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Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

Durante 4 días, 80 mil personas pasaron por la 15ª edición de la Convención que cerró este domingo en Rosario con un multitudinario desfile de cosplayers

16 de agosto 2026 · 17:52hs
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El desfile cosplay

Foto: Virginia Bendetto / La Capital

El desfile cosplay, uno de los puntos más convocantes de la Crack Bang Boom.
El desfile cosplay

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El desfile cosplay, uno de los puntos más convocantes de la Crack Bang Boom.
Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

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Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

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Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

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Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

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Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

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Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En un domingo gris pero sin lluvia, este domingo una multitud de rosarinos acompaño el último día de la Crack Bang Boom. Miles de personas asistieron esta tarde al desfile que marcó el final de la 15ª edición de la convención internacional de historietas, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11 y Puerto Joven, en un evento que ya es una tradición en la ciudad y convoca público nacional e internacional.

Chicos, grandes y familias enteras pasaron por la Crack Bang Boom 2026, que una vez más se convirtió en el evento impostergable para los fanáticos del comic y el manga. Este año en coincidencia con el Día del Niño. A lo largo del encuentro 80 mil personas personas pasaron por los espacios de la convención, que tuvo como sedes al Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca.

La programación incluyó muestras, charlas, talleres, presentaciones de libros, feria de editoriales y comiquerías, exposición de originales, firmas de artistas, talleres y espacios destinados al dibujo y la creación.

El desfile a la orilla del río

La edición 2026 contó con la participación de destacadas figuras del ámbito nacional e internacional. Entre ellas estarán Chris Bachalo, Peter Milligan, Paco Roca, Enrique Breccia, Ben Abernathy, Shin Uchida, Mr. Imamura, Ariel Olivetti, María Eugenia Alcatena, Carina Altonaga, Pablo Aschei, Santiago Baquin, Pablo Cialoni, Celeste Mandanici, Polaco Scalerandi y Tute, quienes participaron de charlas, firmas, presentaciones y encuentros con el público.

El cierre tuvo como protagonista al tradicional desfile de cosplayers, que convocó a jóvenes y adultos caracterizados como personajes de historietas, películas, videojuegos, series y animé. La competencia contempló tres categorías: infantil, para menores de 13 años; mayores de 13 años con temática de videojuegos, cine y TV; y mayores de 13 años con temática de historietas, manga y cómics.

El festival premió tres categorías de cosplay. En la categoría infantil, para menores de 13 años, el podio quedó conformado por interpretaciones de Marge Simpson, Nightmare Foxy y Sandrone. En la categoría de mayores de 13 años con temática de videojuegos, cine y TV, se destacó una caracterización doble de Ivar The Boneless y Freydis. Por último, en la categoría de mayores de 13 años con temática de historietas, manga y cómics, resultó ganadora una interpretación de Spiral.

Con el río Paraná como marco y una gran presencia de público, el desfile puso el broche final a cuatro días de actividades que volvieron a transformar a Rosario en un punto de encuentro para artistas, editoriales, coleccionistas y aficionados de distintas generaciones.

La edición 2026 contó con un fuerte acompañamiento del público, incluso frente al frío y las condiciones climáticas del fin de semana. La convención volvió a confirmar su carácter masivo y su lugar como un clásico del calendario cultural de Rosario, con una creciente proyección nacional e internacional.

La organización destacó el acompañamiento de artistas, invitados, editoriales, instituciones y público que hicieron posible una nueva edición de la convención, que año tras año convierte a la ciudad en una verdadera celebración de la historieta y la cultura pop.

A continuación, algunas postales del tradicional desfile cosplay.

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