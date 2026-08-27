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Roldán: Continúa la pavimentación en dos frentes de obra

La Municipalidad, junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, avanza en la mejora de la conectividad en diferentes barrios de la ciudad

27 de agosto 2026 · 12:15hs
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El plan prevé la pavimentación de 45 cuadras en la ciudad.

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Roldán: Continúa la pavimentación en dos frentes de obra

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Roldán: Continúa la pavimentación en dos frentes de obra

Roldán: Continúa la pavimentación en dos frentes de obra

Con dos frentes de obra en marcha, el municipio de Roldán lleva adelante tareas de pavimentación con la colaboración del gobierno provincial. El primer frente se desarrolla en calle Santa Rosa, entre ruta 9 y Sarmiento, en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia. El plan prevé la pavimentación de 45 cuadras en la ciudad, donde ya se ejecutaron tareas en Güemes, entre Pellegrini y Gálvez; San Juan, entre Güemes y La Madrid; y Roca en su totalidad.

Pavimentación en diferentes sectores

En paralelo, se está realizando la pavimentación de Boulevard de la Alegría, entre Tierra de Sueños e Ibarlucea, obra que también se lleva adelante junto a la administración del gobernador Maximiliano Pullaro.

En este caso, ya se terminó una de las manos del bulevard, y restan detalles como el cordón y el cantero central, mientras que ya se comenzó con la segunda mano.

"Estamos muy contentos de avanzar junto a la provincia en obras como estas, que son sin duda una solución para los vecinos, y estamos agradecidos al Gobierno provincial, bajo la administración del gobernador Maximiliano Pullaro, por el apoyo constante y por entender y atender las necesidades de todos los roldanenses", destacó el intendente Daniel Escalante.

>>Leer más: Optimizan las condiciones de los caminos rurales del distrito de Roldán

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