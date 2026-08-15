Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

La denuncia había derivado en dos detenciones. Ahora fueron localizados los otros cinco señalados y quedaron a disposición de la Justicia. El hecho se registró en primer año

Los siete cadetes del Servicio Penitenciario provincial señalados por un compañero como presuntos autores de un abuso sexual simple fueron detenidos en las últimas horas, según pudo confirmar La Capital . La denuncia había derivado en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que, hasta este viernes, había dejado a dos personas detenidas mientras continuaba la búsqueda de los otros cinco involucrados.

El caso ocurrió en la ciudad de Santa Fe y tiene como víctima a un aspirante de la escuela de formación penitenciaria. Según la denuncia, el joven manifestó haber sido víctima de un abuso sexual presuntamente cometido por siete compañeros de su misma promoción dentro del establecimiento educativo.

Todos los señalados son varones, mayores de edad y cursan el primer año de la carrera penitenciaria . Ingresaron a la institución en marzo de este año.

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La causa está a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien había dispuesto la detención de los siete señalados. Los procedimientos para localizarlos estuvieron a cargo de la PDI, con intervención del área de género y de la Agencia de Trata provincial.

Cómo comenzó la investigación

La denuncia fue realizada por el propio cadete, quien relató ante las autoridades lo que habría ocurrido dentro de la escuela de formación.

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, había confirmado que se trataba, según la denuncia, de un episodio protagonizado por siete compañeros de la misma promoción.

En ese momento, el funcionario explicó que la investigación se había iniciado bajo la figura de abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque advirtió que la calificación podía modificarse a partir de los elementos que surgieran durante la investigación y de las evaluaciones realizadas a la víctima.

La causa deberá avanzar ahora con las medidas judiciales correspondientes y con las audiencias imputativas, en las que se determinará formalmente qué se les atribuye a cada uno de los detenidos y cuál es la calificación legal que sostendrá la Fiscalía.

Un episodio ocurrido dentro de la institución

De acuerdo con la información brindada inicialmente por el Ministerio de Justicia y Seguridad, la investigación apunta por el momento a un único episodio, reciente y ocurrido dentro del establecimiento educativo.

Galfrascoli había señalado que no se descartaba que durante la investigación pudieran surgir elementos que lleven a indagar sobre la existencia de otros episodios anteriores que eventualmente no hayan sido denunciados.

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La situación generó especial atención debido a que los involucrados pertenecen a la misma institución en la que se forman los futuros agentes del Servicio Penitenciario provincial.

Por ahora, la investigación judicial continúa y deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho denunciado, la participación que habría tenido cada uno de los siete señalados y la eventual responsabilidad penal que pudiera corresponder.