La Capital | Ovación | Colo Ramírez

Por qué el árbitro sancionó obstrucción del Colo Ramírez al arquero Arce

Qué dice el reglamento sobre el tiro libre que cobró Luis Lobo Medina en el partido que Newell's le ganó a Deportivo Riestra por 2 a 0 en el Coloso

16 de agosto 2026 · 17:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Colo Ramírez fue protagonista de una jugada discutida en Newells y Deportivo Riestra.

Marcelo Bustamante

El Colo Ramírez fue protagonista de una jugada discutida en Newell's y Deportivo Riestra.

Newell's empataba el sábado sin goles con Deportivo Riestra en el Coloso y durante el segundo tiempo hubo una jugada en la que el árbitro Luis Lobo Medina sancionó tiro libre a favor de la visita. El juez entendió que el Colo Ramírez obstruyó el saque del arquero Ignacio Arce.

La jugada generó algo de fastidio porque la pelota le quedó a Juan Ignacio Ramírez para empujarla al fondo del arco vacío, con Arce fuera de escena.

El fallo de Lobo Medina es interesante para conocer si fue el correcto o si debió dejar seguir la jugada y permitirle al Colo Ramírez que señale el gol.

También para conocer si el delantero rojinegro debió estar ubicado a una distancia determinada con respecto al arquero. Para todo eso es necesario recurrir al reglamento.

La regla sobre "faltas y conductas incorrectas"

El reglamento de la Ifab (International Football Association Board), en su regla 12, referido a "Faltas y conductas incorrectas", deja en claro que Lobo Medina acertó en la decisión de cobrar tiro libre a favor de Deportivo Riestra.

La regla 12 punto 2, indica que "se concederá un libre indirecto si: un jugador impide que el guardameta saque el balón con la mano, lo juegue o lo intente jugar cuando el guardameta está en proceso de soltarlo".

>> Leer más: Newell's ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

En la acción en cuestión, el Colo Ramírez se desplazó para interponerse en la trayectoria de la pelota una vez que Arce le pegó de volea. El uruguayo infringió la regla mencionada, acerca de que "impide que el guardamenta lo juegue" al balón.

Ramírez se fue moviendo antes de que Arce pueda sacar, con la intención de impedirle que lo haga con libertad. El propio arquero lo reclamó antes de lanzarla al aire y patearla.

El Colo Ramírez y el tema de la distancia

El reglamento de la Ifab no determina una distancia mínima en metros acerca del sitio donde puede ubicarse un oponente en este clase de jugadas, a diferencia de por ejemplo un tiro libre. Lo que determina la regla es que no tiene que impedir que al arquero ponga la pelota en juego.

Tampoco tiene sentido el planteo de que el Colo Ramírez estaba afuera del área en el momento que la pelota impacta en su cuerpo. La intencionalidad del delantero es lo que se tiene en cuenta.

Distinta es la situación si el arquero realiza un saque y rebota fortuitamente en un adversario que no tiene ningún movimiento predeterminado para interrumpir la trayectoria de la pelota. En esta clase de circunstancia, el árbitro debe dejar seguir el juego.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka tuvo otro inconveniente para armar la formación de Newells.

Newell's pierde a otro de los titulares antes de viajar a Florencio Varela

Primera C.  Argentino, perdió en la última jugada ante Atlas y se vino con las manos vacías. 

Primera C: Argentino se durmió en la última jugada y cayó ante Atlas en General Rodríguez

Tomás Badaloni se esfuerza en el choque ante Corinthians. El centrodelantero iría desde el arranque en Central.

Central pone el cuerpo en cancha de Barracas, pero la cabeza está puesta en San Pablo

Frank Kudelka vivió intensamente la victoria de Newell’s sobre Riestra.

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Newells ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Newell's ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Lo último

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al último día del festival de historieta

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al último día del festival de historieta

Primera C: Argentino se durmió en la última jugada y cayó ante Atlas en General Rodríguez

Primera C: Argentino se durmió en la última jugada y cayó ante Atlas en General Rodríguez

Por qué el árbitro sancionó obstrucción del Colo Ramírez al arquero Arce

Por qué el árbitro sancionó obstrucción del Colo Ramírez al arquero Arce

Fentanilo contaminado: una falla técnica de cinco segundos habría provocado la tragedia

La Justicia investiga la desconexión accidental de un conducto en el laboratorio de Ramallo. El producto tendría que haber sido descartado pero los operarios habrían reconectado la manguera
Fentanilo contaminado: una falla técnica de cinco segundos habría provocado la tragedia
Las uniones convivenciales ya pueden tramitarse por Mi Santa Fe y la web oficial
Información General

Las uniones convivenciales ya pueden tramitarse por Mi Santa Fe y la web oficial

Planazo de domingo: qué se puede hacer en Rosario para el Día del Niño
La Ciudad

Planazo de domingo: qué se puede hacer en Rosario para el Día del Niño

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Por Matías Petisce
La Ciudad

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Día del Niño: pese a cuotas y descuentos, en un año las ventas cayeron un 2,5 %
Economía

Día del Niño: pese a cuotas y descuentos, en un año las ventas cayeron un 2,5 %

Cada vez más jubilados vuelven a trabajar por los bajos ingresos

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cada vez más jubilados vuelven a trabajar por los bajos ingresos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Newells ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Newell's ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

El minuto a minuto: con goles de Guch y Mazzantti, Newells armó un gran triunfo ante Riestra

El minuto a minuto: con goles de Guch y Mazzantti, Newell's armó un gran triunfo ante Riestra

Ovación
Por qué el árbitro sancionó obstrucción del Colo Ramírez al arquero Arce
Ovación

Por qué el árbitro sancionó obstrucción del Colo Ramírez al arquero Arce

Por qué el árbitro sancionó obstrucción del Colo Ramírez al arquero Arce

Por qué el árbitro sancionó obstrucción del Colo Ramírez al arquero Arce

Central pone el cuerpo en cancha de Barracas, pero la cabeza está puesta en San Pablo

Central pone el cuerpo en cancha de Barracas, pero la cabeza está puesta en San Pablo

Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Policiales
Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

La Ciudad
Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al último día del festival de historieta
La Ciudad

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al último día del festival de historieta

Planazo de domingo: qué se puede hacer en Rosario para el Día del Niño

Planazo de domingo: qué se puede hacer en Rosario para el Día del Niño

Proponen construir una estatua de Lionel Messi que los rosarinos puedan abrazar

Proponen construir una estatua de Lionel Messi que los rosarinos puedan abrazar

En altura y sobre escaleras: tiene 74 años y restaura aberturas

En altura y sobre escaleras: tiene 74 años y restaura aberturas

El casino de Rosario sortea dos autos eléctricos 0 km entre los socios de su programa de beneficios

Por Redaccion Comercial
Espacio publicitario

El casino de Rosario sortea dos autos eléctricos 0 km entre los socios de su programa de beneficios

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newells

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newell's

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

Por Matías Petisce
Ovación

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

El gremio de conductores navales advirtió sobre la pérdida de soberanía
Economía

El gremio de conductores navales advirtió sobre la "pérdida de soberanía"

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero
Economía

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires
Política

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus
Policiales

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley va a profundizar la crisis habitacional
La Ciudad

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley "va a profundizar la crisis habitacional"

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso
Política

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso

Cumbre en Rosario sobre el desarrollo en la hidrovía
Economía

Cumbre en Rosario sobre el desarrollo en la hidrovía

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero
Policiales

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína
Policiales

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido
Ovación

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada
Policiales

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: Reglamenten la ley
La Ciudad

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que aún hay datos que podrían resolver el caso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que "aún hay datos" que podrían resolver el caso

Chad Lee: La siembra directa ayudó a gestionar los problemas del suelo y el clima

Por Patricia Martino
Agro

Chad Lee: "La siembra directa ayudó a gestionar los problemas del suelo y el clima"

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027
Política

Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027