San Lorenzo fue la primera localidad argentina en recibir la antorcha de los Juegos Suramericanos La llama llegó desde Bolivia y comenzó en la ciudad su recorrido por la provincia. El gran evento deportivo se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Rafaela y Santa Fe 16 de agosto 2026 · 07:10hs

La antorcha de los Juegos Suramericanos pasó por San Lorenzo.

San Lorenzo fue este viernes la primera localidad argentina en recibir la antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que llegó al país proveniente de Bolivia y comenzó en la ciudad su recorrido rumbo a la gran cita deportiva que tendrá lugar en la provincia durante septiembre.

El trayecto comenzó en la Rotonda de los Trabajadores y tuvo como protagonistas a representantes del deporte y la comunidad sanlorencina. Portaron la antorcha la triatleta Ana Paula Aguirre; Iván Arcuri, bombero sanlorencino que participó de las tareas de rescate tras el terremoto ocurrido en Venezuela; el nadador Pedro Bompar, el ciclista Diego Rozié y el basquetbolista Lucio Grimauldo. El tramo final estuvo a cargo de Javier Mascherano, quien llevó la antorcha hasta el Parador Turístico, donde concluyó el recorrido por la ciudad.

La antorcha La actividad contó con la presencia del intendente Leonardo Raimundo y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, además de vecinos, alumnos de escuelas y representantes de instituciones vinculadas al deporte.

La llegada de la antorcha constituyó así el primer capítulo argentino de la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos, que tendrán a la provincia de Santa Fe como sede.

La antorcha, símbolo de los Juegos y de la unión de los países participantes, inició así su recorrido por territorio argentino desde San Lorenzo, antes de continuar su camino hacia las distintas ciudades vinculadas a la celebración deportiva.