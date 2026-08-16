Por qué el árbitro sancionó obstrucción del Colo Ramírez al arquero Arce

Qué dice el reglamento sobre el tiro libre que cobró Luis Lobo Medina en el partido que Newell's le ganó a Deportivo Riestra por 2 a 0 en el Coloso

El Colo Ramírez fue protagonista de una jugada discutida en Newell's y Deportivo Riestra.

Newell's empataba el sábado sin goles con Deportivo Riestra en el Coloso y durante el segundo tiempo hubo una jugada en la que el árbitro Luis Lobo Medina sancionó tiro libre a favor de la visita. El juez entendió que el Colo Ramírez obstruyó el saque del arquero Ignacio Arce.

La jugada generó algo de fastidio porque la pelota le quedó a Juan Ignacio Ramírez para empujarla al fondo del arco vacío, con Arce fuera de escena.

El fallo de Lobo Medina es interesante para conocer si fue el correcto o si debió dejar seguir la jugada y permitirle al Colo Ramírez que señale el gol.

También para conocer si el delantero rojinegro debió estar ubicado a una distancia determinada con respecto al arquero. Para todo eso es necesario recurrir al reglamento.

La regla sobre "faltas y conductas incorrectas"

El reglamento de la Ifab (International Football Association Board), en su regla 12, referido a "Faltas y conductas incorrectas", deja en claro que Lobo Medina acertó en la decisión de cobrar tiro libre a favor de Deportivo Riestra.

La regla 12 punto 2, indica que "se concederá un libre indirecto si: un jugador impide que el guardameta saque el balón con la mano, lo juegue o lo intente jugar cuando el guardameta está en proceso de soltarlo".

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En la acción en cuestión, el Colo Ramírez se desplazó para interponerse en la trayectoria de la pelota una vez que Arce le pegó de volea. El uruguayo infringió la regla mencionada, acerca de que "impide que el guardamenta lo juegue" al balón.

Ramírez se fue moviendo antes de que Arce pueda sacar, con la intención de impedirle que lo haga con libertad. El propio arquero lo reclamó antes de lanzarla al aire y patearla.

El Colo Ramírez y el tema de la distancia

El reglamento de la Ifab no determina una distancia mínima en metros acerca del sitio donde puede ubicarse un oponente en este clase de jugadas, a diferencia de por ejemplo un tiro libre. Lo que determina la regla es que no tiene que impedir que al arquero ponga la pelota en juego.

Tampoco tiene sentido el planteo de que el Colo Ramírez estaba afuera del área en el momento que la pelota impacta en su cuerpo. La intencionalidad del delantero es lo que se tiene en cuenta.

Distinta es la situación si el arquero realiza un saque y rebota fortuitamente en un adversario que no tiene ningún movimiento predeterminado para interrumpir la trayectoria de la pelota. En esta clase de circunstancia, el árbitro debe dejar seguir el juego.