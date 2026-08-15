El gremio de conductores navales advirtió sobre la "pérdida de soberanía"

La conducción nacional de Siconara realizó una recorrida por el frente fluvial del Gran Rosario. Alertan por el futuro de la marina mercante

El secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara ) , Mariano Vilar, advirtió sobre la “pérdida de soberanía” y denunció que, pese a que la Argentina tiene una de las vías navegables más importantes de Sudamérica, “tiene una participación cada vez menor en el transporte de las cargas que produce”.

Vilar, junto a referentes locales y de otras provincias, realizó una recorrida por la Vía de Navegación Troncal, que incluyó las terminales agroexportadoras del cordón industrial y los amarraderos de barcazas ubicados a partir del kilómetro 456 del río Paraná. La delegación recorrió distintos remolcadores de empuje de bandera argentina y mantuvo encuentros con trabajadores embarcados para conocer de primera mano la realidad laboral y operativa de la actividad . La actividad contó con la participación de los secretarios de las seccionales Corrientes, Exequiel Viganotti; y Rosario, Fernando Ramírez, junto al economista Hernán Letcher.

Desde el gremio señalaron que la recorrida permitió volver a poner en discusión una problemática que el sindicato viene advirtiendo: la pérdida de participación argentina en sus propias vías navegables y sus consecuencias sobre la marina mercante nacional, el empleo y la capacidad logística del país .

Reconstruir la marina mercante

“Cuando un país pierde capacidad para transportar su producción también pierde empleo, conocimiento, recursos y capacidad de decisión sobre una parte estratégica de su economía”, sostuvo Vilar. En ese sentido, cuestionó las políticas de apertura y desregulación impulsadas sobre la actividad. “El camino no puede ser flexibilizar el cabotaje”, dijo.

Y afirmó: “La Argentina necesita recuperar capacidad propia y reconstruir una marina mercante capaz de acompañar el crecimiento que viene; si Vaca Muerta, la agroexportación y la producción energética van a generar cada vez más cargas, tenemos que discutir qué parte de ese transporte va a quedar en manos argentinas”.

Fernando Ramírez, por su parte, remarcó que desde la región sale la producción hacia el mundo, pero “la participación de nuestra bandera en ese movimiento es mínima”.

Mesa de arena

La seccional local de Siconara comenzará a formar parte de la mesa de la arena de la provincia de Santa Fe. Así fue acordado tras una reunión que Ramírez mantuvo junto al secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, y Pablo Bonetto, director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial de Santa Fe.

Durante el encuentro se analizó la necesidad de profundizar la vinculación logística entre Santa Fe y Neuquén, vinculada al abastecimiento de insumos para el desarrollo de Vaca Muerta, entre ellos la arena. “Nuestra participación tendrá como ejes el impulso de la marina mercante nacional y la industria naval”, indicó el gremio.