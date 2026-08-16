La Capital | La Región | San Lorenzo

San Lorenzo fue la primera localidad argentina en recibir la antorcha de los Juegos Suramericanos

La llama llegó desde Bolivia y comenzó en la ciudad su recorrido por la provincia. El gran evento deportivo se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Rafaela y Santa Fe

16 de agosto 2026 · 07:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
La antorcha de los Juegos Suramericanos pasó por San Lorenzo.

La antorcha de los Juegos Suramericanos pasó por San Lorenzo.

San Lorenzo fue este viernes la primera localidad argentina en recibir la antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que llegó al país proveniente de Bolivia y comenzó en la ciudad su recorrido rumbo a la gran cita deportiva que tendrá lugar en la provincia durante septiembre.

El trayecto comenzó en la Rotonda de los Trabajadores y tuvo como protagonistas a representantes del deporte y la comunidad sanlorencina. Portaron la antorcha la triatleta Ana Paula Aguirre; Iván Arcuri, bombero sanlorencino que participó de las tareas de rescate tras el terremoto ocurrido en Venezuela; el nadador Pedro Bompar, el ciclista Diego Rozié y el basquetbolista Lucio Grimauldo. El tramo final estuvo a cargo de Javier Mascherano, quien llevó la antorcha hasta el Parador Turístico, donde concluyó el recorrido por la ciudad.

La antorcha

La actividad contó con la presencia del intendente Leonardo Raimundo y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, además de vecinos, alumnos de escuelas y representantes de instituciones vinculadas al deporte.

La llegada de la antorcha constituyó así el primer capítulo argentino de la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos, que tendrán a la provincia de Santa Fe como sede.

La antorcha, símbolo de los Juegos y de la unión de los países participantes, inició así su recorrido por territorio argentino desde San Lorenzo, antes de continuar su camino hacia las distintas ciudades vinculadas a la celebración deportiva.

Noticias relacionadas
Accidente en el corredor hacia la capital mediterránea: muchas veces ocurren por el mal estado de la calzada.

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Esteban Motta: “Los que no ganaron deben saber que seguimos trabajando por distintas líneas para seguir generando posibilidades de techo propio

Esteban Motta: "Seguimos trabajando para generar posibilidades de techo propio"

Marcelo Fermín Gómez es buscado desde  hace más de una década en Mar del Plata

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años

Ante El Niño: parte de los equipos adquiridos por la provincia para reforzar el mantenimiento hídrico y vial.

Fenómeno de El Niño: la provincia suma equipos y asegura que está preparada

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Lo último

Nahuel Pennisi: Mercedes tenía el poder de transformar las canciones

Nahuel Pennisi: "Mercedes tenía el poder de transformar las canciones"

Secco avanza en Corrientes con la puesta en marcha del Parque Solar Bella Vista

Secco avanza en Corrientes con la puesta en marcha del Parque Solar Bella Vista

San Lorenzo fue la primera localidad argentina en recibir la antorcha de los Juegos Suramericanos

San Lorenzo fue la primera localidad argentina en recibir la antorcha de los Juegos Suramericanos

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Un joven de 19 años denunció este viernes haber sido víctima de siete compañeros que lo manosearon, golpearon e insultaron. La fiscal pidió la detención de los presuntos agresores

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque
Newells ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece
La Ciudad

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro
Política

Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Fin de semana largo fresco y nublado: cómo estará el domingo en Rosario
La Ciudad

Fin de semana largo fresco y nublado: cómo estará el domingo en Rosario

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

El minuto a minuto: con goles de Guch y Mazzantti, Newells armó un gran triunfo ante Riestra

El minuto a minuto: con goles de Guch y Mazzantti, Newell's armó un gran triunfo ante Riestra

Ovación
Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Policiales
Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque
Policiales

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

La Ciudad
En altura y sobre escaleras: tiene 74 años y restaura aberturas

Por Silvia Carafa
La Ciudad

En altura y sobre escaleras: tiene 74 años y restaura aberturas

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida del Paraná

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida del Paraná

Cada vez más jubilados vuelven a trabajar: en Rosario crece la tasa de actividad de mayores de 65 años

Cada vez más jubilados vuelven a trabajar: en Rosario crece la tasa de actividad de mayores de 65 años

Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia
La Ciudad

Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido
Ovación

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada
Policiales

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero
Policiales

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: Reglamenten la ley
La Ciudad

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que aún hay datos que podrían resolver el caso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que "aún hay datos" que podrían resolver el caso

Marcha en Fray Luis Beltrán para exigir seguridad en las escuelas
Policiales

Marcha en Fray Luis Beltrán para exigir seguridad en las escuelas

Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario
La Ciudad

Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario

Chad Lee: La siembra directa ayudó a gestionar los problemas del suelo y el clima

Por Patricia Martino
Agro

Chad Lee: "La siembra directa ayudó a gestionar los problemas del suelo y el clima"

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi
Policiales

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

Comenzó la segunda etapa de renovación de redes de agua potable en el centro rosarino
La Ciudad

Comenzó la segunda etapa de renovación de redes de agua potable en el centro rosarino

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte
Policiales

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte

Subastan un edificio céntrico que funcionó como sucursal del Banco Nación en Rosario
La Ciudad

Subastan un edificio céntrico que funcionó como sucursal del Banco Nación en Rosario

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur
Policiales

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo
La Ciudad

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Volvió a caer el empleo registrado: ya se perdieron 411.613 puestos con Milei
Economía

Volvió a caer el empleo registrado: ya se perdieron 411.613 puestos con Milei

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico
Salud

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027
Política

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso
Policiales

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados
Policiales

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados