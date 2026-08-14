Esteban Motta: "Seguimos trabajando para generar posibilidades de techo propio"

El senador del departamento San Martín, Esteban Motta , participó en El Trébol del sorteo y entrega de 14 viviendas que habían sido abandonadas por el gobierno nacional y recuperadas por el gobierno de Santa Fe

El senador por el departamento San Martín, Esteban Motta , acompañó un nuevo paso en el acceso a la vivienda propia para familias de la región, en el marco de las políticas habitacionales que lleva adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe.

En esta oportunidad se realizó el sorteo de 14 viviendas destinadas a familias del departamento San Martín, correspondientes a un complejo habitacional ubicado en la ciudad de El Trébol.

Las unidades habían quedado paralizadas tras la interrupción de las obras financiadas por el gobierno nacional y posteriormente fueron retomadas por la gestión provincial que encabeza Maximiliano Pullaro.

La recuperación del proyecto permitió volver a poner en marcha un conjunto de viviendas que había quedado sin finalizar y avanzar hacia una instancia especialmente esperada por las familias inscriptas.

La decisión de completar las unidades forma parte de las acciones que la Provincia viene desarrollando para dar continuidad a proyectos habitacionales y generar nuevas posibilidades de acceso a la casa propia.

Motta destacó especialmente la decisión de retomar estas obras y el impacto que representa para las familias que aguardaban una definición. El senador aseguró que “es una enorme satisfacción poder acompañar este momento. Estas viviendas estaban abandonadas y el gobernador Pullaro tomó la decisión de retomarlas. Hoy estamos acá, con las familias, realizando el sorteo y dando cumplimiento a una promesa que asumimos”.

El legislador departamental destacó además la importancia de continuar ampliando las alternativas para aquellas familias que todavía esperan acceder a una vivienda, teniendo en cuenta que la demanda habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos en las distintas localidades de la región.

En ese sentido, el sorteo de estas 14 unidades representa una respuesta concreta para quienes resultaron beneficiados, pero también forma parte de un desafío más amplio: sostener diferentes herramientas que permitan avanzar con soluciones habitacionales en el conjunto del departamento San Martín.

La posibilidad de acceder a una vivienda propia constituye, además, uno de los principales proyectos de vida para numerosas familias. Por ese motivo, desde el ámbito provincial y departamental se apunta a sostener políticas que permitan ampliar progresivamente las oportunidades, tanto a través de la construcción y finalización de viviendas como mediante otras líneas destinadas a facilitar el acceso al techo propio.

"Los que no ganaron deben saber que seguimos trabajando"

Motta hizo especial referencia a quienes participaron del sorteo y no resultaron beneficiados en esta oportunidad, remarcando que el trabajo continuará para generar nuevas alternativas. “Los que no ganaron deben saber que seguimos trabajando por distintas líneas para seguir generando posibilidades de techo propio. Sabemos que la demanda es enorme y que tener una vivienda es una de las necesidades más importantes de cualquier familia”, afirmó.

De esta manera, la concreción de estas 14 viviendas suma una nueva respuesta habitacional dentro del departamento San Martín y permite recuperar un proyecto que había quedado paralizado, con el objetivo de que obras que durante un tiempo permanecieron detenidas puedan finalmente cumplir con el propósito para el que fueron concebidas: transformarse en hogares para las familias de la región.