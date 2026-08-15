Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

El clan abastecía de cocaína a distribuidores y vendedores a lo largo de la ruta 34. Entre las condenas dadas figuran dos abogados de la banda

La droga que estaba en Ybarlucea y fue secuestrada al clan narco de Los Loza en la autopista.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín dictó condenas a penas de hasta 17 años de prisión a 19 expolicías bonaerenses que prestaron funciones en delegaciones antidrogas de las zonas sur y norte del conurbano, y a 6 civiles —2 de ellos abogados— por su participación en diferentes delitos, desde falsas declaraciones testimoniales a la falsedad de instrumentos públicos y extorsiones. Estos actos tuvieron como fin apoderarse de drogas de organizaciones narco para reinsertarlas en el circuito de comercialización ilegal .

Uno de los casos más relevantes por los que se juzgó a la banda fue el armado del operativo denominado "Leones blancos" , cuyo nombre surge de dos enormes figuras ornamentales de ese animal que decoraban el entorno de la pileta de una quinta del clan Loza situada en Moreno. En ese sitio, el 29 de diciembre de 2013 se llevó a cabo un procedimiento fraguado que derivó en el secuestro de casi media tonelada de cocaína: una mínima parte hallada en ese lugar y más de 480 kilos a bordo de una camioneta que había salido de allí y que fue interceptada por miembros de la organización policial.

En la investigación se determinó que en el transporte había otra media tonelada, que fue apropiada por la banda y llevada a Santa Clara del Mar para su comercialización en distritos de la costa bonaerense, mientras que otra parte estaba destinada al comercio internacional, en envases termosellados. La valuación del estupefaciente sustraído fue calculada entre 2,6 y 2,8 millones de dólares .

El caso y las condenas a los policías

Por el caso "Leones blancos" recibieron condenas 13 acusados, 10 de los cuales eran policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Quilmes, donde se labraron las falsas actuaciones originadas en un llamado anónimo que derivaron luego en el allanamiento a la quinta situada en Moreno. Las penas más altas por este caso la recibieron el comisario a cargo de aquella repartición, Marcelo Roberto Di Rosa; su jefe de Operaciones, el subcomisario Juan José Magraner; y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta.

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En tanto, el oficial principal y el subcomisario de la misma delegación policial, Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco, respectivamente, fueron condenados a 14 años y 6 meses de prisión, el subcomisario Héctor Hugo Alberto Correa recibió 11 años de prisión, el máximo de la pena de multa e inhabilitación especial por 8 años. La sargenta Tamara Silvina Machuca fue condenada a 11 años de prisión y a las mismas penas accesorias por los mismos delitos y grado de participación que Elizalde.

El subteniente Adrián Osvaldo Dos Santos recibió 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por 7 años como autor del delito de falso testimonio. Finanalmente, los civiles Cristian Esteban Seu, Luis Víctor Tourn y Carlos Daniel Maidana -quien al momento de los hechos era expolicía- recibieron 12, 9 y 8 años de prisión, respectivamente.

La pata local

En septiembre de 2020 Personal de Gendarmería interceptó casi 400 kilos de cocaína que habían sido cargados en una quinta de Ybarlucea y al parecer tenía como destino Europa. En el procedimiento realizado en la autopista a Buenos Aires a la altura de Ramallo fue detenida una mujer de 58 años investigada desde hace unos años como presunta proveedora del llamado “Clan Loza”, que opera en el norte argentino.

De hecho, circuló una primera versión que indicaba que se había realizado en una finca de Ybarlucea y luego se rectificó. Según fuentes judiciales, la droga fue cargada en Ybarlucea en tres vehículos que fueron interceptados en la autopista.