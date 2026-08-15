La Capital | Policiales | Allanamientos

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

La PDI secuestró 180 gramos de cocaína y 101 gramos de marihuana, una pistola FM Hi-Power, teléfonos celulares, una balanza de precisión y una suma de dinero de $262.050 y 25 dólares

15 de agosto 2026 · 11:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
San La  Muerte  bendice las calles del Fonavi de Parque Oeste

San La  Muerte  bendice las calles del Fonavi de Parque Oeste, territorio de los Tripi.

Una serie de allanamientos se llevaron a cabo en la zona del Parque Oeste en una causa que se inició como una investigación por un robo y derivó en el desbaratamiento de una estructura barrial de ventea de drogas. Desde Fiscalía se inició de oficio el caso a partir de información relacionada con un hombre que, según las primeras averiguaciones, estaría involucrado en una disputa territorial en la zona de los Fonavi, donde habría amenazado a personas con la finalidad de ocupar sus viviendas. Además, los investigadores trabajaron sobre la presunta tenencia de armas de fuego y material estupefaciente.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos Melody P. de 28 años, Santiago G. de 21 y Mauricio E. de 22. En tanto los domicilios allanados fueron en Pasaje 1749 al 7500 y en otras viviendas de la misma cuadra. Además, los investigadores trabajaron sobre la presunta tenencia de armas de fuego y material estupefaciente. A partir del trabajo conjunto de la Brigada de Capturas con el Departamento de Análisis Criminal, se logró establecer la identidad de una de las personas investigadas y reunir información que posteriormente fue incorporada a la causa. Las tareas continuaron de manera coordinada con la Unidad Especializada en Microtráfico y la Unidad de Violencia de Fiscalía.

>> Leer más: Más de 20 balazos en los monoblocks de Parque Oeste: otra bronca de Los Tripi

Durante los operativos se secuestraron 180 gramos de cocaína y 101 gramos de marihuana, una pistola FM Hi-Power calibre 9 milímetros con dos cargadores y cinco municiones -una de ellas en la recámara-; teléfonos celulares; una balanza de precisión; elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias; $262.050 y 25 dólares.

Asimismo, fue secuestrado un automóvil Ford Ka blanco, sin dominio visible. A partir del cotejo de su numeración identificatoria, el Departamento de Análisis Criminal estableció que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde diciembre de 2023 por un hecho de robo.

Allanamientos en los mismos lugares

En mayo de 2024 y en la misma zona se realizaron 11 allanamientos con el resultado de cinco detenidos y el secuestro de celulares, un arma, estupefacientes y dinero en efectivo, entre otros elementos. En ese operativo la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanó en Riobamba al 5700 (dos domicilios), Cerrito al 5500 (dos domicilios), Avellaneda al 4500, Rouillón al 2100, M. González al 3200, Pedro Lino Funes al 2100 (dos domicilios), Rouillón al 1400 y Forest al 7600.

En esos procedimientos fueron aprehendidas ocho personas, cinco de las cuales quedaron detenidas y serán llevadas a audiencia imputativa en los próximos días por el fiscal Franco Carbone, a cargo de la investigación. En tanto, otras tres personas fueron identificadas y recuperaron la libertad. Varios de ellos pertenecían la banda del clan delictivo de los Tripi, asentados en al zona.

Mas cercano en el tiempo en julio de 2025 operativos coordinados entre la PDI y el MPA dieron por resultado la detención de dos sospechosos de balaceras en zona oeste. Eran jóvenes que, se sospecha, fueron parte de ataques armados contra integrantes de la banda de “Los Tripi”. Los allanamientos se realizaron en ocho viviendas de distintos barrios.

>> Leer más: El final de Tripi, un crimen que estremece a los monoblocks del Parque Oeste

Las detenciones se dieron tras allanamientos simultáneos en ocho domicilios ubicados en Riobamba al 5700, Pedro Lino Funes al 3400, Pasco al 5700, Rouillón al 1400, Teniente Agneta al 2100 y tres viviendas de Cerrito al 5000. Como resultado del operativo fueron detenidos Dylan S., de 19 años, y Agustín U., de 26, señalados como presuntos tiradores en hechos de abuso de arma ocurridos en las últimas semanas en el marco de disputas entre grupos delictivos. Según fuentes de la investigación, los dos jóvenes responderían a las órdenes de un recluso que cumple condena en una unidad penitenciaria.

Los Tripi

El 28 de junio de 2020 efectivos de la PFA realizaron 28 allanamientos para desbaratar la banda de “Los Tripi”. En ese operativo fueron requisados ocho domicilios apuntados como lugares de venta: Campbell al 3300; Riobamba al 5600 tira 32; Liniers al 2400; Teniente Agnetta al 1900; Catamarca al 1700; Cerrito al 5500 (en las tiras 28 y 29) y Pedro Lino Funes al 2100 tira 19. En todos esos lugares se secuestró droga.

El clan Los Tripi es una banda familiar dedicada al narcomenudeo y la violencia armada que opera desde hace más de una década en los monoblocks del Fonavi del Parque Oeste . El grupo fue asediado en operativos provinciales y federales que terminaron con la condena e imputación de varios de sus líderes y miembros por asociación ilícita. La banda está compuesta por varios hermanos, varios de ellos ya presos o asesinados, entre ellos Iván Tripi (considerado uno de los principales cabecillas y condenado a prisión), además de Alan, Matías y Hernán. Otro de los hermanos, Leonel Ariel, fue asesinado en 2004 en medio de disputas territoriales

En 2020 la banda se había visto favorecida por la caída en desgracia de Walter Daniel “Dulce” Abregú, quien en agosto de 2019 fue detenido en su casa de Rivarola al 7000. Su banda, archirrival de los Tripi, había sido parcialmente desbaratada en octubre de 2018 y Abregú fue condenado en noviembre de 2021 a 8 años de prisión por tráfico de drogas tras una investigación que lo posicionó como un pilar de la distribución y comercialización de estupefacientes en la zona oeste. En el mismo juicio fueron condenadas otras 11 personas.

Noticias relacionadas
Allanamientos contra la banda de Fran Riquelme

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Conmovedora despedida de la parroquia María Auxiliadora

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Imagen ilustrativa. Gravísimas acusaciones en el Sistema Penitenciario

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Aspirantes reunidos en el Instituto del Servicio Penitenciario provincial

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

Lo último

Newells necesita reencontrarse con el triunfo en un momento clave del Clausura

Newell's necesita reencontrarse con el triunfo en un momento clave del Clausura

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

Un rosarino marcó un doblete en la impactante goleada de un equipo peruano a Botafogo: 6 a 1

Un rosarino marcó un doblete en la impactante goleada de un equipo peruano a Botafogo: 6 a 1

Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia

El municipio convocó a fuerzas de seguridad, Bomberos, Cruz Roja, empresas de servicios y áreas provinciales para coordinar la respuesta 
Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia
Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero
Policiales

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido
Ovación

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada
Policiales

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero
Policiales

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Dos joyas de Central y Newells jugarán juntos en la liga de España

Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en la liga de España

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

Ovación
El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

Un rosarino marcó un doblete en la impactante goleada de un equipo peruano a Botafogo: 6 a 1

Un rosarino marcó un doblete en la impactante goleada de un equipo peruano a Botafogo: 6 a 1

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido

Policiales
Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi
Policiales

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

La Ciudad
Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia
La Ciudad

Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia

Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario

Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: Reglamenten la ley

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

Día del Niño: los chicos de 4 a 12 años viajarán gratis en colectivo este domingo en Rosario

Día del Niño: los chicos de 4 a 12 años viajarán gratis en colectivo este domingo en Rosario

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027
Política

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente
La Ciudad

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio
Economía

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso
Policiales

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Farmear aura: qué es el concepto viral en redes que llegó a las plazas y los famosos
Zoom

"Farmear aura": qué es el concepto viral en redes que llegó a las plazas y los famosos

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados
Policiales

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados

Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

A casi un año del desborde del río, habilitaron el puente de la exruta 9 en Carcarañá
La Región

A casi un año del desborde del río, habilitaron el puente de la exruta 9 en Carcarañá

Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante de Arroyito
Ovación

Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante de Arroyito

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio
Policiales

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta
Policiales

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

La Antorcha Suramericana llegó a Rosario y recorrerá toda la provincia
La Ciudad

La Antorcha Suramericana llegó a Rosario y recorrerá toda la provincia

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario
La Ciudad

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural
Policiales

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja
Crónicas de campaña

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses
Economía

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras
La Ciudad

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras