Cristina Kirchner sobre José Luis Espert: "Asociado y recibiendo dólares de los narcos" La expresidenta apuntó contra el candidato a diputado nacional y volvió a cuestionar la gestión económica de Milei. “Nada Marcha de Acuerdo al Plan”, ironizó 1 de octubre 2025 · 14:32hs

Foto: Archivo / La Capital. "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 de octubre devaluás", chicaneó la exmandataria a Milei.

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un duro mensaje para el presidente Javier Milei en el que renovó sus críticas al rumbo económico y también le apuntó al libertario José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, por su presunto vínculo con un narco.

“¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 de octubre devaluás. Ayer, el contado con Liqui se te fue a más de 1.500 pesos y el riesgo país a más de 1.200...Y, para colmo, ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale... Milei... NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan”, comenzó Cristina, en un nuevo posteo en su cuenta de X.

En ese sentido, continuó: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario «libertario», lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu «competencia de monedas» fracasó, hay más dólares «en el colchón» que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza... ¡Y los dólares se te siguen yendo!”.

Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 1, 2025 Críticas de Cristina Kirchner a Milei “Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei... Menos todavía sin dinero, y mejor ni te cuento sin dólares”, completó la exmandataria, para luego centrarse en la figura de Espert.

"P/D: ¿Y lo del Profe Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en provincia de Buenos Aires, el que gritaba «cárcel o bala»... Asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales... Gritan en la tele y arreglan por abajo", sentenció.