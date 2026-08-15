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Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido

El menor de los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo marcó dos goles en el 10-2 ante Weston FC. La entrevista tras el partido se viralizó por su dulzura

15 de agosto 2026 · 12:12hs
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Ciro Messi

Ciro Messi, campeón con Inter Miami

Ciro Messi, el menor de los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, tuvo un fin de semana especial en su formación futbolística. Se consagró campeón con el Inter Miami Sub-8 en la Dreams Cup y fue elegido MVP de la final.

El equipo de la Academia del Inter Miami se impuso 10-2 ante Weston FC en el partido decisivo del torneo. Ciro tuvo una actuación destacada al convertir dos de los goles de su equipo y luego recibió el reconocimiento como el jugador más valioso de la final.

El resultado permitió al conjunto de Inter Miami cerrar el torneo con una contundente victoria y quedarse con el título. Para Ciro, además, significó otro paso dentro de las categorías infantiles de la academia del club donde juega su padre.

La respuesta de Ciro después de la final

Después del partido, Ciro fue entrevistado y le preguntaron cuál había sido la clave para que el equipo tuviera una actuación tan contundente.

La respuesta del pequeño futbolista fue breve: “Jugamos bien porque le hicimos caso al entrenador”.

La frase llamó la atención por la sencillez con la que explicó el triunfo y rápidamente comenzó a circular junto con las imágenes de la final.

Más allá de los dos goles y del premio individual, Ciro fue parte del equipo que logró imponerse con amplitud ante Weston FC y terminó levantando el trofeo.

Otro paso en la formación de Ciro Messi

Ciro continúa su formación dentro de las categorías infantiles del Inter Miami, donde comparte generación con otros chicos que atraviesan las primeras etapas de una carrera deportiva.

>> Leer más: Messi y su hijo Ciro se ríen a carcajadas en un tierno video

Su apellido genera naturalmente una atención especial alrededor de cada una de sus apariciones, aunque por ahora se trata de un jugador de fútbol infantil que continúa desarrollándose dentro de la estructura formativa del club.

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