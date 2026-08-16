Central todo alternativo: Almirón pone un equipo nuevo para visitar a Barracas El DT de Central reservó a todos los titulares para el cotejo del jueves ante Corinthians por la Libertadores y utiliza a los suplentes para chocar con Barracas Por Lucas Vitantonio 16 de agosto 2026 · 19:32hs

Tomás Badaloni será el centrodelantero de Central ante Barracas.

Central jugará esta noche, a las 20.15, ante Barracas Central por la quinta fecha del Clausura y lo hará con un equipo totalmente alternativo, teniendo en cuenta que el principal foco de la atención canalla está en la revancha del partido de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que será el jueves ante Corinthians en San Pablo, tras el 0 a 0 de la ida en el Gigante de Arroyito.

Por este motivo, en la delegación auriazul que viajó el sábado rumbo a Buenos Aires, no estuvieron ocho de los once que protagonizaron el primer cruce copero de octavos: Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández, Franco Ibarra, Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Jaminton Campaz y Enzo Copetti.

Y tampoco integró la comitiva Marco Ruben, el atacante que seguramente será opción de recambio en la revancha ante el Timao.

De los que estuvieron desde el minuto inicial frente a Corinthians, sólo tres futbolistas están disponibles ante Barracas: Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel y Vicente Pizarro.