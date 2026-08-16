Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida del Paraná

Esta vegetación que arrastra el caudal del río cumple una función esencial en el ecosistema del humedal, aunque también trae "pasajeros a bordo". De qué se trata

Con la creciente del río Paraná en pleno fenómeno de El Niño , la escorrentía del caudal arrastra abundantes camalotes a su paso. Esa vegetación tupida que se "anida" a lo largo de toda la costa rosarina y en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo, genera complicaciones en la navegación y en la captación de agua de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa). Lo más llamativo es la presencia de "pasajeros a bordo" que "viajan" desde río arriba . Se trata de fauna silvestre y todo tipo de alimañas, lo que lleva a las autoridades a tomar recaudos para evitar predación de su hábitat natural o eventuales ataques a quienes toman por sorpresa.

Este tipo de plantas acuáticas invasivas cumple un rol ecológico clave en la recuperación de los humedales, tan castigados por los incendios y las sequías históricas . No se trata sólo de la especie Pontederia crassipes, sino del "camalotal" propio de la vegetación y sedimentos esenciales para el ecosistema que el caudal arrastra a su paso desde la parte superior de la Cuenca del Plata y desciende río abajo.

La docente de la cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Graciela Klekailo, admitió que es una vegetación pintoresca, digna de apreciar y que favorece al ecosistema del humedal, pero también obliga a ser precavidos.

"Este camalotal se puede ver cuando crece el río. Es muy lindo de apreciar cuando esta vegetación aparece flotando por el río, pero también puede transformarse en un problema. Llega como consecuencia de precipitaciones abundantes río arriba a raíz del fenómeno de El Niño o cuando se abren las compuertas de las represas de Paraguay y Brasil, justamente por el gran caudal de agua", explicó Klekailo en declaraciones a La Capital .

La especialista aseguró que la presencia de este camalotal es parte de la dinámica propia del río. "No tenemos que olvidarnos que el agua es la que dicta la dinámica del humedal como sistema. Es el fuego el que no debería estar presente ahí en el humedal y el agua y esta vegetación viene un poco a devolverle la vida al río", argumentó.

Qué traen los camalotes

La experta precisó que esta dinámica fluvial reactiva los ecosistemas: moviliza materia orgánica, redistribuye sedimentos y permite la recuperación de lagunas y bañados que habían perdido caudal tras extensas sequías. "Hay una circulación de nutrientes, sedimentos y semillas que entrega ese camalotal cuando viene arrastrado desde aguas arriba", detalló. Sin embargo, advirtió que la llegada de estas plantas flotantes exige precaución: "Traen dos cosas. Por un lado, animales como reptiles, lo que puede representar un riesgo propio de cualquier ambiente natural; hay que mirarlos con respeto. Por el otro, representan un peligro para las embarcaciones pequeñas, como kayaks o botes de remo, y para quienes disfrutan del río de forma deportiva o recreativa".

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Por otra parte, Klekailo mencionó el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables, ya que "no se trata sólo del camalotaje, sino de El Niño como evento climático".

Planta potabilizadora

El gerente de Comunicación de la empresa Assa, Pablo Tubio, comentó que el principal problema que generan las plantas para la empresa es que la corriente las empuja hacia la costa y eso hace que los camalotes se acerquen a la toma de agua.

"En la planta de Granadero Baigorria, que es mucho más moderna, no nos afecta, pero en Arroyito sí. Tenemos una barrera tanto para hidrocarburos como para camalotes, que busca el desvío de la vegetación", indicó.

Precisó que "hay dos tipos de camalotes: superficial y sumergido. A todo lo que es superficial, la barrera de protección, que llega a 70 centímetros de profundidad, lo cubre. Pero hay un porcentaje que pasa y queda atrapado en la reja. A medida de que hay mayor cantidad de camalotes, menor es el porcentaje de succión de la toma".

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"Llega un momento en que ya no ingresa la cantidad de agua que la planta necesita para potabilizar", advirtió. Ante este escenario crítico, se vuelve indispensable una intervención con buzos tácticos. Esta maniobra exige frenar temporalmente la planta, una medida preventiva clave para proteger la infraestructura y evitar un impacto mayor en la población: "Hacemos esto para no poner en riesgo los equipos de captación ni perjudicar a los usuarios con eventuales cortes prolongados del suministro", detalló.

"Hay que tener en cuenta que en estos momentos, la planta capta un volumen de 640 millones de metros cúbicos por día, lo que equivale a cuatro estadios de Rosario Central rebasados de agua", graficó.

No obstante, anticipó que hace un mes y medio se conformó un comité de emergencia junto a Vías Navegables de la Nación y Prefectura Naval Argentina, mientras se avanza con mejoras en la protección.

Lluvias en el litoral

El referente del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, apuntó que el monitoreo del tercio norte de la Cuenca del Plata actualmente recibe lluvias normales o inferiores a normales pese a la predicción de El Niño, de modo que la respuesta hidrológica en esos sectores están lejos de alcanzar niveles de saturación.

Por eso, remarcó que "cualquier camalote que se vea a la altura de Santa Fe no viene de arriba. Es muy probable que tenga que ver con lluvias que se precipitaron en la cuenca Saladillo-Setúbal entre el 14 a 16 de abril, un evento importante que que motivó una presencia muy ordenada por parte de Protección Civil Santa Fe".

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En ese contexto, evaluó que ese evento importante de lluvias barrió con toda la vegetación libre que había en los Bajos Submeridionales. "Tiene que ver, por ejemplo, con la cuenta del Guayquiraro en Corrientes y Paraná que, de alguna manera, arrastró todo este camalotaje, pero lo que sí está claro es que se trata de una vegetación joven y proliferó con estas lluvias", apuntó.

No obstante, el especialista derribó un mito frecuente: "Siempre se asocia la presencia de camalotes con las grandes crecidas, pero no es tan así". Para argumentarlo, recordó el impacto de fenómenos climáticos extremos en la región. "En la remesón de El Niño de 1998 llovió como nunca. Tuvimos un escurrimiento equivalente a 6.000 metros cúbicos por segundo, una cifra descomunal. Semejante caudal erosionó la vegetación de raíz y la arrastró hacia toda la cuenca del Paraná medio y bajo, en una línea muy similar a lo que ocurrió en 1983", rememoró.

"No llovió arriba, sino sobre litoral argentino", remarcó.

Qué hacer ante la presencia de fauna silvestre

El director de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Rosario, Gonzalo Ratner, señaló que todos los pronósticos apuntan a que este fenómeno de El Niño tendrá un gran impacto en la región. “Se da de manera cíclica. Los eventos más fuertes de los últimos años ocurrieron en las temporadas 82-83, 1986, 91-92, 97-98 y 2015-2016”, detalló el funcionario. En ese contexto, explicó que estos episodios extraordinarios "tienen una relación directa con el río y terminan generando una creciente importante del Paraná".

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Ratner advirtió que el aumento del caudal, sumado a la reciente bajante histórica, desprende la vegetación de las costas y arrastra camalotes, troncos y ramas, por lo que solicitó extrema precaución en la navegación. Asimismo, alertó sobre el comportamiento de la fauna: "La superficie en la que habitan se reduce y eso aumenta la frecuencia de encuentros, especialmente con serpientes". Ante esta situación, recomendó evitar molestarlas si se encuentran en su entorno natural. Si la aparición ocurre en una zona urbana, el funcionario instó a mantener una distancia prudencial y activar el protocolo llamando a la línea de Defensa Civil (103) o al 911para que intervenga la Policía Ecológica, garantizando el rescate y la posterior liberación controlada del ejemplar.