El minuto a minuto: con goles de Guch y Mazzantti, Newell's armó un gran triunfo ante Riestra

Newell's reaccionó ante Deportivo Riestra, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 5ª fecha del torneo Clausura. Le ganó 2 a 0 con goles de Facundo Guch y Walter Mazzantti.
Newell's se puso de pie en el Coloso tras la caída con Defensa y Justicia: venció 2 a 0 a Deportivo Riestra
Newell's reaccionó ante Deportivo Riestra, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 5ª fecha del torneo Clausura. Le ganó 2 a 0 con goles de Facundo Guch y Walter Mazzantti.
Además la Lepra tiene sus próximos dos duelos en su casa y ante su gente, ahora ante el Malevo y luego con Banfield, también en el parque Independencia. Por eso las responsabilidades le tocan la puerta y el equipo rojinegro no puede esquivar esa cita con la cosecha gruesa.
Por las obligaciones que se sumó por el traspié reciente en su visita a Florencio Varela, necesita dar pasos adelante concretos, con suma de unidades que sustenten este desafío.
39' Gol de Newell's: Mazzantti.
21' Gol de Newell's: Facundo Guch.
Pocas chances de gol frente a los arcos.
Comenzó el segundo tiempo.
Terminó el primer tiempo 0 a 0.
44' gran centro de Mazzantti y cabezazo cerca del palo del Colo Ramírez.
Partido muy trabado y lleno de imprecisiones en el Coloso.
28' disparo de Gómez Mattar y el balón salió desviado.
2' minutos error de Reinatti y luego le tapó el tiro a Alexander Díaz.
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Con motivo del Día de las Infancias de este domingo, el equipo titular de Newell's fue presentado de la siguiente manera:
Un joven de 19 años denunció este viernes haber sido víctima de siete compañeros que lo manosearon, golpearon e insultaron. La fiscal pidió la detención de los presuntos agresores