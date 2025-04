Tonelli: "Arroyo Seco estaba paralizada, hoy estamos recuperando el protagonismo en la región"

Arrancamos desde muy atrás, pero en menos de dos años tenemos muchos motivos para seguir en este camino. Lidero un equipo que comparte conmigo esa visión y este objetivo. No sin dificultades, no sin errores, pero son personas que, como digo y repito, ponen primero y quieren Arroyo Seco.

-¿Qué logros destacaría de estos primeros años de gestión?

-El primero, sin duda, es haber puesto la ciudad y el Estado municipal en marcha, al servicio del vecino. Es un desafío importante donde por allí no se ven los cambios de un día para el otro, pero no se detiene. Poner en marcha significa gestionar, gestionar, gestionar.

Administrar bien y concretar obras, que es donde ponemos gran parte de nuestro esfuerzo diario. Por primera vez en mucho tiempo podemos decir que Arroyo Seco está en obras y se nota, con planificación, ejecución y presencia en cada barrio.

Y esto no es solo mejores calles, mejores servicios, mejor infraestructura o equipos: también moviliza la economía local y genera oportunidades de empleo. El logro está también en tener un proyecto de ciudad. El poner Primero Arroyo Seco no es un eslogan vacío. Se trata de una forma de pensar y entender la política y la ciudad. Unidos para Cambiar Santa Fe lo entendió. No hay espacio para proyectos individuales. La ciudad es lo principal. Es lo único.

-¿Cuáles son hoy los principales desafíos de su gobierno y qué líneas de trabajo se plantean hacia adelante?

-Lo dije al comienzo e insisto: vamos a seguir transformando la ciudad. Tenemos problemas de infraestructura y servicios que datan de años. Recibimos las cuentas desordenadas, y un municipio estático y sin proyecto. En menos de dos años hoy tenemos la posibilidad de concretar mejoras porque los recursos van a dónde tienen que ir.

Ordenamos las cuentas. Este es el camino. Y no nos cansamos de gestionar con todos: esto se traduce en obras, maquinarias, equipamiento, herramientas y soluciones. En todo este proceso ha sido clave el trabajo de Gustavo, desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que llevó adelante la gestión técnica y territorial.

Además, tenemos todo el apoyo y acompañamiento del gobernador, Maximiliano Pullaro y de su administración. Es el momento de creer que podemos tener una ciudad mejor.

-¿Por qué es importante el acompañamiento de Gustavo De Lorenzi en el Concejo y de Maximiliano Pullaro desde la provincia?

-Porque para transformar una ciudad como Arroyo Seco no alcanza con tener buenas intenciones. Se necesita gestión, decisión política, y un equipo que empuje en la misma dirección. Y hoy, ese equipo lo tenemos.

Gustavo De Lorenzi representa en el Concejo la continuidad de esta transformación. Como actual secretario de Obras y Servicios Públicos demostró compromiso, capacidad y resultados. Su presencia en el Concejo significa respaldo, articulación, y más herramientas para concretar lo que falta. No es un nombre más, es un compromiso real con la gestión.

Del mismo modo, contar con el apoyo del gobernador Pullaro y su gobierno fue fundamental para destrabar obras, incorporar equipamiento, y ordenar las cuentas del municipio. Por eso digo: si queremos seguir viendo resultados, necesitamos fortalecer este camino con Gustavo en el Concejo y con Maxi en la provincia, con ellos la sacamos a Arroyo Seco de la parálisis, y hoy para bien del vecino, tenemos muchas obras.

-En este contexto, ¿Cómo evalúa el debate sobre la reforma constitucional de Santa Fe y su impacto en ciudades como Arroyo Seco?

La reforma es necesaria para una ciudad como la nuestra porque consolida derechos, confirma la autonomía y, sobre todo, pone límites al poder y a los privilegios. Eso es una constitución moderna.

Además, nos permite avanzar en temas clave como la descentralización, la transparencia, la duración de los mandatos, la rendición de cuentas. Una ciudad como Arroyo Seco, que está creciendo, necesita un marco institucional que acompañe esa evolución.