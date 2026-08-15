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El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Distintos transportistas aseguran que el deterioro del corredor nacional los impulsa a moverse por el carril rápido para esquivar pozos y baches, y evitar accidentes

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

15 de agosto 2026 · 06:30hs
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Accidente en el corredor hacia la capital mediterránea: muchas veces ocurren por el mal estado de la calzada.

Accidente en el corredor hacia la capital mediterránea: muchas veces ocurren por el mal estado de la calzada.

El objetivo de las autopistas es brindar un camino rápido y seguro para los miles de conductores que transitan largas distancias y deben pasar varias horas de viaje, como el caso de muchos choferes de camiones. La autopista Rosario-Córdoba debería cumplir con esta premisa, pero la falta de mantenimiento atenta contra la seguridad.

En este marco, los choferes de camiones que pasan largas horas en esta vía dicen que se ven obligados a recurrir a maniobras peligrosas con el fin de evitar accidentes, además de serios daños en sus vehículos, que generen costosas reparaciones. En diálogo con La Capital, algunos camioneros sostuvieron que esta carretera “está destruida” y justificaron que deben conducir por el carril rápido de la mano izquierda para evitar los “pozos y baches” que no reciben tareas de mantenimiento “desde hace años”.

La medida que toman muchos de estos conductores es la de ir por el carril que tiene “menos baches” con el fin de evitar un siniestro, pero esto también deriva en que los autos livianos tomen la mano derecha, el carril “lento”, para no quedar detrás de los pesados rodados y los sobrepasen a alta velocidad pasando por encima de estos pozos.

Más allá del riesgo de la maniobra, que genera tensiones entre los conductores particulares y los camioneros, la respuesta de las autoridades es casi nula desde hace tiempo, con apenas un puñado de baches tapados que al poco tiempo empeoran su situación.

Cabe aclarar que este corredor fue preadjudicado al consorcio integrado por Afema SA, Pablo Federico e Hijos SA y Guido Mogetta SA el pasado 3 de agosto de 2026. Se trata del Tramo Centro (de la Red Federal de Concesiones) que incluye los 363 kilómetros de la autopista Rosario-Córdoba.

Una autopista deteriorada

“Nos corremos para un costado para no agarrarlo de lleno al pozo, volvemos a nuestra derecha, volvemos a la izquierda y vamos haciendo zig zag para evitar los pozos, porque llevamos alta la carga. Nos vemos obligados a ir por la izquierda para no agarrar tantos baches. Si no dejamos la mitad de los camiones en la ruta”, reveló Luis en conversación con este diario.

A su vez, David coincidió con el análisis de su colega y resaltó que la autopista Rosario-Córdoba “está destruida en un 70 por ciento”, por lo que los camiones se ven forzados a “ir por el carril rápido para no romper una llanta, no romper una cubierta o no romper el paquete elástico”.

“Hace más o menos dos o tres años que están los baches”, puntualizó el conductor quien, si bien reconoció que a veces “les ponen parches de asfalto”, las reparaciones suelen durar “una semana”. Por eso, describió: “Hay varios puentes descalzados, como los de Bell Ville, San Marcos y Leones. En la autopista, entre Leones y Marcos Juárez, se está salteando todo, hay pozos. Desde Tortugas hacia Correa tenés que ir mucho tiempo por la mano rápida. Por ahí hay accidentes no tan graves, pero algunos han sido fatales”.

Baches peligrosos, maniobras de riesgo

La situación con los camioneros en la autopista Rosario-Córdoba es cada vez más compleja. En muchas ocasiones, varios transportes de carga se encuentran en simultáneo transitando en el carril rápido, ya que esta carretera “se está deteriorando cada vez más” y existieron “accidentes graves” que ponen en riesgo la vida de estos conductores y de los demás.

“Esta autopista es transitada por muchos transportistas, por ahí los autos pueden hacer un sobrepaso, pero para eso tenés que comerte el pozo. Para no causar un accidente, nosotros señalizamos con la luz de giro para avisar que esquivamos un pozo y volvemos al otro carril”, aclaró Luis, que reclamó que “los peajes no se hacen cargo, cobran e indican que se use el libro de quejas”, lo que describió como que “se lavan las manos”.

Al respecto, el transportista enfatizó: “Si agarramos el pozo de lleno podemos ocasionar un accidente, porque se puede romper un extremo de dirección o correrse la carga. Se hace lo que se puede. Nosotros corremos mucho peligro con la ruta tan deteriorada. Tratamos de que no pase ningún accidente”.

“La autopista Rosario-Córdoba deja mucho que desear”

El chofer manifestó su malestar por la situación y subrayó: “Se están haciendo muchos pozos y no vemos gente de Vialidad que esté trabajando para solucionar esos problemas. Los baches son cada vez más grandes. En la misma ruta se marcan los pozos, golpean en la cubierta; por ahí se rompen los fierros, pero no porque el camión esté mal”.

“Se rompen cubiertas en la ruta, es impresionante la cantidad que hay y siempre quedan al costado de la ruta”, sumó Luis.

Esta problemática genera serios inconvenientes tanto en los transportistas como en los conductores particulares ya que genera “mucho tráfico”, por lo que el chofer confesó que prefiere “viajar de noche” debido a que “no hay tantos autos” y “es la única manera que pueda llegar a destino usando el carril izquierdo para evitar los pozos”.

“Va mucha gente en auto y siempre quiere tener prioridad, pero no mide que transportamos mucho peso arriba del camión. El auto quiere pasarte por el costado derecho y te insulta. Estamos trabajando, si los camiones no se mueven, nada se mueve en el país”, sentenció Luis.

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