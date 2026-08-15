La Capital | Ovación | Kudelka

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Frank Kudelka valoró lo conseguido ante un rival difícil, dijo que cualquiera puede ganarle a cualquiera y elogió a Guch

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

15 de agosto 2026 · 22:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
Frank Kudelka vivió intensamente la victoria de Newell’s sobre Riestra.

Leonardo Vincenti / La Capital

Frank Kudelka vivió intensamente la victoria de Newell’s sobre Riestra.

“Son partidos duros. Es muy importante el triunfo”, sostuvo un satisfecho Frank Kudelka, que volvió a marcar que el equipo tiene potencial competitivo más allá de que falten muchas cosas y deslizó que los jóvenes son los que tienen que dar el salto de calidad para ser aún más fuertes, sobre todos los que componen el mediocampo, como Facundo Guch, al que elogió.

“En el segundo tiempo el equipo hizo lo que queríamos, en el primer estuvo muy estático. Es un rival complicado. Abrimos el partido en el complemento”, dijo.

Por supuesto, el entrenador se refirió a Facundo Guch, uno de los jugadores más importante de la noche y apuesta a que vaya creciendo. “Está progresando mucho, es joven y va en ascenso. La experiencia que a veces te dan los partidos ante rivales tan cerrados. Esa es su posición mas allá que no jugaba ahí”, describió.

Leer más: Newell's ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Kudelka: "No se esconde nunca"

Y prosiguió: “Debe seguir mejorando pero con espacios es difícil de marcar. No se esconde nunca, a veces acierta. Tiene una fortaleza anímica muy grande cuando las cosas no le salen”.

Los puntos en el Coloso y los que se necesitan afuera

Hasta el momento, los 7 puntos cosechados por Newell’s fueron en el Coloso, por el 1 a 0 a Talleres, el 2 a 2 con Boca y ahora el 2 a 0 sobre Riestra. En ese sentido, Kudelka sabe que hay que afirmarse fuera del parque Independencia. Además, no consideró relevante que todos los goles en casa fueron en el complemento.

"Hay que ganar de visitante"

“Hay que ganar de visitante”, dijo sin dudar, y también manifestó que “no tenía referencias, no tengo fundamentos en el tema de los goles en el segundo tiempo”, expresó cuando lo consultaron al respecto. Por eso, prefirió resumir: “Jugamos simplemente mejor y la consecuencia fue el gol”.

“Faltan un montón de cosas, hay que mejorar, tenemos competitividad, hay mejoras en la estructura”, sostuvo optimista el entrenador. “Hay progresos que tienen que dar los jóvenes del plantel, sobre todos los del mediocampo”.

También, en su particular visión, “en el fútbol argentino cualquiera le gana a cualquiera, Riestra fue durísimo desde lo físico”, sostuvo como para analizar que nada le es fácil a Newell’s.

Y después abordó temas más puntuales. Por ejemplo, la nueva ausencia del Zorro Matías Cóccaro. “Esta con sensaciones no aconsejables para ponerlo más allá que en los últimos días trabajo con normalidad”, explicó el motivo por el que volvió a ser resguardado ante Riestra.

Leer más: Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

Sobre Carrizo

Y se refirió al debut de Lucas Carrizo, que venía de ganar el clásico ante San Lorenzo jugando parta Huracán y enseguida recaló en Newell’s, debutó y cumplió.

“A Carrizo lo dirigí, por eso lo puse de entrada. Parecía que había entrenado desde hace mucho con nosotros. Es un jugador muy técnico y estuvo a la altura”.

A su vez dijo que “estamos muy contentos con Ríos (Thomas)”, que fue titular y salió. “El rival estuvo muy atrás y por eso se le complicó”. Y cerró diciendo que, si se abriera un cupo, “me gustaría traer otro delantero”.

Noticias relacionadas
El Colo Ramírez, delantero de Newells, no puede con un defensor de Defensa y Justicia.

Newell's cayó 2-1 ante Defensa y volvió a sufrir en una cancha "maldita"

Cóccaro entrenó diferenciado pero estará a disposición para la visita de Newells a Defensa y Justicia.

Kudelka respira por Cóccaro antes de la difícil visita de Newell's a Florencio Varela

Fran Kudelka recibió buenas noticias y Newells recuperó a dos mediocampistas.

Newell's recuperó a dos mediocampistas, pero su goleador entrenó diferenciado

Walter Mazzantti celebra el segundo gol de Newells.

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

Ver comentarios

Las más leídas

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Lo último

Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Un joven de 19 años denunció este viernes haber sido víctima de siete compañeros que lo manosearon, golpearon e insultaron. La fiscal pidió la detención de los presuntos agresores

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque
Newells ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece
La Ciudad

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro
Política

Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Fin de semana largo fresco y nublado: cómo estará el domingo en Rosario
La Ciudad

Fin de semana largo fresco y nublado: cómo estará el domingo en Rosario

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de hinchas de Corinthians

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Un rosarino marcó un doblete en la impactante goleada de un equipo peruano a Botafogo: 6 a 1

Un rosarino marcó un doblete en la impactante goleada de un equipo peruano a Botafogo: 6 a 1

Ovación
Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newells

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newell's

Policiales
Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque
Policiales

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

La Ciudad
Fin de semana largo fresco y nublado: cómo estará el domingo en Rosario
La Ciudad

Fin de semana largo fresco y nublado: cómo estará el domingo en Rosario

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley va a profundizar la crisis habitacional

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley "va a profundizar la crisis habitacional"

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia

Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada
Policiales

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero
Policiales

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: Reglamenten la ley
La Ciudad

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que aún hay datos que podrían resolver el caso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que "aún hay datos" que podrían resolver el caso

Marcha en Fray Luis Beltrán para exigir seguridad en las escuelas
Policiales

Marcha en Fray Luis Beltrán para exigir seguridad en las escuelas

Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario
La Ciudad

Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario

Chad Lee: La siembra directa ayudó a gestionar los problemas del suelo y el clima

Por Patricia Martino
Agro

Chad Lee: "La siembra directa ayudó a gestionar los problemas del suelo y el clima"

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi
Policiales

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

Comenzó la segunda etapa de renovación de redes de agua potable en el centro rosarino
La Ciudad

Comenzó la segunda etapa de renovación de redes de agua potable en el centro rosarino

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte
Policiales

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte

Subastan un edificio céntrico que funcionó como sucursal del Banco Nación en Rosario
La Ciudad

Subastan un edificio céntrico que funcionó como sucursal del Banco Nación en Rosario

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur
Policiales

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo
La Ciudad

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Volvió a caer el empleo registrado: ya se perdieron 411.613 puestos con Milei
Economía

Volvió a caer el empleo registrado: ya se perdieron 411.613 puestos con Milei

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico
Salud

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027
Política

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso
Policiales

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados
Policiales

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito