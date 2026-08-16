Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario

Con juegos, talleres y actividades para toda la familia, el encuentro reunió a miles de familias en el parque Urquiza en un festejo marcado por la diversión

Rosario se convirtió este domingo en escenario de celebraciones , con la cultura y el encuentro como protagonistas. Miles de familias recorrieron las múltiples propuestas que se desarrollaron en distintos espacios de la ciudad, reafirmando a Rosario como un polo cultural y recreativo único en la región.

Uno de los principales escenarios fue el Festival ReDi, que se realizó por primera vez en el parque Urquiza y convocó desde las 10 de la mañana a niñas, niños y familias para celebrar el Día de las Infancias .

Durante toda la jornada, el parque se transformó en un gran espacio de encuentro, con propuestas pensadas para todas las edades. Las familias pudieron recorrer diferentes áreas temáticas y participar de juegos, talleres creativos, actividades deportivas y experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad.

También hubo espacios especialmente destinados a las primeras infancias, exhibiciones, acciones solidarias, propuestas gastronómicas y múltiples sorpresas que acompañaron una jornada al aire libre marcada por la participación y la celebración.

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Un fin de semana largo en Rosario

Durante la tarde del domingo, el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, expresó la importancia de acompañar desde el municipio eventos como ReDi: "Rosario volvió con muchísimas actividades y con la cultura muy presente y con una articulación pública privada muy importante que permite que pasen estas cosas y que festivales así sean posibles". Además, valoró positivamente el fin de semana que está viviendo la ciudad: "Un gran fin de semana para Rosario que ya se está haciendo una costumbre. Muchísimas personas disfrutando de lo público, disfrutando de la cultura, encontrándose. Rosario recuperó lo mejor de su esencia y se proyecta al futuro con la cultura presente y con la decisión del Estado municipal de invertir en cultura".

Miles de personas formaron parte de este festival cuyo espíritu solidario y de diversión se adueñó de la tarde del domingo. Nandi llegó a ReDi con sus dos hijas: "Es la tercera vez que venimos. Está buenísimo que haya movidas gratuitas porque son accesibles para todos, los chicos pueden pasar todos un hermoso día en familia." Yanina, cordobesa viviendo en Rosario, expresó: "Vine con mi marido, mis nenes y mis amigas que vinieron desde Corrientes. Me parece un plan re lindo para los chicos, se divierten un montón, los juegos están bien organizados y los chicos pueden disfrutar todas las propuestas".

Por otro lado, Adela, una más entre los miles de rosarinos que disfrutaron ReDi, señaló: "Es la primera vez que vengo, vine con mi sobrina, la verdad que está muy bien organizado, hay muchos juegos para los chicos, hay música, hay de todo un poco. Me parece súper importante que haya propuestas culturales gratuitas así para los chicos porque lo disfrutan un montón".

Una tarde llena de música

El escenario principal estuvo repleto de propuestas. Sofi Gazzaniga abrió la programación con su energía y su repertorio popular, seguida por la alegría de Pau Pau, cuyas coreografías generaron un clima de fiesta total con el público.

Uno de los momentos más esperados fue, una vez más, el tradicional sorteo de bicicletas, posible gracias al compromiso de las empresas que acompañan la iniciativa y que, año tras año, colaboran para que miles de niñas y niños vivan una jornada inolvidable.

El cierre de la jornada se dio con la presentación de Marcelo Morelo, que hizo bailar y cantar a todos. La tarde llegó a su fin con la emblemática banda Los Lirios y sus grandes éxitos.