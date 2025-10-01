La Capital | La Ciudad | recolector

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Este miércoles la recolección nocturna se adelanta. Los servicios se regularizarán el viernes 3, con tareas intensivas

1 de octubre 2025 · 14:29hs
Es por conmemorarse el Día del Recolector en la ciudad.

Es por conmemorarse el Día del Recolector en la ciudad.

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, solicita a los vecinos no sacar residuos domiciliarios durante el jueves 2 de octubre, ya que no habrá servicio de recolección y barrido por conmemorarse el día municipal del recolector de residuos, de acuerdo a la ordenanza N°9634/2016.

En tanto, este miércoles 1° de octubre se adelantará la recolección nocturna, motivo por el cual se solicita a las vecinas y vecinos sacar sus residuos antes de las 18.

Desde la Dirección General de Higiene Urbana se pide a los rosarinos y rosarinas no disponer los residuos durante toda la jornada del jueves, a los fines de mantener la limpieza en la ciudad.

Cuándo se regulariza la recolección de basura

El servicio se regularizará a partir de las 0 horas del viernes 3, con trabajos de recolección e higiene urbana intensivos en toda la ciudad. Ante cualquier consulta, vecinos y vecinas pueden comunicarse con la línea gratuita de atención al ciudadano 147 o por MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp 3415440147.

Además, en el marco de la efeméride, el municipio saludó en su día a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios de recolección y barrido, "destacando su labor fundamental y su compromiso con el cuidado y la limpieza de la ciudad".

