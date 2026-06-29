La Capital | La Región | Casilda

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Las autoridades lograron identificar quién era el conductor del vehículo involucrado en el trágico hecho ocurrido durante la madrugada del sábado entre Casilda y Carcarañá

29 de junio 2026 · 19:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
El auto en que se desplazaban los jóvenes dio varios vuelcos antes de quedar a la vera de la ruta

El auto en que se desplazaban los jóvenes dio varios vuelcos antes de quedar a la vera de la ruta, en la zona de Casilda.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este lunes al conductor del vehículo involucrado en el siniestro vial ocurrido el sábado pasado entre Casilda y Carcarañá donde murieron tres personas.

La investigación se originó a raíz del siniestro vial ocurrido durante la madrugada del sábado 27 de junio, sobre la ruta provincial S26, en el tramo que une Casilda con Carcarañá. Allí un automóvil Peugeot 208, que circulaba con seis personas en su interior, se despistó a la altura del Camino Borde de Distrito.

Como consecuencia del impacto, tres de los ocupantes del vehículo fallecieron, mientras que dos jóvenes permanecen internadas con pronóstico reservado. Las víctimas fatales fueron identificadas como Sabrina Correa y Lola Gironacchi de 17 años y Ramiro Tripiana de 24.

Detención

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la PDI Distrito Casilda, se logró establecer que quien conducía el vehículo al momento del hecho era Fausto G. de 20 años.

El fiscal Emiliano Carlos Ehret ordenó su detención, en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas, con intervención.

Tras cumplimentar las actuaciones de rigor, el detenido fue trasladado y alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

>> Leer más: Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Siniestro vial en Casilda

Este domingo fuentes oficiales confirmaron la muerte de Sabrina Correa, de 17 años, quien se encontraba internada en grave estado. El deceso, se sumó al de Lola Gironacchi y Ramiro Tripiana. La nómina de heridos se completa con Mora W. (17), Zaira L. (17), quienes continúan internadas, y Fausto G. (20). Todos eran oriundos de Zavalla.

El siniestro ocurrió pasadas las 5 de la madrugada del sábado en la ruta provincial 26, sobre la salida de Casilda. Los seis jóvenes circulaban en un Peugeot 208 el que habría despistado al tomar una curva. Las causas del siniestro son materia de investigación.

Lola Gironacci murió en el lugar del hecho. Horas después se confirmó el fallecimiento de Ramiro Tripiani, quien había sido trasladado en estado crítico, y este domingo se confirmó la muerte de Sabrina Correa, que permanecía internada con graves heridas.

Tras el accidente, los heridos fueron derivados al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, de Casilda, y a los hospitales Centenario y Plaza, de Rosario.

Noticias relacionadas
El coche quedó tumbado en la primera curva de la salida desde Casilda.

Un hombre murió tras un vuelco en Casilda y otras cinco personas sufrieron heridas

El policía de Roldán fue agredido este domingo y falleció al día siguiente.

Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

La víctima del femicidio tenía 32 años y la buscaban desde el último sábado.

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio

La Liga Cañadense tomó la determinación de frenar las actividades tras la muerte del policía.

La Liga Cañadense suspendió las actividades tras la muerte del policía atacado en Carcarañá

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Lo último

Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

Messi protagoniza un adelanto de Spider-Man junto a Tom Holland

Messi protagoniza un adelanto de "Spider-Man" junto a Tom Holland

La industria aceitera logra cerrar paritarias 2026 por la inflación proyectada

La industria aceitera logra cerrar paritarias 2026 por la inflación proyectada

Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo

La víctima fue expresidente comunal y era hasta su fallecimiento el tesorero de su comuna. Decretaron 48 horas de duelo. Lo que se sabe del episodio
Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo
Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio
La ciudad

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores
Política

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio
La Región

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio

Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: Nuestro amigo necesita ayuda
La Ciudad

Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: "Nuestro amigo necesita ayuda"

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

De la mano de un ex-Newells, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Ovación
A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial
Mundial 2026

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Policiales
Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Ciudad
Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio
La ciudad

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: Nuestro amigo necesita ayuda

Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: "Nuestro amigo necesita ayuda"

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias
Información General

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial
Política

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre
Economía

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril
Economía

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato
Información General

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico
Información General

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en Kill Bill
Ovación

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en "Kill Bill"

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú
El Mundo

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España
La ciudad

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe
Política

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe

Magistrados le responden al gobierno de Santa Fe por cuestionar a una jueza
Política

Magistrados le responden al gobierno de Santa Fe por cuestionar a una jueza