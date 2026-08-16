Planazo de domingo en familia: qué se puede hacer en Rosario para celebrar el Día del Niño

Actividades gratuitas al aire libre o bajo techo. La ciudad tiene una serie de propuestas para salir de casa y disfrutar del día en familia

El Parque Urquiza será escenario de una nueva edición de ReDi para celebrar el Día del Niño.

Rosario cuenta con una serie de actividades para disfrutar en familia este Día del Niño víspera de feriado. A pesar del día nublado, hay propuestas tanto al aire libre como bajo techo. Eso sí: todas garantizan pasar un buen rato.

Música, juegos, espectáculos, historietas, baile y actividades recreativas forman parte de las opciones disponibles este domingo en distintos puntos de la ciudad.

Con una jornada que se presenta nublada y en la previa de un feriado, hay alternativas tanto para quienes quieran aprovechar los espacios al aire libre como para quienes prefieran propuestas bajo techo. La mayoría son gratuitas o de bajo costo y están pensadas para compartir entre chicos, grandes y toda la familia.

El Parque Urquiza será escenario de una nueva edición de ReDi, una propuesta gratuita que reunirá música, juegos y actividades para disfrutar en familia. Hasta las 18, chicos y grandes podrán participar de una jornada especialmente pensada para celebrar el Día del Niño en Rosario. La entrada será libre y gratuita, al igual que los juegos y las diferentes actividades previstas durante el encuentro.

La nueva edición de ReDi Rosario contará con una variada programación de espectáculos en vivo. Sobre el escenario se presentarán Los Lirios, Sofi Gazzaniga, PauPau y Marcela Morelo, quienes acompañarán la celebración con propuestas musicales para diferentes edades.

Además de los shows, el público encontrará espacios de recreación, juegos, entretenimiento y distintas sorpresas a lo largo de toda la jornada. La propuesta invita a compartir un domingo diferente al aire libre, en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. Una oportunidad para reunirse, jugar, cantar y disfrutar de una celebración pensada para toda la familia.

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Último día de la Crack Bang Boom

Rosario volvió a convertirse en la capital regional de la historieta con una nueva edición de Crack Bang Boom, la convención internacional que comenzó el pasado jueves y hoy tendrá su último día. Desde las 13 y hasta las 20.30 habrá charlas, stands para recorrer y actividades para toda la familia en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca.

Pero, sin duda, el evento más esperado de esta convención es el tradicional Concurso de Cosplay, que se realizará desde las 16 y hasta las 19 en la explanada frente al río Paraná.

Guerreras K-POP en el Mercado del Río

El Mercado del Río celebra el Día del Niño con una tarde llena de música, baile y diversión para toda la familia. Las Guerreras K-Pop llegan con un espectáculo inspirado en los personajes Mira, Rumi y Zoey, pensado para que chicos y chicas disfruten de una experiencia única frente al río.

La propuesta es gratuita en Pasaje Schiffner 1510 (Presidente Roca y el río) de 15 a 17. Ideal para compartir, jugar y celebrar en familia.

Infaltable: el Tríptico de la Infancia

Un plan económico y para disfrutar en familia es sin duda el Tríptico de la Infancia. Integrado por La Isla de los Inventos (Presidente Roca y el río), El Jardín de los Niños (avenida del Lago entre avenida Lugones y avenida del Museo, en el Parque Independencia) y La Granja de la Infancia (Presidente Juan Domingo Perón 8000), estos tres espacios tienen propuestas que sorprenden a grandes y chicos.

La entrada general sale mil pesos y los menos de cuatro años no pagan. El ingreso es sin reserva ni turno previo y los tickets se consiguen en el momento.

A tener en cuenta: transporte y bicis

Vale recordar que durante la jornada, niñas y niños de entre 4 y 12 años podrán viajar gratis en los colectivos del transporte urbano de pasajeros de Rosario. La medida estará vigente hasta las 20 y alcanzará a todas las líneas del sistema para los viajes que se realicen dentro del ejido urbano de la ciudad.

demás del beneficio en los colectivos, el municipio informó que niñas y niños podrán utilizar las bicicletas infantiles de Mi bici tu bici, que cuentan con rodados de 16 y 20 pulgadas y rueditas rebatibles.

Estos rodados están disponibles en tres estaciones del sistema: el Monumento a la Bandera, el Parque España y Puerto Norte. El uso de las bicicletas infantiles está previsto exclusivamente en parques, playones cercanos a las estaciones y durante la Calle Recreativa.

Para acceder a los rodados es necesario contar con un abono vigente de Mi bici tu bici.