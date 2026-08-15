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Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

La policía realizaba inspecciones de rutina cuando dieron con un hombre de 36 años con pedido de captura por un crimen en barrio Latinoamérica

15 de agosto 2026 · 15:12hs
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Carlos Matías Morales (47) fue asesinado el jueves 23 de julio de 2026 en al 2700

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Carlos Matías Morales (47) fue asesinado el jueves 23 de julio de 2026 en al 2700, cerca del cruce con calle Brandazza.
Carlos Matías Morales (47) fue asesinado el jueves 23 de julio de 2026 en Fontezuela al 2700

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Carlos Matías Morales (47) fue asesinado el jueves 23 de julio de 2026 en Fontezuela al 2700, cerca del cruce con calle Brandazza.

Un hombre fue detenido por estar investigado por un homicidio este sábado cerca de la Terminal de Ómnibus de Rosario, en el marco de un control vehicular de rutina. La policía constató que el hombre de 36 años tenía pedido de captura por un crimen en barrio Latinoamérica en julio de este año.

Personal de la Brigada de Orden Urbano realizaba un control de tránsito de rutina en la zona de Vera Mujica y Santa Fe cuando este sábado por la madrugada detuvo a un vehículo en el que viajaba Rubén Alberto R., de 36 años.

Los uniformados constataron que Rubén R. tenía un pedido de captura activo en el marco de la investigación por un homicidio ocurrido el pasado 23 de julio en el barrio Latinoamérica.

El pedido de captura había sido solicitado cuatro días después del crimen y estuvo a cargo de la fiscal que interviene en la causa, Carla Ranciari, del Equipo de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Crimen en barrio Latinoamérica

El hecho por el cayó Rubén R. se dio el 23 de julio en Brandazza al 3000. Esa madrugada, Carlos Morales fue baleado y minutos más tarde la policía lo encontró tendido en el suelo tras un llamado al 911. Aunque fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), finalmente falleció.

>> Leer más: Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

La víctima tenía 47 años y había sido atacado a tiros. La policía lo encontró, intentó reanimarlo y dio aviso al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que llevó a Morales al Heca, pero una hora más tarde del procedimiento murió.

La investigación se inició poco antes de las 0.30, cuando el Comando Radioeléctrico recibió la denuncia sobre un hombre baleado detrás de un contenedor de basura. Ni bien llegaron, lo encontraron tendido sobre la vereda del extremo norte de la calle Brandazza, entre Callao y Rodríguez.

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