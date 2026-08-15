La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newell's

El juvenil abrió el camino con gran definición y dejó solo a Mazzantti para que el delantero, figura, defina todo. Victoria de Newell's con Facundo Guch clave

No pasaba demasiado en el complemento, como en todo el partido. Hasta se podría decir que en esa primera mitad del complemento era el mejor momento de Riestra y el más flojo de Newell’s . Pero para eso están los que se iluminan, los que muestran talento y determinación para romper la monotonía del 0 a 0 y encaminar una victoria más que necesaria, que lo pone ahora a la expectativa de luchar por la clasificación a los octavos de final del Clausura, aunque esto recién empiece. Y ese jugador fue uno de los juveniles que se asentaron en la primera: Facundo Guch .

Riestra lo atosigaba más con centros que con precisión, pero metía ruido. Y Newell’s no estaba cómodo, como casi nunca hasta ahí en el desarrollo. Hasta que pudo salir de las inmediaciones de Josué Reinatti, la tomó Martín Ortega que pudo darle el pase en tres cuartos, por el medio. Guch se la llevó hacia la izquierda, amagó disparar de afuera del área engañando a su marca. Facundo Miño quedó en el piso y desde la medialuna sacó un zurdazo seco, colocado, que Ignacio Arce solo pudo mirar cómo se le metía sobre su caño izquierdo, tapado quizás por esos cuatro jugadores que quedaron rodeando la dirección del balón.

Fue un golazo, “fue hermoso, qué querés que te diga”, diría ante las cámaras luego de ser elegido la figura por la TV. Fue además su cuarto gol en primera división y todos en el Coloso, luego de los que le hizo a Atlético Tucumán y Tigre en el 2025, o este año a Platense en el torneo anterior.

Ese disparo a los 66’ le daría a Newell’s la tranquilidad para afrontar un final sin tanta presión y a 6’ del tiempo reglamentario encontraría el alivio definitivo. Otra vez con Guch de protagonista. Esta vez para cumplir el rol de asistidor.

También asistencia de Facundo Guch

Primero fue Franco Escobar el que, ya jugando de lateral izquierdo cuando Martín Ortega entró por Martín Luciano en el entretiempo, recuperó bárbaro en mitad de cancha ante Mateo González y se la dio al ingresado Mateo García. Este tocó a Guch y se mostró como opción de descarga por izquierda. Pero de nuevo el juvenil no se apresuró y se la dio a Walter Mazzantti por derecha, que definió mordido para el 2-0 final.

Guch no venía fino hasta el gol y después fue clave. Hasta ahí un más regular Mazzantti era de lo mejor de Newell’s y con su grito final lo ratificó. Pero el juvenil abrió el camino con un golazo. “Agradecerle a Dios por esta noche inolvidable”, dijo emocionado. “El torneo recién arranca pero estos puntos son los que valen después.”. Claro que sí.