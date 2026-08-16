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El casino de Rosario sortea dos autos eléctricos 0 km entre los socios de su programa de beneficios

City Center Rosario realiza el 28 de agosto el sorteo de dos BYD Dolphin 0 km para los miembros del programa WIN, de acceso gratuito

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

16 de agosto 2026 · 08:19hs
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El casino de Rosario sortea dos autos eléctricos 0 km entre los socios de su programa de beneficios

El casino de Rosario sortea dos autos eléctricos 0 km entre los socios de su programa de beneficios

El casino de Rosario sortea dos autos eléctricos 0 km entre los socios de su programa de beneficios

El complejo City Center Rosario tiene para agosto un premio mayor: el sorteo de dos automóviles BYD Dolphin 0 km entre los socios del programa de beneficios WIN. La fecha definida para el evento es el 28 de agosto, y la participación está abierta a todos los miembros del club, cuya adhesión no tiene costo.

El programa WIN es la propuesta de fidelización del casino rosarino que convierte cada visita al complejo en una oportunidad de acceder a sorteos, promociones y experiencias exclusivas. WIN es el programa de beneficios del casino que permite a los socios acumular puntos cada vez que participan de las diferentes acciones. El programa cuenta con distintas categorías, y los beneficios escalan según el nivel alcanzado por cada socio: a mayor participación, mayores son las ventajas disponibles, desde accesos preferenciales hasta promociones exclusivas que no están disponibles para el público general.

La trayectoria de premios del programa es significativa. En los últimos meses, los socios WIN participaron por importantes premios, entre ellos una BAIJ 0 km, USD 10.000 para viajar al destino elegido por el ganador y $40.000.000 en WIN Credits para disfrutar en el casino. El sorteo de agosto representa la continuidad de esa apuesta con dos unidades del modelo eléctrico BYD Dolphin.

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Cómo sumarse al programa WIN

Para quienes aún no forman parte del programa, la adhesión puede realizarse sin cargo en el Centro de Atención al Cliente, lo que permite comenzar de inmediato a sumar puntos, acceder a diferentes beneficios de acuerdo a su categoría y participar de las promociones. El trámite es rápido y no requiere ningún pago ni condición especial más allá de ser mayor de 18 años.

El BYD Dolphin es un vehículo 100 % eléctrico de la marca china BYD, que desembarcó oficialmente en la Argentina en octubre de 2025. La marca china es líder en producción mundial de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos). El precio del modelo arranca en USD 22.990, lo que equivale a aproximadamente $34.000.000, en un rango similar al Toyota Yaris o al Peugeot 208. Que el complejo sortee dos unidades simultáneamente lo posiciona como uno de los premios de mayor valor en la historia reciente del casino.

Agosto en el complejo: torneos, Mini Las Vegas y espectáculos

La propuesta de entretenimiento del complejo no se agota en el sorteo. Además de las máquinas tragamonedas y los juegos de paño, la agenda de agosto incluye torneos de truco y torneos de póker, con una programación de promociones que acompaña toda la experiencia del complejo durante el mes.

También sigue en actividad Mini Las Vegas, el espacio temático del complejo que recrea el espíritu de la ciudad estadounidense. Todos los miércoles el espacio sortea $7.000.000 en premios, mientras que el 27 de agosto la apuesta sube: se entregarán $10.000.000 en efectivo y $6.000.000 en créditos para utilizar en el complejo.

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La sala de espectáculos Jarana es otro de los puntos fuertes del mes. Cada fin de semana hay presentaciones de bandas locales de distintos géneros, y los miércoles suben al escenario artistas y figuras reconocidas. Entre los confirmados para agosto están el músico Litto Nebbia, la dupla humorística integrada por Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza, y el cantante CAE, lo que garantiza una programación variada para distintos públicos.

Toda la información sobre las promociones vigentes, la programación de espectáculos y los detalles del programa WIN está disponible en el sitio oficial de City Center Rosario. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Solo para mayores de 18 años.

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