"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

La parroquia María Auxiliadora recordó a Gabriela Banach como “colaboradora, compañera y amiga”. La mujer de 47 años fue asesinada esta semana en su departamento de barrio La Sexta

“Hasta siempre, querida Gabriela Banach ”. Con esa frase, la página de la parroquia María Auxiliadora la mujer trans de 47 años que fue hallada muerta esta semana en su departamento de barrio La Sexta y cuyo asesinato es investigado como un posible femicidio. La publicación recuerda a Gabriela como “colaboradora, compañera y amiga” de la comunidad y destaca los momentos compartidos con ella.

“Con el corazón lleno de tristeza, pero también de gratitud por todo lo compartido, despedimos a Gabriela, nuestra querida colaboradora, compañera y amiga”, expresa el mensaje publicado por Cáritas María Auxiliadora.

La institución también destacó su presencia y su entrega y señaló que quedarán en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. “Su presencia, su entrega y tantos momentos compartidos quedarán para siempre en el corazón de quienes tuvimos la gracia de conocerla y caminar junto a ella”, continúa el texto.

La publicación acompaña además a la familia y a los seres queridos de Gabriela: “Hoy, como comunidad de Cáritas María Auxiliadora, nos unimos en oración y abrazamos con mucho cariño a su familia y a todos sus seres queridos”.

La conmovedora despedida a Gabriela Banach

El mensaje de Cáritas está atravesado por la fe católica. La institución pidió a María Auxiliadora que reciba a Gabriela y acompañe a quienes atraviesan su muerte.

“Le pedimos a nuestra querida María Auxiliadora que la reciba bajo su manto, que la acompañe con ternura en su encuentro con Jesús y que lleve consuelo y fortaleza a quienes hoy lloran su partida”, expresaron.

Hacia el final, la publicación vuelve sobre el vínculo de Gabriela con la institución y agradece “su vida, su servicio y la huella de amor” que dejó en la comunidad.

“Gabriela, gracias por tu vida, por tu servicio y por la huella de amor que dejaste entre nosotros”, escribieron. El mensaje concluye: “Descansa en paz, querida Gabriela. Te llevaremos siempre en nuestros corazones”.

El crimen

Los primeros datos y testimonios aportados a la investigación indican que un llamado al 911 cerca de las 23 del martes puso aviso del hallazgo de una mujer desvanecida en un tercer piso ubicado en Cerrito al 600. Los vecinos alcanzaron a verla desde los departamentos linderos y así dieron aviso a la policía.

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Una vez en el lugar, y ante la falta de respuestas al llamar a la puerta del departamento, los agentes ingresaron por la fuerza. Allí se encontraron con la mujer desvanecida y a los pocos minutos confirmaron que estaba fallecida. En el lugar los médicos de la policía determinaron heridas en piernas y golpes en el rostro.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

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Esa información preliminar comenzó a confirmarse horas después en el Instituto Médico Legal y la Fiscalía inició una investigación por presunto femicidio. La autopsia realizada este miércoles por la tarde determinó que la causa del fallecimiento fue traumatismo de cráneo.

Los vecinos contaron que previo al llamado a la policía se escuchó una discusión. En ese marco también advirtieron que una mujer pedía auxilio. Todo forma parte de la investigación iniciada a partir de un posible femicidio.

Un joven de 24 años fue detenido este jueves como principal sospechoso. La detención se llevó adelante tras el análisis de registros de videovigilancia que permitió aportar información para reconstruir la secuencia del hecho y avanzar sobre la identidad de la persona presuntamente vinculada. Con los elementos reunidos durante la pesquisa, los investigadores avanzaron sobre la localización del principal sospechoso.