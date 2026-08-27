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Desde que se fue de Newell's, Cocoliso González está encendido y no para de hacer goles

El delantero paraguayo volvió a marcar en la Copa Libertadores, de la que es el segundo máximo goleador. El domingo había hecho dos en la Liga de Ecuador

27 de agosto 2026 · 16:14hs
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Cocoliso González volvió a convertir un gol en la Copa Libertadores. Lleva siete en ocho partidos. En Newells hizo pocos

Cocoliso González volvió a convertir un gol en la Copa Libertadores. Lleva siete en ocho partidos. En Newell's hizo pocos, pero importantes.
Charly González celebra su gol con un compañero de Independiente del Valle.

"Charly" González celebra su gol con un compañero de Independiente del Valle.
El centrodelantero paraguayo celebra su gol con un compañero de Independiente del Valle.

El centrodelantero paraguayo celebra su gol con un compañero de Independiente del Valle.

Newell's atraviesa un buen momento en el torneo Clausura: viene de ganar dos partidos vitales, encaminó su permanencia en la primera división y se ilusiona con entrar en los playoffs. El equipo mejoró, aunque aún le falta algo fundamental: más gol.

En diciembre de 2025, cuando terminó la participación de Newell's en el Clausura de ese año y todavía no se sabía quién sería el entrenador del equipo en esta temporada, el club dejó ir a varios jugadores. Entre ellos estaba Carlos González, un delantero que no hizo muchos pero sí marcó goles importantes para el equipo.

Se fue de Newell's a fines de 2025

El contrato de Cocoliso González con Newell's terminaba el 31 de diciembre y el jugador quería seguir, pero cuando el club designó a la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez para conducir al equipo, los entrenadores le bajaron el pulgar. Y el paraguayo se fue a Independiente del Valle.

Al parecer, el centrodelantero encontró en Quito su lugar en el mundo. Aunque Gustavo Alfaro no lo llevó al Mundial, que era su deseo, empezó a marcar goles en el equipo de la capital de Ecuador y eso aumentó su autoestima.

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Independiente del Valle estaba en el grupo de Central en la Copa Libertadores. Y allí el centrodelantero guaraní también marcó goles, que terminaron siendo importantes para que el equipo se clasificara primero. Esta semana volvió a convertir un tanto por este torneo, en la victoria por 3 a 1 de los ecuatorianos ante Deportes Tolima.

Siete goles en ocho partidos en la Libertadores

Cocoliso participó en los ocho partidos que disputó su equipo por el torneo continental, en los que marcó siete goles. Está segundo en la tabla de goleadores, detrás de otro paraguayo: Álex Arce, de Independiente Rivadavia (nueve goles en siete partidos). El próximo rival de Independiente del Valle será Flamengo y González tendrá la oportunidad de seguir convirtiendo.

El fin de semana pasado, en Ecuador, había marcado dos tantos en el partido por la Liga Pro ante Leones. Independiente del Valle estuvo dos veces abajo en el marcador en ese partido, pero apareció Cocoliso para dar vuelta un 1-2 y darle la victoria a su equipo.

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En Ecuador, Cocoliso no está entre los máximos artilleros, pero en la Copa Libertadores no para de marcar y, en la medida en que su equipo siga en el torneo, puede aspirar a serlo.

Los números de Cocoliso González

"Charly", como dice su camiseta de Independiente del Valle, estuvo en Newell's en 2025. En el equipo del Parque jugó 30 partidos en los que marcó seis goles.

En su extensa carrera (tiene 33 años) pasó por varios clubes de Chile y México. En total, participó en 400 partidos y convirtió 144 tantos.

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