La Ciudad

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos

Futsal: Banco Nación ganó el ascenso y tiene crédito para la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Futsal: Banco Nación ganó el ascenso y tiene crédito para la Liga Nacional

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias
La Ciudad

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones

Con los Juegos Suramericanos, Newells recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

Por Pablo Mihal
Ovacion

Con los Juegos Suramericanos, Newell's recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newells

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Pullaro se reunió con Monteoliva: Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos
Política

Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos"

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos
Economía

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años
Zoom

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Por Patricia Martino
Economía

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe
La Ciudad

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina
Información General

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos
Información General

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa
Ovación

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa

Imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre
Política

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre

Lewandowski: Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo
Política

Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"