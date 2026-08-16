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Fentanilo contaminado: una falla técnica de cinco segundos en una manguera habría provocado la tragedia

La Justicia investiga la desconexión accidental de un conducto en el laboratorio de Ramallo. El producto tendría que haber sido descartado pero los operarios habrían reconectado la manguera

16 de agosto 2026 · 16:19hs
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Hace más de un año se inició la investigación judicial tras detectarse anomalías en ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

Hace más de un año se inició la investigación judicial tras detectarse anomalías en ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

La desconexión de una manguera de apenas tres milímetros durante menos de cinco segundos en la planta de producción del laboratorio Ramallo habría sido el desencadenante de la contaminación masiva de lotes de fentanilo.

Según la hipótesis judicial que investiga la causa, este incidente mínimo habría permitido que la bacteria ingresara al circuito de los fármacos inyectables que luego fueron distribuidos a diversos hospitales del país y que provocaron la muerte de, al menos, 114 personas. El hecho habría ocurrido en un sector crítico donde el fentanilo en polvo se disuelve en agua esterilizada para luego ser envasado en ampollas de vidrio.

El peritaje técnico indicó que el fallo se habría producido en el tramo final de la cadena, donde una manguera de acero quirúrgico transporta la mezcla hacia el área de llenado. Expertos señalaron que el contacto de este dispositivo con el aire del recinto rompe la esterilidad absoluta exigida para este proceso.

La manguera en Ramallo

Pese a que las Buenas Prácticas de Fabricación ordenan suspender el procedimiento, limpiar el área y descartar el producto ante un incidente así, la producción habría continuado, ya que los operarios habrían reconectado la manguera y completado el llenado de tres lotes adicionales que fueron sacados a la venta.

>> Leer más: Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Asimismo, la investigación detectó mensajes en los celulares secuestrados donde empleados de control de calidad admitían las irregularidades. En uno de los chats se leyó: “Nos agarran por el fentanilo ese de mierda, ese que se desconectó la manguera: ¿te acordás?”.

En esa misma conversación, los trabajadores reconocían que el producto estaba “re contaminado” y que se habían pedido muestras nuevas pese a que el lote ya se había vendido.

Al respecto, la fiscal Laura Rotela remarcó que el laboratorio habría recibido múltiples alertas sobre la peligrosidad de los medicamentos elaborados sin cumplir los protocolos de seguridad, advirtiendo que no se habrían tomado medidas preventivas para resguardar la salud pública a pesar de las advertencias previas.

La causa Fentanilo

Hace más de un año se inició la investigación judicial tras detectarse anomalías en ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. Según la información incorporada al expediente, los lotes afectados fueron producidos entre fines de 2024 y principios de 2025 y presentaban contaminación con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, dos bacterias asociadas a infecciones intrahospitalarias graves, entre ellas neumonías y bacteriemias.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: las historias de tres familias que luchan por conocer la verdad

La causa por fentanilo contaminado ya tiene 13 procesados, entre ellos el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro, su hermano Diego y su madre, Nilda Furfaro.

Según los números oficiales, hay 114 muertos y 50 sobrevivientes en todo el país. Sólo en Santa Fe registra 59 víctimas entre fallecidos y sobrevivientes, de las cuales 49 corresponden a Rosario, el distrito con mayor cantidad de casos en todo el país.

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