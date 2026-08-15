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Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Según datos oficiales, el total de decesos en Rosario durante 2025 bajó casi un 6% en comparación con 2024. Fue la tasa de mortalidad más baja de la década

15 de agosto 2026 · 16:59hs
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Cúpulas de panteones en los cementerios de Rosario.

Diario La Capital / Héctor Río

Cúpulas de panteones en los cementerios de Rosario.

Casi el 50 % de los fallecimientos en Rosario se debe a enfermedades respiratorias, tumores o afecciones del sistema circulatorio. Este dato se desprende del último informe de Estadísticas Vitales, en el que se indicó que durante 2025 en la ciudad murieron 9.312 personas, un 5,9 % menos que en 2024. La edad promedio de muerte aumentó en los últimos dos años.

Los más de 9.300 fallecidos en Rosario significan una tasa de mortalidad de 8,9 (cada 1.000 habitantes) y también representan el índice más bajo de la última década, que por primera vez perforó el 9 por ciento.

Otro dato que se desprende es que, de manera lenta pero constante, la brecha de género entre fallecidos se va acortando. Las mujeres fallecidas en 2023 representaron al 53,6 % de la población, mientras que en 2025 fueron el 53,1 %. Esta proporción en Rosario sigue siendo lineal a la composición de la población, ya que el 52,8% es femenina.

>> Leer más: De qué mueren los rosarinos en 2023: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Además, del informe se desprende que la población rosarina envejeció siguiendo una tendencia mundial. Mientras que en 2023 el promedio de edad de defunción era 73,5 años (77,5 en mujeres y 69,5 en varones), en 2025 la edad promedio de los fallecidos fue de 75 años (78 en mujeres y 71 años en varones).

Los datos ofrecidos por la Dirección General de Estadísticas de la Municipalidad de Rosario indicaron que las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema respiratorio, tumores y enfermedades del sistema circulatorio.

Las causas de muerte en Rosario

En Rosario existen tres causas de muerte que equiparan la mayor cantidad de fallecidos: enfermedades del sistema respiratorio con 1.589 (17,1 %), tumores/neoplasias con 1.560 (16,8 %) y enfermedades del sistema circulatorio con 1.422 (15,3 %). Entre estas tres acumulan el 49,2% de los decesos en 2025 y lideran los rankings año tras año (sólo en 2020 las muertes a raíz del Covid-19 pudieron encabezar las estadísticas)

El informe además destaca que las muertes con síntomas, signos y hallazgos anormales que no pueden ser clasificados en otros ítems se lleva la mayor cantidad de muertes con 2.104. Este punto aumentó en los últimos informes ya que pasó del 13,4 % en 2021 al 22,6 % actual. "Cada vez es más significativa la cantidad de Informes Estadísticos de Defunción con datos incompletos o información faltante en lo referido a causas de muerte, imposibilita clasificar fehacientemente la enfermedad o evento por el cual se produjo la defunción", señaló el informe.

>> Leer más: De qué mueren los rosarinos en 2024: tres factores generan más de la mitad de los fallecimientos

Los datos que reunió la Dirección de Estadísticas mostraron fallecimientos por Causas externas de morbilidad y de mortalidad; enfermedades infecciosas y parasitarias y enfermedades del sistema genitourinario y del digestivo, entre otras que acumularon poco más de 2.600 muertes.

Defunciones en Rosario

De los 9.312 fallecidos en 2025 en Rosario, el distrito que más difuntos acumuló fue el centro con 2.525 fallecidos, pero con una tasa de mortalidad de 8,4 cada 1.000 habitantes, por detrás del promedio de la ciudad. Este dato se entiende porque en el centro rosarino es mayor la concentración de población.

El distrito que mayor tasa de mortalidad posee es el sur, con 11 fallecidos cada 1.000 habitantes y un total de 1.584 decesos durante 2025. En el otro extremo el oeste, con una tasa de 7,8 y 1.187 defunciones.

Las estadísticas también muestras cómo los varones fallecen más antes de los 79 años, en contrapunto, las mujeres quiebran las cifras en las personas de más de 80 años. Al analizar este dato se confirma la longevidad del género femenino y su gran presencia en las partidas del Registro Civil y el Ministerio de Salud de Santa Fe: viven más, fallecen con más edad.

Al analizarlo por barrios, sólo en la zona oeste fallecen más hombres que mujeres (50,4 % contra 49,6 %), una tendencia que se repite desde 2023.

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