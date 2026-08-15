San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína para la venta

Son oriundos de Puerto San Martín. El operativo en los que se los arrestó fue la noche del viernes en bulevar Mitre y Perú

Un patrullaje preventivo de la policía derivó en un importante procedimiento por microtráfico en la noche del viernes en San Lorenzo . Una pareja oriunda de Puerto General San Martín fue aprehendida tras hallárseles en su poder varias decenas de dosis de cocaína listas para su comercialización.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20.30 en la intersección del bulevar Mitre y la calle Perú . En ese punto, los efectivos observaron la presencia sospechosa de un hombre y una mujer, a quienes procedieron a identificar en la vía pública.

Según el portal "El Pregón", al realizar la requisa de rutina l os agentes encontraron entre las prendas del sujeto —identificado como Lucas A.— siete envoltorios que contenían una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína. La inspección sobre la mujer, identificada como Débora D. reveló que llevaba consigo otros 15 envoltorios de características idénticas .

Sin embargo, a escasos metros del lugar del arresto, esparcidos sobre la vereda y el suelo, los uniformados detectaron otros 24 envoltorios más de la misma sustancia, sumando un total de 46 dosis secuestradas en el operativo.

Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata al área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Lorenzo. Desde la fiscalía y los organismos correspondientes se ordenaron las diligencias de rigor, mientras que los aprehendidos y la droga incautada fueron trasladados a la sede de la Comisaría 7ª para el avance de las actuaciones judiciales por infracción a la Ley de Estupefacientes.