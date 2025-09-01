La Capital | La región | temporal

Temporal en María Teresa: unas 150 personas tuvieron que abandonar sus hogares

El presidente de la comuna, Gonzalo Goyechea, señaló este lunes que las lluvias del fin de semana fueron inéditas en la localidad y que "los pluviómetros rebalsaron".

1 de septiembre 2025 · 08:30hs
El temporal del fin de semana se sintió con rigor en amplia zona del sur provincial.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El temporal del fin de semana se sintió con rigor en amplia zona del sur provincial.

La situación en María Teresa, localidad del departamento General López, lentamente tiende a normalizarse tras el fuerte temporal registrado el fin de semana. Esa pequeña población fue la más afectada por las fuertes lluvias que cayeron en la región. Las viviendas ubicadas en unas diez manzanas del caso urbano del pueblo continuaban con agua en el interior y 46 personas seguían evacuadas y eran asistidas por la comuna local, pero se estima que más de 100 debieron abandonar sus hogares para buscar refugio en casas de familiares o amigos.

Así lo señaló este lunes el presidente de la comuna de María Teresa, Gonzalo Goyechea, quien también mencionó que el problema de esa localidad es que “está ubicada en un pozo que recibe el agua que baja de los campos de los alrededores”, y ratificó que entre el sábado a la tarde y el domingo hasta cerca del mediodía cayeron casi 300 milímetros. "Se rebalsaron los pluviómetros. Nunca hubo una inundación así en el pueblo”, aseguró.

En declaraciones a LT8, Goyechea realizó un balance sobre cómo estaba la situación en esa localidad ubicada a 179 kilómetros al sur de Rosario.

“Las casas que ayer tuvieron diez centímetros de agua ya no tienen problemas, pero quedan ocho o diez manzanas en todavía las viviendas tienen agua. Hoy tenemos 46 personas evacuadas en el Hospital no por una cuestión sanitaria, sino porque teníamos un lugar allí, y en un hotel privado que no tuvo problemas en ayudar. Pero, además, debe haber más de 100 personas a las que ayudamos y se fueron solas autoevacuados a casas de familiares o amigos”, destacó el mandatario comunal.

>> Leer más: Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Temporal inédito en la localidad

Goyechea resultó que por las lluvias caídas a partir del sábado “literalmente se rebalsaron los pluviómetros. Cayeron entre 290 y 300 milímetros". A la hora de explicar lo ocurrido, precisó: "María Teresa tiene un problema histórico. Es un pueblo que tiene 123 años y se fundó en una cuenca cerrada, es decir está en un pozo. El gran problema no es solo el agua que cae en la zona urbana. Es el agua que cae en las hectáreas que rodean a María Teresa. Esa agua ingresa al pueblo y sale por un único canal que es de grandes dimensiones”.

En ese sentido, Goyechea describió: “Nunca hubo una inundación de estas dimensiones. En 2016 tuvimos un par de manzanas comprometidas, pero nunca algo como lo que sucedió ayer. El domingo se llenaron de agua viviendas de cuatro o cinco manzanas. Paró de llover a las 10 de la mañana, pero a partir de ahí fue creciendo la cantidad de agua porque llegaba el agua de los campos. Hasta las 5 o 6 de la tarde, el agua fue creciendo y salía por el canal a una velocidad terrible, pero era menor la cantidad que salía que la que venía del campo por todos los horizontes”.

“Recién a las 7 de la tarde se estabilizó un poco y a partir de allí empezó a salir más de la que entraba. Ahora está bajando el agua. Quedan 8 o 10 manzanas con problemas”, agregó el intendente.

Noticias relacionadas
Acindar en Villa Constitución. La planta estará parada y el personal suspendido.

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Ver comentarios

Las más leídas

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Los códigos ocultos de Netflix que desbloquean películas y series

Los "códigos ocultos" de Netflix que desbloquean películas y series

Lo último

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan Encendidas a Rosario

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan "Encendidas" a Rosario

Alerta, sargazo: por qué los turistas no se animan a meterse al mar en el Caribe

Alerta, sargazo: por qué los turistas no se animan a meterse al mar en el Caribe

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

La tormenta de Santa Rosa trajo a Rosario cuatro veces el promedio de lluvia de agosto

Según registros oficiales, desde el sábado se acumularon 137 milímetros de agua en la ciudad. Piden transitar con precaución la ciudad por las secuelas del temporal

La tormenta de Santa Rosa trajo a Rosario cuatro veces el promedio de lluvia de agosto
Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región
La Región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo
Información General

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
Policiales

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

Calle Santa Fe cambió su perfil y ahora es un mix de locales de viandas y servicios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Calle Santa Fe cambió su perfil y ahora es un mix de locales de viandas y servicios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Dificultades para completar la actualización que exige el boleto educativo

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Rosario y la región permanecen bajo alerta: cómo seguirá el tiempo tras el temporal

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Tras el temporal, este lunes siguen cortadas varias rutas de la región

Los códigos ocultos de Netflix que desbloquean películas y series

Los "códigos ocultos" de Netflix que desbloquean películas y series

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto hizo una gran carrera, pero no pudo sumar por culpa de su compañero Pierre Gasly

Ovación
Newells, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

Por Gustavo Conti
Ovación

Newell's, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

Newells, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

Newell's, en un presente contínuo que todo el tiempo desemboca en la misma realidad

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

River le ganó al último en casa en un abrir y cerrar de ojos pero no convence

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Policiales
Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada
Policiales

Balacera en la zona oeste de Rosario: hirieron a dos personas a la madrugada

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

La Ciudad
Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan Encendidas a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Menopausia y algo más: Ingrid Beck y Mariana Carabajal llegan "Encendidas" a Rosario

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

Cien cuadrillas municipales trabajan para normalizar los efectos de la tormenta en la ciudad

La tormenta de Santa Rosa trajo a Rosario cuatro veces el promedio de lluvia de agosto

La tormenta de Santa Rosa trajo a Rosario cuatro veces el promedio de lluvia de agosto

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

El proyecto para erigir torres de 120 metros entra en la recta final en el Concejo 

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo
Ovación

La sonrisa de Miguel: Boca ganó en Mar del Plata y sumó su tercer triunfo al hilo

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60 % de avance

Inédita cirugía en Rosario de reconstrucción de pared abdominal a una adolescente

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Inédita cirugía en Rosario de reconstrucción de pared abdominal a una adolescente

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg
El Mundo

Una flotilla humanitaria zarpó hacia Gaza encabezada por Greta Thunberg

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud
Información General

El festival donde los pelirrojos son apenas uno más en la multitud

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides
Información General

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led
La Región

Más moderna y segura: el 95 por ciento de San Lorenzo ya cuenta con luces led

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo
Ovación

Torneo del Interior: Duendes se metió en semifinales y Jockey Club no pudo

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada
Zoom

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada