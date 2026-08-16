Primera C: Argentino se durmió en la última jugada y cayó ante Atlas en General Rodríguez

En una pobre producción cayó en la última jugada ante el Marrón. En la fecha perdieron J. J. Urquiza y Deportivo Paraguayo, rivales por el descenso

Primera C. Argentino, perdió en la última jugada ante Atlas y se vino con las manos vacías.

Argentino no lo aguantó, en la última jugada del partido, perdió ante Atlas por 1a 0 y se vino con las manos vacías desde General Rodríguez . Con este resultado del Salaíto y las derrotas de J. J. Urquiza y Deportivo Paraguayo, las posiciones en los últimos puestos de la Zona A de la Primera C no cambiaron. Eso fue lo único positivo del domingo.

El primer tiempo, en líneas generales fue muy parejo. Los equipos coparon el mediocampo, hubo mucha fricción y nada de fútbol . El Albo fue muy cuidadoso y prolijo en todo los sectores y trató de llegar con peligro al arco de Ricardo Grieger.

Por su parte, el dueño de casa recién a los 21' llegó con peligro arco de Francisco Olivera con el remate de Leonardo Celín, que salió muy cerca del palo derecho.

En un partido con pocas situación sobre los arcos, el Albo recién a los 29' se acercó con el remate de Facundo Velasco. Y el local respondió a los 40' con el tiro libre de Alexander Meza, que salió desviado.

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El complemento poco cambió

El complemento comenzó con la misma sintonía de la etapa inicial, los equipos se prestaron el balón y no tuvieron ideas para romper la igualdad.

Argentino se adelantó y vía Theo Guiñazú trató de generar fútbol. A los 50', en la primera llegada, Julián Andrada remató desde afuera del área pero encontró bien ubicado al arquero Grieger.

Con el correr de los minutos, el local buscó abrir el marcador pero le faltó ideas en los metros finales y chocó con el buen trabajo de la última línea del Albo.

Partido chato y aburrido

El trámite siguió siendo muy chato, aburrido, sin situaciones sobre los arcos y los goleros Grieger y Olivera fueron espectadores de lujos.

Recién a los 80', llegó la primera situación de peligro en el segundo tiempo y fue para los locales con el centro de Rodríguez al corazón del área, de arremetida Ramiro Retamar le ganó a los defensores del Albo y su cabezazo fue a las manos de Olivera.

Atlas llegó al gol en el descuento

Atlas se acordó de atacar, presionó al Salaíto y a los 85' contó con otra chance para abrir el marcador con el remate de Daian Vocos (ex Central Córdoba), que Olivera en gran reacción mandó el balón al córner.

Y cuando se jugaba el quinto minuto adicionado, llegó un córner desde la izquierda de Vocos y Ramiro Retamar (hijo del técnico) con soberbio cabezazo puso el gol agónico para el triunfo de Atlas por 1 a 0.

Argentino se durmió en la última pelota y Atlas con muy poco se quedó con tres puntos importantes en el epílogo del cotejo para meterse en zona de reducido.

Castigo para Argentino

Esta derrota ante Atlas es un gran castigo para los salaítos, que tenían un punto en el bolsillo pero un error defensivo lo dejó con las manos vacías.

Y lo único bueno de esta jornada para Argentino fueron las derrotas de J. J. Urquiza y Deportivo Paraguayo, que cayeron ante El Porvenir y Sacachispas por 1 a 0, respectivamente.

En la próxima fecha el Albo visitará a J. J. Urquiza, el sábado a las 15 a puertas cerradas por una sanción que tiene el local. Será sin dudas un partido clave.