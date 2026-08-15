La Capital | Policiales | Servicio Penitenciario

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

La denuncia había derivado en dos detenciones. Ahora fueron localizados los otros cinco señalados y quedaron a disposición de la Justicia. El hecho se registró en primer año

15 de agosto 2026 · 09:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
Imagen ilustrativa. Gravísimas acusaciones en el Sistema Penitenciario

Imagen ilustrativa. Gravísimas acusaciones en el Sistema Penitenciario

Los siete cadetes del Servicio Penitenciario provincial señalados por un compañero como presuntos autores de un abuso sexual simple fueron detenidos en las últimas horas, según pudo confirmar La Capital. La denuncia había derivado en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que, hasta este viernes, había dejado a dos personas detenidas mientras continuaba la búsqueda de los otros cinco involucrados.

El caso ocurrió en la ciudad de Santa Fe y tiene como víctima a un aspirante de la escuela de formación penitenciaria. Según la denuncia, el joven manifestó haber sido víctima de un abuso sexual presuntamente cometido por siete compañeros de su misma promoción dentro del establecimiento educativo.

Todos los señalados son varones, mayores de edad y cursan el primer año de la carrera penitenciaria. Ingresaron a la institución en marzo de este año.

>> Leer más: Un aspirante del Servicio Penitenciario provincial denunció haber sido víctima de una violación en manada

La causa está a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien había dispuesto la detención de los siete señalados. Los procedimientos para localizarlos estuvieron a cargo de la PDI, con intervención del área de género y de la Agencia de Trata provincial.

Cómo comenzó la investigación

La denuncia fue realizada por el propio cadete, quien relató ante las autoridades lo que habría ocurrido dentro de la escuela de formación.

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, había confirmado que se trataba, según la denuncia, de un episodio protagonizado por siete compañeros de la misma promoción.

En ese momento, el funcionario explicó que la investigación se había iniciado bajo la figura de abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque advirtió que la calificación podía modificarse a partir de los elementos que surgieran durante la investigación y de las evaluaciones realizadas a la víctima.

La causa deberá avanzar ahora con las medidas judiciales correspondientes y con las audiencias imputativas, en las que se determinará formalmente qué se les atribuye a cada uno de los detenidos y cuál es la calificación legal que sostendrá la Fiscalía.

Un episodio ocurrido dentro de la institución

De acuerdo con la información brindada inicialmente por el Ministerio de Justicia y Seguridad, la investigación apunta por el momento a un único episodio, reciente y ocurrido dentro del establecimiento educativo.

Galfrascoli había señalado que no se descartaba que durante la investigación pudieran surgir elementos que lleven a indagar sobre la existencia de otros episodios anteriores que eventualmente no hayan sido denunciados.

>>Leer más: Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

La situación generó especial atención debido a que los involucrados pertenecen a la misma institución en la que se forman los futuros agentes del Servicio Penitenciario provincial.

Por ahora, la investigación judicial continúa y deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho denunciado, la participación que habría tenido cada uno de los siete señalados y la eventual responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Noticias relacionadas
nueve detenidos en rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Conmovedora despedida de la parroquia María Auxiliadora

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

El ciudadano chino sorprendido como ilegal en un negocio de la zona sur.

Controles migratorios en Rosario: expulsan a una boliviana y un chino podría correr la misma suerte

La División Canes tuvo una activa participación en los allanamientos

Una docena de allanamientos golpean el narcomenudeo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Contraataque: Central denunció racismo y provocación de parte de Corinthians

Contraataque: Central denunció racismo y provocación de parte de Corinthians

Lo último

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

La denuncia había derivado en dos detenciones. Ahora fueron localizados los otros cinco señalados y quedaron a disposición de la Justicia. El hecho se registró en primer año

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero
Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: Reglamenten la ley
La Ciudad

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada
Policiales

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero
Policiales

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que aún hay datos que podrían resolver el caso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que "aún hay datos" que podrían resolver el caso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Contraataque: Central denunció racismo y provocación de parte de Corinthians

Contraataque: Central denunció racismo y provocación de parte de Corinthians

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a los camiones a ir por la izquierda

Ovación
Futsal: Sirio bajó a los favoritos, ganó una final histórica y celebró su título grande

Por Leandro Garbossa
Ovación

Futsal: Sirio bajó a los favoritos, ganó una final histórica y celebró su título grande

Futsal: Sirio bajó a los favoritos, ganó una final histórica y celebró su título grande

Futsal: Sirio bajó a los favoritos, ganó una final histórica y celebró su título grande

Newells necesita reencontrarse con el triunfo en un tramo clave del torneo

Newell's necesita reencontrarse con el triunfo en un tramo clave del torneo

A un mes de la épica: el partido contra ellos que conmovió a Messi y embanderó a la Argentina

A un mes de la épica: el partido contra "ellos" que conmovió a Messi y embanderó a la Argentina

Policiales
Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero
Policiales

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

Aspirante del Servicio Penitenciario denunció haber sido víctima de violación en manada

La Ciudad
Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: Reglamenten la ley
La Ciudad

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

Día del Niño: los chicos de 4 a 12 años viajarán gratis en colectivo este domingo en Rosario

Día del Niño: los chicos de 4 a 12 años viajarán gratis en colectivo este domingo en Rosario

Rosario para tu bolsillo: planes económicos y gratuitos para este fin de semana largo

Rosario para tu bolsillo: planes económicos y gratuitos para este fin de semana largo

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que aún hay datos que podrían resolver el caso

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que "aún hay datos" que podrían resolver el caso

Farmear aura: qué es el concepto viral en redes que llegó a las plazas y los famosos
Zoom

"Farmear aura": qué es el concepto viral en redes que llegó a las plazas y los famosos

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados
Policiales

Estafa con combustibles: Fiscalía pide multas millonarias para los policías implicados

Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a una empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

A casi un año del desborde del río, habilitaron el puente de la exruta 9 en Carcarañá
La Región

A casi un año del desborde del río, habilitaron el puente de la exruta 9 en Carcarañá

Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante de Arroyito
Ovación

Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante de Arroyito

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio
Policiales

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Piden perpetua para un jefe narco y un gatillero por asesinar a un soldadito

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta
Policiales

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

La Antorcha Suramericana llegó a Rosario y recorrerá toda la provincia
La Ciudad

La Antorcha Suramericana llegó a Rosario y recorrerá toda la provincia

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario
La Ciudad

La UTA postergó el paro de colectivos en el interior del país: el impacto en Rosario

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se van de Rosario 13.500 millones de pesos al mes por el impuesto a los combustibles

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes nublado y frío, con chances de lluvia para el sábado

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural
Policiales

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja
Crónicas de campaña

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses
Economía

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras
La Ciudad

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

El terremoto me persigue: sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia
Información General

"El terremoto me persigue": sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un rejunte
Política

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un "rejunte"

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre
Economía

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más
Economía

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más