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Fanáticos de Bonnie Tyler llenaron las calles de un pueblo galés para su funeral

Falleció el 8 de julio. El lunes se celebrará una ceremonia y realizarán un último recorrido con el féretro por su ciudad natal, Skewen, en Gales

16 de agosto 2026 · 19:44hs
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Fanáticos de Bonnie Tyler llenaron las calles de un pueblo galés para su funeral

Cientos de admiradores abarrotaron las calles de la ciudad costera de Mumbles, en Gales, para despedirse de la fallecida cantante Bonnie Tyler, mientras su féretro era llevado de regreso a casa.

La estrella galesa del pop, nominada al Grammy y conocida por canciones como “Eclipse total del corazón" o "It's a Heartache”, murió el pasado 8 de julio, a los 75 años, en un hospital de Portugal.

Tyler fue hospitalizada en mayo para una cirugía intestinal de emergencia en la ciudad portuguesa de Faro, donde vivía parte del año.

Vecinos y seguidores de todo el Reino Unido y de otros lugares salieron a las calles de Mumbles, cerca de la ciudad de Swansea, para ver el coche fúnebre que transportaba su féretro, cubierto con una bandera galesa. Una multitud esperó afuera de la antigua casa de la cantante, donde dejaron tributos florales.

El lunes se celebrará una ceremonia en honor a la vida de Tyler para familiares y amigos en una iglesia de Swansea, antes de que la cantante realice un último recorrido por su ciudad natal.

Tyler, cuyo verdadero nombre era Gaynor Hopkins, nació en Skewen, Gales, a unos 11 kilómetros de Swansea. Su padre era un minero que tuvo otros cinco hijos.

La cantante obtuvo tres nominaciones al Grammy y en 2013 representó a Gran Bretaña en el Festival de Eurovisión. La reina Isabel II la distinguió en 2022 como Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música, principalmente debido al éxito de “Eclipse total del corazón”.

La balada llegó a lo más alto de las listas en Gran Bretaña y Estados Unidos y superó los 1.000 millones de escuchas. Los picos de reproducciones fueron impulsados por eclipses reales en 2017, 2024 y también por el eclipse solar que se produjo días atrás.

Bonnie Tyler también era “Holding Out For a Hero”, de la banda sonora de la película “Footloose”. Su canción “It’s a Heartache” también fue un éxito, y en Argentina fue adoptada por las hinchadas de fútbol con la letra modificada ("jugadores...", dice la versión de cancha, antes de lanzar insultos hacia los futbolistas).

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