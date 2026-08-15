Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

La PDI secuestró 180 gramos de cocaína y 101 gramos de marihuana, una pistola FM Hi-Power, teléfonos celulares, una balanza de precisión y una suma de dinero de $262.050 y 25 dólares

Una serie de allanamientos se llevaron a cabo en la zona del Parque Oeste en una causa que se inició como una investigación por un robo y derivó en el desbaratamiento de una estructura barrial de ventea de drogas. Desde Fiscalía se inició de oficio el caso a partir de información relacionada con un hombre que, según las primeras averiguaciones, estaría involucrado en una disputa territorial en la zona de los Fonavi, donde habría amenazado a personas con la finalidad de ocupar sus viviendas. Además, los investigadores trabajaron sobre la presunta tenencia de armas de fuego y material estupefaciente.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos Melody P. de 28 años, Santiago G. de 21 y Mauricio E. de 22. En tanto los domicilios allanados fueron en Pasaje 1749 al 7500 y en otras viviendas de la misma cuadra. Además, los investigadores trabajaron sobre la presunta tenencia de armas de fuego y material estupefaciente. A partir del trabajo conjunto de la Brigada de Capturas con el Departamento de Análisis Criminal, se logró establecer la identidad de una de las personas investigadas y reunir información que posteriormente fue incorporada a la causa. Las tareas continuaron de manera coordinada con la Unidad Especializada en Microtráfico y la Unidad de Violencia de Fiscalía.

Durante los operativos se secuestraron 180 gramos de cocaína y 101 gramos de marihuana, una pistola FM Hi-Power calibre 9 milímetros con dos cargadores y cinco municiones -una de ellas en la recámara-; teléfonos celulares; una balanza de precisión; elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias; $262.050 y 25 dólares.

Asimismo, fue secuestrado un automóvil Ford Ka blanco, sin dominio visible. A partir del cotejo de su numeración identificatoria, el Departamento de Análisis Criminal estableció que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde diciembre de 2023 por un hecho de robo.

Allanamientos en los mismos lugares

En mayo de 2024 y en la misma zona se realizaron 11 allanamientos con el resultado de cinco detenidos y el secuestro de celulares, un arma, estupefacientes y dinero en efectivo, entre otros elementos. En ese operativo la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanó en Riobamba al 5700 (dos domicilios), Cerrito al 5500 (dos domicilios), Avellaneda al 4500, Rouillón al 2100, M. González al 3200, Pedro Lino Funes al 2100 (dos domicilios), Rouillón al 1400 y Forest al 7600.

En esos procedimientos fueron aprehendidas ocho personas, cinco de las cuales quedaron detenidas y serán llevadas a audiencia imputativa en los próximos días por el fiscal Franco Carbone, a cargo de la investigación. En tanto, otras tres personas fueron identificadas y recuperaron la libertad. Varios de ellos pertenecían la banda del clan delictivo de los Tripi, asentados en al zona.

Mas cercano en el tiempo en julio de 2025 operativos coordinados entre la PDI y el MPA dieron por resultado la detención de dos sospechosos de balaceras en zona oeste. Eran jóvenes que, se sospecha, fueron parte de ataques armados contra integrantes de la banda de “Los Tripi”. Los allanamientos se realizaron en ocho viviendas de distintos barrios.

>> Leer más: El final de Tripi, un crimen que estremece a los monoblocks del Parque Oeste

Las detenciones se dieron tras allanamientos simultáneos en ocho domicilios ubicados en Riobamba al 5700, Pedro Lino Funes al 3400, Pasco al 5700, Rouillón al 1400, Teniente Agneta al 2100 y tres viviendas de Cerrito al 5000. Como resultado del operativo fueron detenidos Dylan S., de 19 años, y Agustín U., de 26, señalados como presuntos tiradores en hechos de abuso de arma ocurridos en las últimas semanas en el marco de disputas entre grupos delictivos. Según fuentes de la investigación, los dos jóvenes responderían a las órdenes de un recluso que cumple condena en una unidad penitenciaria.

Los Tripi

El 28 de junio de 2020 efectivos de la PFA realizaron 28 allanamientos para desbaratar la banda de “Los Tripi”. En ese operativo fueron requisados ocho domicilios apuntados como lugares de venta: Campbell al 3300; Riobamba al 5600 tira 32; Liniers al 2400; Teniente Agnetta al 1900; Catamarca al 1700; Cerrito al 5500 (en las tiras 28 y 29) y Pedro Lino Funes al 2100 tira 19. En todos esos lugares se secuestró droga.

El clan Los Tripi es una banda familiar dedicada al narcomenudeo y la violencia armada que opera desde hace más de una década en los monoblocks del Fonavi del Parque Oeste . El grupo fue asediado en operativos provinciales y federales que terminaron con la condena e imputación de varios de sus líderes y miembros por asociación ilícita. La banda está compuesta por varios hermanos, varios de ellos ya presos o asesinados, entre ellos Iván Tripi (considerado uno de los principales cabecillas y condenado a prisión), además de Alan, Matías y Hernán. Otro de los hermanos, Leonel Ariel, fue asesinado en 2004 en medio de disputas territoriales

En 2020 la banda se había visto favorecida por la caída en desgracia de Walter Daniel “Dulce” Abregú, quien en agosto de 2019 fue detenido en su casa de Rivarola al 7000. Su banda, archirrival de los Tripi, había sido parcialmente desbaratada en octubre de 2018 y Abregú fue condenado en noviembre de 2021 a 8 años de prisión por tráfico de drogas tras una investigación que lo posicionó como un pilar de la distribución y comercialización de estupefacientes en la zona oeste. En el mismo juicio fueron condenadas otras 11 personas.