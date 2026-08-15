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Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley "va a profundizar la crisis habitacional"

La Federación de Inquilinos Nacional manifestó su preocupación por el proyecto que habilita los desalojos exprés y adhiere la figura de "juicio sumarísimo"

15 de agosto 2026 · 19:47hs
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Inquilinos Agrupados realizó concentraciones para repudiar la desregulación del mercado inmobiliario.

Inquilinos Agrupados realizó concentraciones para repudiar la desregulación del mercado inmobiliario.

El referente de la Federación de Inquilinos Nacional, Sebastián Artola, manifestó su preocupación por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tuvo media sanción en el Senado nacional. La misma habilita los desalojos exprés, en un contexto donde la morosidad en los alquileres se disparó por la falta de empleo y la pérdida del poder adquisitivo. Sostuvo que ese proyecto es "inhumano" y va a profundizar la crisis habitacional que atraviesa Rosario y el país.

Para el politólogo, escritor y docente de la UNR, este proyecto que se debate en el Parlamento “pone a los inquilinos en una situación de desprotección total y consagra la vivienda como un negocio en el que no importan las personas”.

Inquilinos, una realidad cada vez más crítica

Artola analizó que en un contexto donde la realidad de los inquilinos es cada vez más crítica, con el 73% de los hogares inquilinos endeudado, con un 55% de esos hogares que están en morosidad, una ley que acelera los procesos de desalojos, pone a miles de familias al borde de la calle. “El resultado no va a ser otro que la profundización de la crisis habitacional que vive el país”, advirtió.

“Claramente, esta ley viene a complementar el DNU 70/23, que derogó la ley de alquileres y desreguló todo el mercado inmobiliario. Es decir, si con el decreto se desregularon los precios de los alquileres, fijando contratos precarios, de uno o dos años, con aumentos cada tres o cuatros meses, haciendo que hoy sea cada vez más difícil pagar el alquiler, la ley de desalojos busca que los dueños puedan sacar a la calle lo más rápido posible a esos inquilinos que no pueden pagar el alquiler, en buena medida como consecuencia de eso”, agregó.

Los Inquilinos Agrupados Rosario vuelven a reunirse este viernes en asamblea en La Toma.

Los Inquilinos Agrupados Rosario vuelven a reunirse este viernes en asamblea en La Toma.

En ese contexto, el referente de Inquilinos Agrupados Rosario sostuvo que el panorama es crítico y puede ser peor si se aprueba esta ley.

“Por estos días, los propios representantes de las cámaras inmobiliarias salieron a reconocer que cada vez más inquilinos pagan fuera de término y que la morosidad en expensas crece, llegando al 20%”, afirmó el referente de Inquilinos Agrupados Rosario.

>> Leer más: Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Inquilinos: “juicio sumarísimo” para todos

El referente social aseguró que una de las cuestiones más graves de esta ley es que encuadra todos los procesos de desalojo bajo la figura del «juicio sumarísimo», que es el "más rápido" de todo el Código Procesal, lo que deja a los inquilinos en una situación de indefensión total.

“Todos los juicios de desalojo van a tramitarse por la vía más rápida lo que acorta mucho los plazos para contestar la demanda, presentar pruebas y apelar, quitando al inquilino las pocas garantías procesales que le quedaban”, agregó Artola.

“Mientras se le prohíbe al inquilino presentar testigos para probar que estaba alquilando en una situación de informalidad, permite desalojos sin sentencia firme bajo «caución juratoria», es decir, tomando como base la palabra del dueño a través de una declaración jurada. O sea, si por un lado le quita al inquilino toda garantía y el derecho a la defensa, dejándolo en una situación de desprotección total, por el otro, empodera como nunca al propietario y al mercado”, cuestionó.

>> Leer más: Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Hasta el momento, pormenorizó que la causal de intimación se pone en marcha a partir de dos meses consecutivos de mora, pero con la nueva norma que el gobierno nacional busca convertir en ley, esa solicitud comienza a regir con tan sólo algunos días de atraso.

“A su vez, la intimación te puede llegar porque te atrasaste uno o dos días en el pago del alquiler (hasta ahora la causal son 2 meses consecutivos sin pago del alquiler), lo que es una realidad cada vez más generalizada entre los inquilinos, como consecuencia de la desregulación de los precios y lo planchado que están los ingresos como resultado de la política económica del gobierno”, afirmó el dirigente.

Y agregó que “si no tenés copia del contrato, recibos o comprobante de pago, cualquier inquilino puede terminar desalojado en 72 horas. Si tenés el contrato y te atrasaste en el pago, tenés 10 días para cumplir con la intimación del propietario. Pasado ese plazo, el inquilino tiene que devolver la vivienda o el propietario puede iniciar el desalojo judicial por la vía más rápida”, detalló.

Inquilinos como “intrusos”

Otra cuestión de suma gravedad que apuntó Artola es que habilita a poner en la misma condición a los inquilinos con la figura del «intruso».

>> Leer más: Alquileres: departamentos vacíos ahora demoran hasta 90 días en ocuparse

“Es decir, si no tenés contrato escrito o copia, recibo o comprobante de los pagos, que es la realidad de una parte no menor de los inquilinos, la ley te pone en la categoría de “tenedor precario” e ‘intruso” en lugar de locatario, lo que habilita el uso de los mecanismos más rápidos de desalojo y con menos garantías”, explicó.

Con esa lógica, el referente inquilino sostuvo que “si tenés el contrato vencido, o incluso te pasaste 10 días en el pago del alquiler, el dueño también te puede poner en la condición de «intruso» y el juez ordenar la entrega inmediata del inmueble o el desalojo”.

Unir las luchas

Artola sostuvo que el desafío es sostener el estado de alerta y movilización como ocurrió con la masiva y unitaria presencia en las calles para frenar la extranjerización de la tierra y la reforma de la ley del fuego.

“Ahora tenemos el desafío de seguir sosteniendo el estado de movilización y la lucha que permitió esa victoria en el Senado, en defensa del derecho a la vivienda y para evitar que en Diputados avance el desalojo exprés a los inquilinos, que busca dejar a miles de familias en la calle”, concluyó el referente del movimiento de inquilinos.

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