El Maradona persa: de ser camionero en Irán a convertirse en el doble de Diego

Mehdi Abdollahi dejó el camión para vivir como el doble del Diez. "Le agradezco a Dios por haberme creado como el doble de Maradona", le dijo a Ovación

La imagen de Diego Maradona siempre recorrió el mundo. Miles de fanáticos lo idolatraban y lo siguen haciendo , al punto que su recuerdo permanece inalterable después de su muerte, hace casi seis años. El aura del Diez puede aparecer en un país inesperado como -por ejemplo- Irán, donde vive el Maradona persa que dejó su trabajo de camionero para dedicarse de lleno a transitar la vida siendo el Diego de Irán. "Mi amor por Maradona es muy grande", confesó Mehdi Abdollahi, quien tiene un parecido increíble con el que fuera uno de los mejores jugadores del mundo y que será recordado eternamente.

Abdollahi vive en la ciudad de Ilam.. "Me dedico al comercio. Mi amor por Diego empezó cuando en cualquier lugar al que iba no paraban de decirme «Maradona». De esta forma esa pasión por él se hizo cada vez más grande. Le agradezco a Dios por haberme creado como el doble de Maradona", contó Mehdi en diálogo con Ovación desde su ciudad natal a casi diecisiete mil kilómetros de Rosario.

Ilam, que cuenta con una población de 200 mil habitantes, es la capital de la provincia del mismo nombre , está ubicada en el oeste de Irán, muy cerca de la frontera con Irak. Si bien está cerca de los conflictos y enfrentamientos militares en Medio Oriente, no suele ser blanco de ataques. No obstante, padece constantes cierres del espacio aéreo que afectan de forma directa el comercio, las fronteras y los viajes al exterior.

"Gracias a Dios se va saliendo adelante. Durante casi 25 años fui camionero de acoplado, después lo dejé y pasé al trabajo independiente. Ahora toda mi vida gira en torno a ser hincha de Argentina. Me encantaría, si se da la oportunidad algún día, ir a conocer ese país para aprovechar de la mejor manera este rostro que Dios me dio", abundó el doble del Diez sobre su vida que fue modificada para abocarse a ser el Maradona iraní y vivir con las contrataciones que tiene para eventos y televisión, entre otras cosas.

"Actué en el programa «Gol ya pooch», de la plataforma Filimo, e incluso me invitaron de dos o tres lugares para hacer películas, pero como tenía contrato firmado no pude ir. Incluso, me contactaron e invitaron a Qatar, pero justo vino la guerra y no pude ir", contó Mehdi, quien no dudó en aclarar que "también me encanta Messi".

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“Un día fui a Shiraz y al mausoleo de Ciro el Grande. Me estaba lavando las manos en el baño cuando un tipo al verme me dijo: «¡Que Dios te maldiga!». Por un momento pensé que el espíritu de Maradona estaba dentro del lugar, ja", expresó el iraní, cuya vida familiar está integrada por su esposa y dos hijas: "Una de ellas es estudiante universitaria y la segunda está en sexto grado”.

La relación de Maradona con el pueblo iraní

El verdadero Diego Armando Maradona tuvo una relación afectuosa con Irán, tan es así que en una ocasión regaló una camiseta firmada al pueblo iraní. El episodio ocurrió en diciembre de 2007 tras un encuentro de showbol que se disputó en el Luna Park. Diego recibió en el vestuario al entonces embajador de Irán en Argentina, Mohsen Baharvand.

En ese contacto, Maradona firmó una camiseta de la selección argentina y escribió una dedicatoria especial: "Al pueblo iraní, con todo mi cariño". Además, le envió formalmente otra de sus icónicas casacas número "10" como regalo personal para el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, a quien calificó públicamente como un líder "valiente".

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Durante ese mismo encuentro con diplomáticos y la televisión iraní, Maradona miró fijamente a la cámara y dejó una frase histórica que selló su vínculo con el país: "Estoy con los iraníes de todo corazón. De verdad lo digo, lo digo porque lo siento: estoy con el pueblo de Irán". Ese gesto no hizo otra cosa que ganar el afecto de los iraníes.

Cuando falleció en noviembre de 2020, miles de fanáticos en Teherán le rindieron homenajes masivos. Es debido a este profundo respeto histórico por su figura que personajes como Mehdi Abdollahi logran conmover tanto a los iraníes en las calles.