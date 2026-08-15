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Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Alejada de Milei, la vicepresidenta estuvo en Venado Tuerto y se encontró con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el intendente de esa ciudad, Leonel Chiarella

15 de agosto 2026 · 16:45hs
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Victoria Villarruel estuvo en Venado Tuerto. Volvió a reclamar el fin de las retenciones.

Victoria Villarruel estuvo en Venado Tuerto. Volvió a reclamar el fin de las retenciones.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a mostrarse este sábado en Santa Fe, esta vez en Venado Tuerto, donde participó de la inauguración oficial de la 90ª edición de ExpoVenado junto al ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, y el intendente Leonel Chiarella.

Villarruel fue recibida también por la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani, y la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio. Tras el tradicional corte de cintas, recorrió la exposición y mantuvo encuentros con productores, industriales y emprendedores de la región.

Puccini destacó en sus redes sociales la presencia de la vicepresidenta en una muestra que definió como una vidriera del potencial productivo santafesino.

“Santa Fe es campo, industria, innovación y trabajo”, señaló el funcionario, que sostuvo que la provincia busca acompañar a quienes invierten, producen y generan empleo.

Durante la recorrida, Villarruel elogió la magnitud de la muestra, que reúne a unos 400 expositores y combina la producción agropecuaria con la industria metalmecánica y la actividad comercial.

“ExpoVenado muestra lo mejor que tiene el campo argentino, la industria metalmecánica y un gran parque industrial. Es el esfuerzo de los argentinos puesto al servicio no solo de Venado Tuerto y de la provincia de Santa Fe sino de toda la Patria”, afirmó.

La vicepresidenta sostuvo, además, que “el futuro es agropecuario e industrial” y planteó que, por el potencial productivo del país, las perspectivas son favorables.

También volvió a pronunciarse contra las retenciones: aseguró que el futuro del campo debe ser “sin” ese impuesto.

La distancia entre Milei y Villarruel

La visita adquirió volumen político por la distancia cada vez más marcada entre Villarruel y el gobierno de Javier Milei. Aunque conserva su cargo institucional como jefa del Senado, la vicepresidenta quedó fuera del núcleo de decisiones de la Casa Rosada. La relación con el libertario y su círculo más cercano está quebrada.

En paralelo, Villarruel viene desarrollando una agenda propia en el interior del país, con especial atención a las actividades vinculadas con el campo, la industria y las Fuerzas Armadas. Cada una de esas apariciones alimenta las especulaciones sobre una posible construcción política de cara a 2027, aunque ella evitó adelantar definiciones electorales.

En Venado Tuerto, incluso, elogió a Chiarella. Dijo que el intendente radical “es muy joven” y tiene por delante “una gran carrera política”. Sobre su propio futuro, respondió que todavía es “muy prematuro” hablar de una candidatura.

La relación con Pullaro

El vínculo de Villarruel con Santa Fe ya había tenido una expresión fuerte en junio pasado, cuando asistió al acto por el Día de la Bandera en Rosario. Allí compartió la ceremonia con Milei, pero se ubicó junto a las autoridades provinciales y alejada del sector reservado para los funcionarios nacionales.

Villarruel mantiene un canal de diálogo con el gobernador Maximiliano Pullaro, aunque el mandatario santafesino descartó cualquier posible acuerdo electoral.

“No pensamos igual”, afirmó entonces Pullaro, quien encuadró la relación en términos institucionales.

>> Leer más: Provincias Unidas pregunta al gobierno de Milei qué hizo con la plata que cobró para reparar rutas

De todos modos, la nueva visita volvió a dejar una imagen de cercanía entre la vicepresidenta y la dirigencia de Unidos, donde conviven distintas miradas sobre qué hacer en 2027 en el ámbito nacional.

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