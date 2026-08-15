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El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso

El 15 de septiembre expondrá nuevamente en la Cámara baja. Como en 2024, el primer mandatario oficializará en persona la proyección de gastos. En 2025 había grabado un mensaje por cadena nacional

15 de agosto 2026 · 17:09hs
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La decisión de Milei de encabezar personalmente la presentación del presupuesto altera por completo los protocolos de seguridad tradicionales del Congreso.

Foto: Rodrigo Abd / AP

La decisión de Milei de encabezar personalmente la presentación del presupuesto altera por completo los protocolos de seguridad tradicionales del Congreso.

Al igual que en 2024, el presidente Javier Milei volverá a presentar en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2027 el 15 de septiembre próximo.

Históricamente, la presentación del informe de la ley de presupuesto siempre quedaba en manos del ministro de Economía, pero Milei decidió romper la tradición haciéndose él mismo cargo de la función.

No obstante, el 15 de septiembre de 2025 el presidente decidió no concurrir al Parlamento como consecuencia de las tensiones políticas y reveses electorales previos. Esa misma jornada grabó un mensaje en la Casa Rosada que se emitió por cadena nacional a la noche.

El presupuesto 2026 fue el primero en tener sanción en ambas Cámaras legislativas durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA), aunque recién pudo aprobarse en las sesiones extraordinarias de diciembre del año pasado.

Milei, el "mejor comunicador"

“El presidente es nuestro mejor comunicador, por lejos”, deslizaron en Balcarce 50 acerca del inminente regreso de Milei al Congreso para presentar la proyección de gastos para 2027.

Es que su conocimiento del Palacio Legislativo (fue diputado nacional entre 2021 y 2023) y su formación como economista lo motivan a convertirse en el protagonista de este tipo de eventos, instancia que potencia los cruces con la oposición y moviliza en mayor medida a la opinión pública.

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El 15 de septiembre de 2024 (para formalizar el presupuesto 2025), Milei habló desde un atril instalado en el recinto de sesiones de Diputados en lugar de sentarse en el sillón presidencial del cuerpo parlamentario, junto a las restantes autoridades de la Cámara baja.

Pese a la intervención de Milei, esa proyección de gastos quedó trabada en comisiones y nunca llegó a votarse como consecuencia del estancamiento de las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por la distribución de fondos.

Presupuesto 2027

Se estima que el presupuesto 2027 obrará como moneda de cambio para sumar adhesiones de los gobernadores a los proyectos que restan tratar en el Congreso. En especial, para que acompañen la suspensión o eliminación de las Paso que impulsa la administración de LLA.

La decisión del jefe del Estado de encabezar personalmente ese tipo de ceremonias altera por completo los protocolos de seguridad tradicionales del Congreso y obliga a adoptar medidas de control similares a las que se implementan en una Asamblea Legislativa.

Años atrás, la presentación del presupuesto se limitaba a un trámite técnico a cargo del titular del Palacio de Hacienda y, por ese motivo, el Congreso mantenía su actividad habitual y la seguridad interna quedaba en manos del personal de la casa.

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