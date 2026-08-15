El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Newell's logró una gran victoria ante Deportivo Riestra y el más destacado fue Walter Mazzantti, autor del segundo

Newell's venció 2 a 0 a Riestra en el Coloso y los mejores fueron los autores de los goles, Walter Mazzantti y Facundo Guch, además del zaguero Lautaro Giannetti.

Josué Reinatti 6: Fue héroe y villano. En su primera acción casi tira la suerte del partido a la basura de arranque. Falló en una salida en la que pudo recomponerse rápido, a tiempo. Después, cada vez que fue exigido respondió con suficiencia.

Franco Escobar 5: No incidió mucho por su sector. Siempre estuvo más atento y ocupado de la marca que de la proyección.

Lautaro Giannetti 6: Fue el único que repitió en la defensa en relación al pleito anterior. Tiene oficio y se sigue afirmando en la zaga. Jugó de primer zaguero y el equipo salió mucho por esa zona. Se ganó ese puesto.

Lucas Carrizo 5: Hizo su debut después de sólo dos entrenamientos. Se paró como segundo marcador central y se mostró sereno para contener a Díaz y a Céliz.

Martín Luciano 5: Por la expulsión de Russo en Varela, fue el elegido para salir a escena. Cumplió. Le faltó acompañamiento por esa banda.

Regiardo cumple siempre

Luca Regiardo 6: El joven capitán leproso sigue siendo el corazón en la mano y el cuchillo entre los dientes de este equipo. Logró cortar y marcar presencia. Aportó mucho en las salidas, ayudando a Giannetti y Gómez Mattar.

Jerónimo Gómez Mattar 5,5: Se ubicó al lado de Regiardo, a la derecha y se complementó bien. Alternó buenas y malas.

Walter Mazzantti 7,5: Incidió mucho por derecha. Pudo desequilibrar y encontrar terreno libre en campo rival. Generó infracciones y siempre fue una preocupación para el rival. Y en el complemento anotó el gol que bajó el telón y desató la euforia en el Parque.

Facundo Guch 7: No pudo ser la usina generadora en la primera etapa. En esos pasajes estuvo bastante lejos del nivel que mostró en otros compromisos. Con su gol, a puro talento y coraje, encaminó un triunfo que no venía de trámite sencillo. Y asistió en el segundo.

Thomas Ríos 4: No pudo marcar diferencias por el carril izquierdo. Nunca pudo aportar su desfachatez y gambeta, y se fue perdiendo lentamente entre errores.

Juan Ignacio Ramirez 4: Salió de arranque porque el cuerpo técnico prefirió no arriesgar a Cóccaro. Siempre lejos de lo que pasaba. Desperdició las chances que tuvo.

DT, Krank Kudelka 7,5: Ganó un partido que era crucial. En el primer tiempo hubo algunas dudas, pero en el segundo llenó, con más coraje que fútbol, los casilleros de los merecimientos para llevarse una victoria.

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Ingresaron en Newell's

Martín Ortega 5: Entró por Luciano en el entretiempo y se ubicó en la misma posición. No incidió.

Mateo García 5,5: Ingresó por Ríos. Actuó por izquierda y tuvo una chance. Mostró ganas.

Francisco Scarpeccio 5: Salió al campo por Ramírez. No le quedó ninguna cerca para definir.

Rodrigo Herrera 5: Entró por Gómez Mattar y le dio funcionamiento al mediocampo.

Bruno Cabrera-: En los últimos minutos ingresó por Mazzantti, para afirmar la resistencia y asegurar el triunfo.