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Capacitaciones y acompañamiento para fortalecer el deporte en el departamento San Martín

Las jornadas vinculadas a la psicología del deporte, se realizaron para brindar herramientas y opciones para encarar las distintas disciplinas competitivas

26 de agosto 2026 · 17:10hs
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Las charlas estuvieron a cargo de Cristian Sperati

Las charlas estuvieron a cargo de Cristian Sperati, con el taller “Entrenamiento mental del deportista”, y se realizaron en Cañada Rosquín, San Jorge y San Martín de las Escobas.
Capacitaciones y acompañamiento para fortalecer el deporte en el departamento San Martín

Durante agosto, se desarrollaron en distintas localidades del departamento San Martín, nuevas jornadas de capacitación vinculadas a la psicología del deporte, una iniciativa que año a año busca acercar herramientas a deportistas, entrenadores y profesores para fortalecer su formación y acompañamiento.

Las charlas estuvieron a cargo de Cristian Sperati, con el taller “Entrenamiento mental del deportista”, y se realizaron el 10 de agosto en Cañada Rosquín, el 11 en San Jorge, en el marco de Expo Joven, y posteriormente en San Martín de las Escobas. Los encuentros tuvieron como escenario los clubes de cada localidad, generando espacios de capacitación y reflexión alrededor de la preparación mental en el deporte.

Acompañamiento

La propuesta contó con el acompañamiento y la gestión del senador departamental Esteban Motta, en articulación con el gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Deportes, que viene impulsando instancias de formación y capacitación en distintos puntos del territorio provincial.

“Es fundamental acompañar a nuestros deportistas, pero también a los profesores y entrenadores que están todos los días junto a ellos. Brindarles herramientas y capacitación permite que ese conocimiento después llegue a cada deportista y contribuya a una formación más integral”, destacó Motta.

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