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TC Pick Up en el Fangio: un gran espectáculo, mucho público y el primer festejo del campeón

El parque fue escaso pero el domingo fue a pura adrenalina desde la primera serie. Mucho público acompañó en el Fangio a la primera vez de la TC Pick up

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

16 de agosto 2026 · 18:09hs
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Largada tremenda

ACTC

Largada tremenda, con Fritzler buscando por afuera a Canapino y Ardusso ganando por adentro a Tobías Martínez. Gran final del TC Pick Up en el Fangio de Rosario.
Final. Después de dura batalla el Titán pudo con el de Las Parejas Ardusso.

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Final. Después de dura batalla el Titán pudo con el de Las Parejas Ardusso.
Diego Azar estrenó muy bien la Hilux en Rosario

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Diego Azar estrenó muy bien la Hilux en Rosario, con el quinto puesto. El primer vencedor del año intenta por adentro con Gastón Mazzacane.

Apenas 12 camionetas aceleraron cuando se apagaron los semáforos para la final. Pero ya desde las series, con la mitad de las máquinas, el espectáculo fue muy bueno. Los grandes pilotos que pasaron por el Fangio, por primera vez animando las TC Pick Up, dieron un gran espectáculo y el público acompañó como siempre. Rosario y su región es fierrera.

Lo primero que hay que decir es que, pese a las pocas máquinas que llegaron al Fangio tanto para la mayor como para la TC Pista Pick Up, mucho público se acercó al autódromo, como suele pasar con cualquier propuesta nacional. El sábado hubo poca, el clima no ayudó, pero el domingo se copó frente a las tribunas de la recta principal o de boxes, y en los alrededores más lejanos de la pista de 4.000 metros.

Y eso que, si bien no lloviznó como en la víspera, nunca asomó el sol y era el Día de la Niñez. De hecho, muchas niñas y niños estuvieron junto a sus padres para absorber de chicos la pasión por el automovilismo.

Gran imagen del fervor del público en el talud.

Gran imagen del fervor del público en el talud.

Y hay que decir que la TC Pick Up no decepcionó en lo más mínimo. Al contrario, hubo pelea constante desde las series hasta la final y una percepción más que interesante de analizar: las camionetas, de tracción trasera y pese a ser más largas que los TC, tienen muchas más posibilidades de sobrepaso. Se vieron a montones el domingo, en lugares insólitos.

Y no solo la final del TC Pick Up fue para alquilar balcones, sino las series de 6 vehículos, el TCPPK y la Copa Bora, donde pasó de todo.

>>Leer más: El TC Pick Up se hizo ver en el parque Urquiza y ahora acelerará en el Juan Manuel Fangio

Y Agustín Canapino lo definió en el final en el Fangio

El domingo fue muy bueno desde temprano y hasta la penúltima vuelta de la final. Ahí recién Agustín Canapino recuperó la punta que había perdido en el primer paso de la curva 2, cuando Otto Fritzler intentó una superación difícil, se pasó de largo y no le dejó radio de giro al Titán. Ahí aprovechó Facundo Ardusso para superarlos a ambos y pasar a la punta que defendió con uñas y dientes hasta donde pudo.

Fritzler había ganado una serie más lenta espectacular, donde primero peleó palmo a palmo con Mariano Werner, pero superado de guapo por el entrerriano y también aprovecharía Tobías Martínez. Pero luego el de Paraná pisó afuera a la salida del curvón, hizo un trompo y se fue al fondo. Recuperaría hasta llegar tercero. Y en el penúltimo giro, el del Maquin Parts de Venado Tuerto metería la maniobra del fin de semana, metiendo la Ranger en un lugar imposible para desalojar al sanjuanino y ganar la manga.

Canapino festeja, flanqueado por Ardusso y Fritzler.

Canapino festeja, flanqueado por Ardusso y Fritzler.

Entonces tenía expectativa de quedarse con la fase regular, pero ese intento en la primera vuelta de la final le abortó las chances. Werner hizo una carrera más lineal, quedó adelante suyo y la adjudicó con el último escalón del podio, para empezar la Copa de Oro de tres carreras con 31 puntos, los 15 por ser el primero y los 16 de sus dos victorias.

En esa pelea Canapino llegó a Rosario con una mínima chance y adeudando la victoria obligatoria. La consiguió en Rosario pese a perder la punta en la largada. Primero cuidó para quedarse a una distancia prudencial de Ardusso y de Hernán Palazzo, luego atacó al poleman que penó con el motor todo el domingo, y finalmente en la misma curva donde Fritzler lo cerró, al entrar a la penúltima vuelta superó al de Las Parejas, que ya ganó pero como empezó más tarde seguramente entrará a la pelea por el título por los 3 de Último Minuto.

>>Leer más: El TC Pick Up llega por primera vez al autódromo de Rosario

Finalmente ganó Canapino, seguido de Ardusso y Werner. Fritzler quedó 4º, Diego Azar quinto con la Hilux nueva en un gran resultado después de un sábado poco satisfactorio, 6° Marco Dianda, 7° Gustavo Tadei, 8° Diego De Carlo, 9° Gastón Mazzacane, 10° Hernán Palazzo, 11° Ignacio Faín y 12° Tobías Martínez.

Los 12 que decidirán el título.

Los 12 que decidirán el título.

Canapino ahora quedó con 8 puntos en la Copa de Oro, lo mismo que Diego Azar, Otto Fritzler, Tobías Martínez y Marco Dianda, mientras que Gastón Mazzacane, Hernán Palazzo, el de Villa Minetti Ignacio Faín, Tomás Abdala, Diego De Carlo y Gustavo Tadei arrancan sin unidades.

La próxima carrera será muy especial, ya que el 26 y 27 de setiembre irán al renovado autódromo de Balcarce.

Diego Azar estrenó muy bien la Hilux en Rosario, con el quinto puesto. El primer vencedor del año intenta por adentro con Gastón Mazzacane.

Diego Azar estrenó muy bien la Hilux en Rosario, con el quinto puesto. El primer vencedor del año intenta por adentro con Gastón Mazzacane.

También en el TC Pista Pick Up

En el TCPPK, Tomás Pellandino ganó su segunda carrera del año y se quedó con la etapa regular que comenzará con 31 puntos, seguido de Santiago Biagi, que fue 5º pero tiene tres ganadas. El escolta de la carrera fue el de Rufino Faustino Cifre, que ganó una vez y empieza con 8 puntos, lo mismo que Juan Pablo Alverti.

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