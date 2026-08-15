No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires

Para Fernando de Andreis, el objetivo prioritario del PRO es evitar una derrota ante el PJ.

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis , admitió este sábado la posibilidad de conformar una fórmula conjunta en provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones de 2027. “Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar” , aseveró al respecto.

“Sí, puede ser una fórmula conjunta, pero realmente no nos pusimos a hablar de eso todavía” , sostuvo el legislador acerca del temario que discutieron el jueves pasado referentes del PRO y del oficialismo en la Casa Rosada.

En ese marco, acordaron crear una mesa de trabajo con reuniones periódicas cada 15 días. De Andreis participó del cónclave junto a Diego Santilli (jefe de Gabinete), Cristian Ritondo (titular del bloque de PRO en Diputados) y Martín y Eduardo “Lule” Menem, presidente de la Cámara baja y subsecretario de Gestión Institucional, respectivamente .

Sobre si una eventual fórmula para la provincia de Buenos Aires podría incluir a un candidato de cada espacio (con Santilli encabezando la lista y un representante de LLA como ladero ), De Andreis dijo que no se llegó a ese nivel de detalle.

Sin embargo, el dirigente de confianza de Mauricio Macri no descartó esa chance: “Con la mayor generosidad, buena predisposición y creatividad, sí, puede ser una fórmula conjunta”.

Luego explicó que el encuentro del jueves no se centró en la discusión electoral sino en la construcción de un vínculo político más sólido entre los dos partidos.

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“Lo dijimos hasta el cansancio: es fundamental blindar el cambio. Creemos que la Argentina no puede volver a cometer el mismo error en el que incurrió en 2019”, afirmó, en alusión al regreso del peronismo al poder ese año.

También valoró el rol de Santilli como jefe de Gabinete como una señal positiva del gobierno y reconoció que el PRO fue crítico en algunos aspectos de la gestión de Javier Milei, aunque destacó: “Hay algo mucho más grande para nosotros que el partido, que es la Argentina”.

Sobre la posibilidad de sellar un acuerdo electoral formal, De Andreis fue prudente y sostuvo que no descartan ninguna alternativa y que trabajan en una “suerte de ingeniería en toda la Argentina”, con foco especial en territorio bonaerense.

Es que, según advirtió, en esa provincia el peronismo —pese a sus divisiones internas— tiende a unificarse en las fases electorales. “Aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de los comicios se juntan. Hoy los seguimos viendo competitivos”, argumentó.

De Andreis y su advertencia

De Andreis también reconoció que dentro del PRO existen sectores que rechazan cualquier tipo de acuerdo con el oficialismo y prefieren que el partido llegue a 2027 con candidatos propios.

Entre esas voces se destaca el exministro de Economía Hernán Lacunza, quien ya se posicionó como precandidato a presidente por el PRO. De Andreis no negó esa tensión interna, pero insistió en que el objetivo prioritario es evitar una derrota ante el PJ: “Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar”.