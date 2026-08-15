Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Frank Kudelka valoró lo conseguido ante un rival difícil, dijo que cualquiera puede ganarle a cualquiera y elogió a Guch

“Son partidos duros. Es muy importante el triunfo”, sostuvo un satisfecho Frank Kudelka , que volvió a marcar que el equipo tiene potencial competitivo más allá de que falten muchas cosas y deslizó que los jóvenes son los que tienen que dar el salto de calidad para ser aún más fuertes, sobre todos los que componen el mediocampo, como Facundo Guch, al que elogió.

“En el segundo tiempo el equipo hizo lo que queríamos, en el primer estuvo muy estático. Es un rival complicado. Abrimos el partido en el complemento”, dijo.

Por supuesto, el entrenador se refirió a Facundo Guch, uno de los jugadores más importante de la noche y apuesta a que vaya creciendo. “Está progresando mucho, es joven y va en ascenso. La experiencia que a veces te dan los partidos ante rivales tan cerrados. Esa es su posición mas allá que no jugaba ahí”, describió.

Kudelka: "No se esconde nunca"

Y prosiguió: “Debe seguir mejorando pero con espacios es difícil de marcar. No se esconde nunca, a veces acierta. Tiene una fortaleza anímica muy grande cuando las cosas no le salen”.

Los puntos en el Coloso y los que se necesitan afuera

Hasta el momento, los 7 puntos cosechados por Newell’s fueron en el Coloso, por el 1 a 0 a Talleres, el 2 a 2 con Boca y ahora el 2 a 0 sobre Riestra. En ese sentido, Kudelka sabe que hay que afirmarse fuera del parque Independencia. Además, no consideró relevante que todos los goles en casa fueron en el complemento.

"Hay que ganar de visitante"

“Hay que ganar de visitante”, dijo sin dudar, y también manifestó que “no tenía referencias, no tengo fundamentos en el tema de los goles en el segundo tiempo”, expresó cuando lo consultaron al respecto. Por eso, prefirió resumir: “Jugamos simplemente mejor y la consecuencia fue el gol”.

“Faltan un montón de cosas, hay que mejorar, tenemos competitividad, hay mejoras en la estructura”, sostuvo optimista el entrenador. “Hay progresos que tienen que dar los jóvenes del plantel, sobre todos los del mediocampo”.

También, en su particular visión, “en el fútbol argentino cualquiera le gana a cualquiera, Riestra fue durísimo desde lo físico”, sostuvo como para analizar que nada le es fácil a Newell’s.

Y después abordó temas más puntuales. Por ejemplo, la nueva ausencia del Zorro Matías Cóccaro. “Esta con sensaciones no aconsejables para ponerlo más allá que en los últimos días trabajo con normalidad”, explicó el motivo por el que volvió a ser resguardado ante Riestra.

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Sobre Carrizo

Y se refirió al debut de Lucas Carrizo, que venía de ganar el clásico ante San Lorenzo jugando parta Huracán y enseguida recaló en Newell’s, debutó y cumplió.

“A Carrizo lo dirigí, por eso lo puse de entrada. Parecía que había entrenado desde hace mucho con nosotros. Es un jugador muy técnico y estuvo a la altura”.

A su vez dijo que “estamos muy contentos con Ríos (Thomas)”, que fue titular y salió. “El rival estuvo muy atrás y por eso se le complicó”. Y cerró diciendo que, si se abriera un cupo, “me gustaría traer otro delantero”.