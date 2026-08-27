Mas de 300 villagalvenses completaron los cursos municipales de capacitación en oficios

El intendente aclaró que “todas estas capacitaciones han sido gratuitas, como las más de 250 propuestas que tenemos en diferentes puntos de la ciudad”.

El Parque Regional fue sede del acto en donde más de 300 personas que culminaron sus cursos de capacitación en oficios realizaron una muestra de lo aprendido y recibieron un certificado de cursado . Además de estas capacitaciones, el municipio, junto al gobierno provincial a través del Nueva Oportunidad, lleva adelante 49 cursos donde participan alrededor de 800 personas.

En referencia al tema, el intendente Alberto Ricci expresó: “Este es el primer ciclo de capacitaciones del año que está culminando. Hoy tenemos 20 capacitaciones donde más de 300 personas van a recibir su diploma. Para nosotros es un orgullo que podamos seguir por este camino que hemos tomado hace unos años como política pública”.

Al mismo tiempo, el intendente aclaró que “ todas estas capacitaciones han sido gratuitas, como las más de 250 propuestas que tenemos en diferentes puntos de la ciudad”.

“Nosotros venimos trabajando ya hace varios años con la Asociación de Comercio e Industria y con el gobierno de la provincia de Santa Fe para poder llevar adelante todas las capacitaciones que venimos realizando”, resaltó.

Lo que ofrecen las capacitaciones

Estos cursos de capacitación en oficios significan una gran oportunidad para los vecinos y vecinas que fueron parte, tal es el caso de Betina, que fue parte del curso de “Maquillaje Artístico”: “La verdad que este curso es muy beneficioso para todos y para todas. La municipalidad nos da todos los recursos para poder hacerlo. La verdad que es muy lindo, las profes son muy cálidas, nos tienen muchísima paciencia y están las 24 horas respondiendo a los mensajes. Pero la verdad que es muy lindo”.

Por su lado, Sandra, que se capacitó en “Panificación y Pastelería”, se mostró muy emocionada por haber culminado el cursado: “Es la primera vez que hago este tipo de cursos, y te digo la verdad yo le agradezco mucho a la municipalidad, porque la verdad que te abre muchos caminos. Estoy muy agradecida a todas las cosas que nos están brindando, aparte nosotros no tenemos que llevar nada, nos dan todos los materiales”.

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