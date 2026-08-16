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Día del Niño: pese a las cuotas y descuentos, en un año las ventas cayeron un 2,5 %

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que el gasto promedio fue de $45.900, evidenciando el impacto del poder adquisitivo

16 de agosto 2026 · 15:49hs
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Juguetes. La cámara de comerciantes señaló que la venta de diciembre fue mejor a la esperada.

Foto: La Capital / Archivo.

Juguetes. La cámara de comerciantes señaló que la venta de diciembre fue mejor a la esperada.

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) advirtió que las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5 % frente a la misma fecha del año anterior. "A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala", señaló la cámara.

Según el informe difundido este domingo, el 81,2 % de los comercios encuestados adhirieron a acciones promocionales (5,8 puntos porcentuales menos que el año anterior), destacándose con un 55,3 % la financiación con tarjeta y con un 46,2 % los descuentos en efectivo. El gasto medio por operación se situó en $45.892 en contraste con los $33.736 del año anterior, reflejando una suba en términos reales del 0,8% una vez absorbido el impacto inflacionario.

Mientras que un 43,6 % de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7 % manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor). Solo un 14,7 % logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7 % mejor y 2 % mucho mejor), evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual.

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Las ventas 2026

Según destaca la Came, la información cualitativa relevada evidencia que el desempeño de "las ventas respondió primordialmente a estrategias de tracción de flujo financiero y rotación de mercadería". Y que la absorción de costos de financiamiento y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o levemente inferiores a los del año anterior, "aun a costa de comprimir la rentabilidad".

En paralelo, el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.

Respecto a la incidencia de la fecha sobre la actividad, el relevamiento refleja que el impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación. Para el 36 % de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5 % reportó un impacto moderado y un 19,3 % señaló una nula incidencia en sus ventas. De este modo, apenas el 9,1 % consideró que la celebración resultó clave para dinamizar el mes, confirmando que la jornada operó como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo pyme.

La totalidad de los cinco rubros relevados registró contracciones interanuales en sus niveles de venta frente a 2025. Las caídas más pronunciadas se observaron en Juguetería (-4,8%) e Indumentaria (-4,1%), seguidas por Calzado y marroquinería (-3,1%). En tanto, Librería (-1,8%) y Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-1%) exhibieron los retrocesos más moderados del período.

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