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Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico de siete años que sobrevivió tras perder a toda su familia

El nene está en el área de cuidados intensivos del Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" en Santa Fe. En el siniestro vial murieron sus padres y sus dos hermanitos

13 de abril 2026 · 16:00hs
El hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe. 

El hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe. 

El nene de siete años que sobrevivió al siniestro en la ruta nacional 34 donde murieron sus padres y sus dos hermanitos continúa internado en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe. Según comunicaron las autoridades del nosocomio, el chico se encuentra lúcido y estable.

En diálogo con La Capital, el director del hospital, Pablo Ledesma, comunicó que el chico, oriundo de Carlos Pellegrini al igual que su familia, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos con diagnóstico de politraumatismo tras el incidente.

Asimismo, se encuentra lúcido desde que ingresó al hospital el domingo alrededor de las 14, hemodinámicamente estable y sin requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Además, presenta una fractura de cúbito y radio en el brazo izquierdo. Por otro lado, continúa con tratamiento analgésico y acompañamiento constante del equipo interdisciplinario del efector.

El presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini, comunicó a este medio que el nene se encuentra con tías maternas y paternas, estable y con acompañamiento psicológico. No supo decir si el chico sabe lo que sucedió.

>>Leer más: Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Cuatro víctimas fatales

Según información oficial, la familia oriunda de Carlos Pellegrini de cinco integrantes viajaba en una camioneta 4X4 por la ruta 34 cuando colisionó de frente con un camión. Tras el impacto, la pareja y dos de sus hijos fallecieron. El único sobreviviente fue el tercer hijo de siete años que fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe y se encuentra fuera de peligro.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Daniel Alberto Santo de 40 años, Sabrina Veliz de 38 años y sus hijos de dos y cuatro años. La familia se dirigía a la localidad de San Martín de Escobas, a tan sólo 45 kilómetros de Carlos Pellegrini, para disfrutar de "Cachorritos" un torneo de fútbol juvenil.

Por su parte, el conductor del camión, Brian Ezequiel Y., quedó detenido. En tanto su acompañante, identificado como Julián Román Y., fue entrevistado por los agentes policiales y la fiscalía dispuso posteriormente su libertad.

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