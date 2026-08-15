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Cumbre en Rosario sobre el desarrollo en la hidrovía

Referentes del sector público y privado se reunirán en Exportlog, un encuentro de puertos, logística y producción. Las jornadas serán 19 y 20 de agosto

15 de agosto 2026 · 21:07hs
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El futuro de la hidrovía

El futuro de la hidrovía, con la nueva concesión, será uno de los temas de Exportlog.

Los protagonistas de la logística, los puertos, el transporte y la producción tendrán un espacio de encuentro en Exportlog, que se desarrollará este miércoles 19 y jueves 20 de agosto en la Terminal Fluvial. El cónclave organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) y GlobalPorts permitirá el intercambio de experiencias y oportunidades dentro de un sector que tiene a Rosario como epicentro.

“Exportlog nace como el gran punto de encuentro del ecosistema logístico y productivo nacional. Reúne empresas, operadores, organismos públicos, especialistas e inversores para impulsar la competitividad, la innovación y el desarrollo de las cadenas de comercio exterior”, explicó Juan Carlos Venesia, titular del IDR.

El encuentro apunta a generar vínculos integradores entre los actores privados y públicos del sistema logístico, portuario, hidroviario y comercial de las regiones Litoral y Centro de la Argentina. También a exponer el potencial de todos los sectores, a partir de espacios de feria y muestra.

Las conferencias

En el programa de conferencias se debatirán temas clave a nivel logístico, productivo, ambiental, de transición energética y nuevas tecnologías. Los tres ejes que vertebran el programa y los espacios expositivos son la actividad portuaria y fluvial (infraestructura, terminales, hidrovía, dragado y navegación), la logística y el comercio (cadenas de suministro, transporte multimodal, comercio exterior y servicios al exportador) y el sustrato productivo y empresarial (agroindustria, manufactura, tecnología y sectores que generan valor y demandan logística).

La apertura oficial será el miércoles 19 a las 10. Durante la jornada habrá paneles sobre infraestructura logística regional, la hidrovía que se viene, el presente y futuro de la industria naval de Santa Fe y el posicionamiento de las terminales portuarias ante la nueva concesión de la hidrovía. También habrá charlas sobre biocombustibles, el impacto del costo logístico en la competitividad industrial y las nuevas tendencias tecnológicas en vías navegables.

El jueves 20 las disertaciones se enfocarán en la logística para la exportación minera y el futuro de los parques productivos. También habrá una charla sobre perspectivas de la industria naval en la hidrovía.

Uno de los atractivos para los asistentes será el simulador de manejo que pondrá a disposición del publico la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra).

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