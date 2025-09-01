Temporal en María Teresa: unas 150 personas tuvieron que abandonar sus hogares

El presidente de la comuna, Gonzalo Goyechea, señaló este lunes que las lluvias del fin de semana fueron inéditas en la localidad y que "los pluviómetros rebalsaron".

La situación en María Teresa, localidad del departamento General López, lentamente tiende a normalizarse tras el fuerte temporal registrado el fin de semana. Esa pequeña población fue la más afectada por las fuertes lluvias que cayeron en la región. Las viviendas ubicadas en unas diez manzanas del caso urbano del pueblo continuaban con agua en el interior y 46 personas seguían evacuadas y eran asistidas por la comuna local, pero se estima que más de 100 debieron abandonar sus hogares para buscar refugio en casas de familiares o amigos.

Así lo señaló este lunes el presidente de la comuna de María Teresa, Gonzalo Goyechea, quien también mencionó que el problema de esa localidad es que “está ubicada en un pozo que recibe el agua que baja de los campos de los alrededores”, y ratificó que entre el sábado a la tarde y el domingo hasta cerca del mediodía cayeron casi 300 milímetros. "Se rebalsaron los pluviómetros. Nunca hubo una inundación así en el pueblo”, aseguró.

“Las casas que ayer tuvieron diez centímetros de agua ya no tienen problemas, pero quedan ocho o diez manzanas en todavía las viviendas tienen agua. Hoy tenemos 46 personas evacuadas en el Hospital no por una cuestión sanitaria, sino porque teníamos un lugar allí, y en un hotel privado que no tuvo problemas en ayudar . Pero, además, debe haber más de 100 personas a las que ayudamos y se fueron solas autoevacuados a casas de familiares o amigos”, destacó el mandatario comunal.

Temporal inédito en la localidad

Goyechea resultó que por las lluvias caídas a partir del sábado “literalmente se rebalsaron los pluviómetros. Cayeron entre 290 y 300 milímetros". A la hora de explicar lo ocurrido, precisó: "María Teresa tiene un problema histórico. Es un pueblo que tiene 123 años y se fundó en una cuenca cerrada, es decir está en un pozo. El gran problema no es solo el agua que cae en la zona urbana. Es el agua que cae en las hectáreas que rodean a María Teresa. Esa agua ingresa al pueblo y sale por un único canal que es de grandes dimensiones”.

En ese sentido, Goyechea describió: “Nunca hubo una inundación de estas dimensiones. En 2016 tuvimos un par de manzanas comprometidas, pero nunca algo como lo que sucedió ayer. El domingo se llenaron de agua viviendas de cuatro o cinco manzanas. Paró de llover a las 10 de la mañana, pero a partir de ahí fue creciendo la cantidad de agua porque llegaba el agua de los campos. Hasta las 5 o 6 de la tarde, el agua fue creciendo y salía por el canal a una velocidad terrible, pero era menor la cantidad que salía que la que venía del campo por todos los horizontes”.

“Recién a las 7 de la tarde se estabilizó un poco y a partir de allí empezó a salir más de la que entraba. Ahora está bajando el agua. Quedan 8 o 10 manzanas con problemas”, agregó el intendente.